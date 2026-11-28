Если вы записались на следующий маникюр, но еще не определились с цветом, эти тренды помогут вам найти подходящее вдохновение.

Зима – это сезон, когда простые нюдовые оттенки часто уступают место более темным, но элегантным цветам. От насыщенного красного до оттенков эспрессо и перламутрового блеска, в этом сезоне маникюр становится одной из деталей, придающих образу более роскошный вид.

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1. Темная вишня

Темно-красный цвет возвращается в моду каждую зиму, но в этом сезоне особой популярностью, как ожидается, будет пользоваться оттенок черной вишни .

Это очень глубокий красный, почти черный оттенок, напоминающий культовый Rouge Noir от Chanel. По словам Смит, этот оттенок элегантен и особенно красиво смотрится на коротких ногтях, особенно при очень глянцевом покрытии .

Если вы ищете классический маникюр, но с более выразительным дизайном, чем традиционный красный лак, это идеальный выбор.

2. Кофе эспрессо



Кофейные оттенки по-прежнему остаются одними из самых популярных, но этой зимой ожидается переход от светлых оттенков латте к более глубоким шоколадным и эспрессо тонам.

Этот цвет - отличная альтернатива для тех, кто обычно выбирает черный или темно-красный маникюр, но хочет попробовать что-то новое. Помимо элегантного внешнего вида, цвет «эспрессо» легко сочетается практически с любым зимним нарядом.

Это один из тех оттенков, который выглядит тщательно подобранным, без особых усилий.

3. Жемчуг

Для тех, кто предпочитает легкий маникюр, но не хочет жертвовать блеском, перламутровый лак - один из самых красивых трендов сезона.

Этот оттенок создан на основе полупрозрачной молочной основы, поверх которой наносится легкий перламутровый эффект. В результате получается холодный, нежный образ с мягким блеском, без необходимости использования чрезмерного количества блесток.

4. Темно-синий



Темно-синий - один из тех цветов, которые часто упускают из виду в маникюрных салонах, но который может выглядеть невероятно элегантно.

Этой зимой особого спроса ожидают очень темные оттенки, приближающиеся к цвету чернил для письма. Они создают драматический эффект, но более интересный, чем классический черный маникюр.

5. Ягодные оттенки

Если осенью вы неизменно выбирали бордовый и красный цвета, то этой зимой, возможно, стоит попробовать что-то более необычное.

Оттенок «Слива шелковица» - это сочетание темно-фиолетового, ежевичного и баклажанового цветов. Он сохраняет интенсивность, которую мы ищем для зимнего маникюра, но отличается от классических оттенков красного.

Это элегантный выбор для тех, кто любит темные цвета, но хочет немного разнообразить свой бьюти-ритуал.

6. Кашемировый серый

Мягкие оттенки серого - еще один тренд, который, как ожидается, привлечет внимание этой зимой. Но речь идет не о холодном, обыденном сером цвете.

Кашемирово-серый цвет включает в себя оттенки, смешанные с бежевым, серо-коричневым или слегка фиолетовым, создавая нейтральный, но более современный оттенок. По словам Смит, эти оттенки - отличная альтернатива нюдовому маникюру, особенно если вы хотите чего-то минималистичного и необычного.

Это вариант, подходящий к любому стилю и придающий ногтям аккуратный и изысканный вид.

7. Золото

Золотой - один из цветов, который неизменно возвращается в праздничный сезон, но в этом году мы, как ожидается, увидим более сдержанные его оттенки.

Вместо очень ярких оттенков или блесток в тренде шампанское золото, мягкий блеск и покрытия, которые выглядят слегка потертыми, как старый металл.

Это придаёт маникюру праздничный вид, но в то же время делает его более элегантным и удобным для сочетания с другими цветами. Для более интересной детали можно также добавить на ногти маленькие золотые точки или минималистичные узоры.