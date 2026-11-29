В мире парфюмерии постоянно появляются новые ароматы, но есть настоящие любимчики, которые годами не теряют популярности. Один из них - Chanel Coco Mademoiselle. В ноябре он снова оказался на первом месте среди бестселлеров, получив оценку 4,6 из 5 на основе 1609 отзывов. Сейчас многие уже подбирают подарки к Новому году, и духи по-прежнему остаются одним из популярных вариантов. Мы посмотрели, какие ароматы чаще всего выбирали покупатели Sephora в ноябре. В списке нашлось место и проверенной классике, и более новым композициям, которые быстро обзавелись поклонниками.

1. Chanel Coco Mademoiselle

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Этот аромат давно стал одним из узнаваемых символов Chanel. Несмотря на изменения формулы за годы существования, у Coco Mademoiselle остается немало преданных поклонников. Его выбирают за сочетание свежести, женственности и элегантности, которое не привязано к определенному возрасту.

В начале композиции звучат бергамот, апельсин и грейпфрут. Затем появляются роза, жасмин и личи, а в шлейфе раскрываются пачули, ваниль, мускус и ветивер. Получается аромат с ярким характером, который постепенно становится теплее и мягче.

Рейтинг: 4,6 из 5 на основе 1609 отзывов.

2. Sol de Janeiro Cheirosa 62

Формально это не парфюм, а ароматический спрей для тела, но его популярности могут позавидовать многие духи. Cheirosa 62 особенно полюбился поклонникам сладких, теплых композиций. А еще его можно наносить не только на кожу, но и на волосы и одежду.

В аромате сочетаются амбра, черная слива, крем-де-кассис, жасмин и бразильская орхидея. Ванильные и мускусные ноты делают композицию мягкой и обволакивающей.

Рейтинг: 4,7 из 5 на основе 9004 отзывов.

3. Dior J’adore

J’adore появился в 1999 году и с тех пор остается одной из самых узнаваемых композиций Dior. Это классический цветочный аромат с фруктовыми оттенками. Он понравится тем, кто предпочитает выразительные букеты с мягким, элегантным шлейфом.

В первых нотах слышны груша, дыня, персик и цитрусовые. Цветочное сердце составляют жасмин, роза, тубероза, ландыш и фрезия. Ваниль, мускус и кедр добавляют композиции тепла и завершенности.

Рейтинг: 4,6 из 5 на основе 3799 отзывов.

4. Chanel Coco Mademoiselle Intense

Тем, кому классическая Coco Mademoiselle кажется слишком легкой, стоит присмотреться к версии Intense. Она вышла в 2018 году, а над композицией работал парфюмер Оливье Польж. Здесь знакомый аромат получил более насыщенное, теплое и глубокое звучание.

В начале раскрываются сицилийский апельсин, калабрийский бергамот и лимон. Затем к ним присоединяются роза и жасмин, а в шлейфе остаются пачули, мадагаскарская ваниль, бобы тонка, белый мускус и лабданум. Такой вариант особенно хорошо вписывается в холодное время года.

Рейтинг: 4,4 из 5 на основе 265 отзывов.

5. Dior Sauvage Parfum

В рейтинге нашлось место и мужской парфюмерии. Sauvage Parfum подойдет тем, кто любит свежие ароматы, но предпочитает, чтобы в них была заметная древесная глубина.

Бергамот и мандарин создают яркое цитрусовое начало, которое дополняет ароматный элеми. В сердце появляется сандал, а в базе раскрываются олибанум, ваниль и бобы тонка. Постепенно композиция становится теплее и приобретает более насыщенный характер.

Рейтинг: 4,5 из 5 на основе 597 отзывов.

6. Dior Sauvage Eau de Parfum Limited Edition

Еще один вариант Sauvage, на этот раз с акцентом на ваниль. Dior вдохновлялся образом заката в пустыне и сделал композицию более теплой и чувственной. Главную роль здесь играет ваниль из Папуа - Новой Гвинеи.

Ее сладкое звучание соединяется с древесными и амбровыми оттенками. В результате получается аромат, в котором узнаваемая свежесть Sauvage сочетается с мягким, почти обволакивающим шлейфом. Флакон объемом 100 мл можно использовать повторно.

Рейтинг: 4,6 из 5 на основе 996 отзывов.

7. Chanel Chance Eau Fraîche

Последнее место в подборке досталось еще одному аромату Chanel, но на этот раз без выраженной сладости и тяжелых восточных нот. Chance Eau Fraîche в версии 2023 года создал Оливье Польж. В композиции свежие цитрусовые оттенки встречаются с цветочными и древесными аккордами.

В начале звучат цитрон и альдегиды, затем раскрывается жасмин. Тиковое дерево и амбра формируют мягкий древесный шлейф. Это хороший вариант для тех, кому нравятся легкие, свежие ароматы с элегантным характером.

Рейтинг: 4,5 из 5 на основе 77 отзывов.

Какие ароматы оказались самыми популярными?

Ноябрьский рейтинг показывает, что интерес к парфюмерной классике никуда не исчез. Coco Mademoiselle занял первое место, а Dior J’adore и несколько композиций Chanel также попали в список популярных покупок. При этом спрей Sol de Janeiro Cheirosa 62 собрал больше всего отзывов среди представленных ароматов. Рейтинг составили на основе популярности товаров и их позиций в списке бестселлеров Sephora за ноябрь. Ориентиром стали покупки и отзывы клиентов, а не личные предпочтения редакции.