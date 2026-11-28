Руки зимой стареют и трескаются быстрее лица, а ухаживают за ними обычно в последнюю очередь. Холод, ветер, сухой воздух в отапливаемых комнатах и частое мытьё горячей водой разрушают тонкую кожу кистей - она стягивается, шелушится, покрывается трещинками у ногтей. Хорошая новость в том, что вернуть рукам мягкость и ухоженный вид помогают простые ежедневные привычки. Собрали шесть шагов для зимней рутины.

1. Вода и мыло: с них начинается сухость

Начните с воды и мыла - именно здесь кожа теряет больше всего влаги. Горячая вода и жёсткое пенящееся мыло смывают с кожи защитный жировой слой, и руки сохнут ещё до выхода на холод. Мойте руки чуть тёплой водой и выбирайте мягкое средство без агрессивных сульфатов - кремовое мыло, гель с пометкой «для сухой кожи» или синдет - мягкий заменитель мыла с нейтральным pH.

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Это особенно важно, если вы часто моете руки по работе - в медицине, на кухне, с детьми. Тем, у кого кожа склонна к трещинам, стоит отказаться от антибактериального мыла на каждый день: оно сушит сильнее обычного.

2. Крем после каждого мытья

Наносите крем после каждого мытья, пока кожа ещё влажная. На слегка влажных руках крем удерживает воду лучше, чем на полностью сухих. В холодный сезон ищите в составе глицерин и мочевину, которые увлажняют, церамиды, восстанавливающие защитный барьер, и плотные жиры - масло ши или ланолин. Лёгкий летний флюид зимой уже не справляется.

Держите тюбик там, где моете руки. Если руки сильно шелушатся, выбирайте не «увлажняющий», а «питательный» или «защитный» крем с более плотной текстурой. Лёгкий гель подойдёт тем, у кого кожа нормальная и просто немного стягивается к вечеру.

3. Ночная маска под хлопковые перчатки

Раз в несколько дней делайте на ночь интенсивную маску под хлопковые перчатки. Нанесите плотный слой питательного крема или бальзама на кисти, наденьте тонкие хлопковые перчатки и ложитесь спать - за ночь кожа впитает средство, а перчатки не дадут ему испариться.

Приём выручает, когда кожа уже загрубела, появились заусенцы и мелкие трещинки. Делать маску каждую ночь не нужно - двух-трёх раз в неделю достаточно. Если кожа склонна к потливости или вы плохо переносите тепло на руках, ограничьтесь обычным кремом перед сном без перчаток.

4. Защита снаружи: перчатки на улице и для уборки

Защищайте руки снаружи: перчатки на улице и резиновые для уборки. На морозе и ветру кожа теряет влагу быстрее, поэтому не выходите без перчаток даже на короткую прогулку - подойдут тёплые шерстяные или с подкладкой. Для мытья посуды и уборки с бытовой химией надевайте резиновые перчатки: моющие средства разрушают защитный барьер сильнее мороза.

Это правило особенно важно зимой в Латвии, где к холоду добавляется сырой ветер. Под резиновые перчатки на чувствительную кожу можно надеть тонкие хлопковые.

5. Кутикула и ногти

Не забывайте про кутикулу и ногти - зимой они страдают первыми. Сухая кутикула трескается, появляются заусенцы, ногти начинают слоиться. Втирайте в основание ногтя и кутикулу масло - подойдёт базовое косметическое, например миндальное, или специальное для кутикулы - хотя бы раз в день, а лучше на ночь.

Заусенцы не отрывайте: аккуратно срежьте маникюрными щипчиками и смажьте кремом. Это особенно актуально, если вы делаете маникюр: на сухой коже покрытие держится хуже и быстрее появляются сколы. Тем, кто подолгу работает руками в воде, масло стоит наносить чаще.

6. Солнцезащита на кисти

Наносите солнцезащиту на кисти - даже зимой руки выдают возраст. Кожа на тыльной стороне кистей тонкая, и именно здесь первыми появляются пигментные пятна и морщинки. Ультрафиолет действует и в пасмурный день, и отражённым от снега, поэтому в дневной уход для рук полезно добавить защиту с SPF, особенно если вы много за рулём.

Это шаг на перспективу: он не даёт быстрого эффекта, но помогает коже рук дольше оставаться ровной, без пятен. Если вы уже заметили потемневшие участки, не пытайтесь осветлить их агрессивными домашними средствами - это задача для дерматолога или косметолога.

Меры предосторожности

Любое новое средство сначала проверьте на небольшом участке - на сгибе запястья - и подождите сутки, чтобы убедиться, что нет раздражения. Не наносите активные и кислотные средства на потрескавшуюся, кровоточащую или воспалённую кожу. Если трещины глубокие и долго не заживают, а кожа краснеет, зудит или шелушится, несмотря на уход, не лечите это самостоятельно и покажитесь дерматологу: за упорной сухостью рук иногда стоит экзема.

Заключение

Начните с самого простого: смените горячую воду на тёплую и поставьте тюбик крема у раковины - уже через несколько дней стянутость уменьшится. Остальные шаги добавляйте постепенно, под свой ритм: кому-то хватит крема и перчаток на улице, кому-то понадобятся ночная маска и масло для кутикулы. Загляните в косметичку и проверьте, подходит ли нынешний крем для холодного сезона: часто достаточно заменить лёгкое летнее средство на более плотное.