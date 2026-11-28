Прямые пряди одинаковой длины образуют чёткую нижнюю линию. Пробор по центру делит волосы на две почти равные части, а концы лежат возле ключиц без заметного завитка. Здесь хорошо видны и форма среза, и небольшие естественные различия между правой и левой стороной.

Этот вариант стоит рассмотреть, если нравится гладкая укладка и хочется сохранить плотность концов. Совершенно прямая линия на фотографии может потребовать направленной сушки: естественная волна и привычное положение пробора всё равно будут влиять на результат.