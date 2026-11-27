Чёлка и пряди возле скул способны заметно изменить привычную стрижку. Длинная чёлка выделяет глаза, короткая открывает лоб, боковой пробор меняет распределение объёма. Если хочется выглядеть свежее, стоит присмотреться к этим деталям ещё до того, как решать, сколько сантиметров убрать.

У короткой шегги пряди разной длины, поэтому волосы можно носить слегка взъерошенными, подчёркивать волну или укладывать концы наружу. Собрали 14 вариантов для женщин после 50: с короткой и удлинённой чёлкой, с естественной сединой, светлыми бликами и глубокими тёмными оттенками. У каждого свои требования к густоте и укладке.

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1. Каштановая шегги с концами наружу В этой стрижке пряди обработаны бритвой, поэтому концы получаются тонкими, с плавным переходом по длине. У ушей и на затылке их направляют наружу. Тёплый каштановый оттенок подчёркивает эти изгибы, а негустая чёлка оставляет часть лба открытой. Причёска сохраняет объём, но по краям выглядит легче. Такую форму можно рассмотреть для волос средней густоты и густых: мастер убирает лишнюю массу там, где она мешает прядям лежать свободно. Во время сушки круглой щёткой достаточно задать направление концам. Необязательно вытягивать все волосы до гладкости, иначе отдельные пряди станут менее заметными.

2. Холодное серебро и рваная чёлка Здесь чёлка подстрижена прядями разной длины. Её неровный край перекликается с короткими участками на макушке и по бокам, поэтому вся стрижка выглядит слегка взъерошенной. К шее длина постепенно уменьшается. Холодный серебристый оттенок выделяет пряди и позволяет сохранить седину, если её цвет уже близок к желаемому. Для объёма у корней подойдёт небольшое количество пудры для укладки. Её распределяют понемногу, чтобы волосы оставались подвижными. Если серебристый тон начинает желтеть, схему тонирования лучше подобрать с мастером: естественная седина и осветлённые волосы могут требовать разного ухода.

3. Золотистые волны с чёлкой-шторкой Чёлка расходится от середины лба и переходит в боковые пряди примерно до скул. Благодаря этому лицо остаётся открытым, а волны образуют вокруг него мягкий контур. На макушке волосы короче, по бокам сохраняется длина. Светлые золотистые пряди подчёркивают изгибы и делают цвет менее однотонным. Этот вариант удобно выбирать под собственную волну. На влажные волосы наносят мусс для вьющихся волос, затем слегка сжимают пряди ладонями и сушат диффузором при невысокой температуре. Чёлке можно задать направление отдельно, сохранив её переход к боковым прядям.

4. Шегги в холодном серо-коричневом оттенке В этом окрашивании коричневую основу смягчают серо-бежевый и пепельный оттенки. Короткие пряди на макушке удлиняются к ушам и шее. Силуэт получается округлым, при этом концы сохраняют лёгкость. Здесь нет резкой границы между верхней и нижней частью стрижки, поэтому её можно укладывать довольно сдержанно. При сушке волосы приглаживают щёткой, следуя форме головы и оставляя небольшой объём у корней. В конце немного текстурирующего спрея поможет выделить отдельные пряди. Сильно взбивать макушку не требуется: главное в этом варианте, чтобы были видны мягкие переходы и направление концов.

5. Серебристый блонд с короткой чёлкой Короткая чёлка заканчивается заметно выше бровей и оставляет большую часть лба открытой. Её сочетают с прядями разной длины на макушке и у висков, чтобы контур стрижки оставался мягким. В серебристом блонде холодные светлые оттенки смешиваются с бледно-серыми, подчёркивая разделение прядей. Это вариант для тех, кому нравится короткая длина и выразительная чёлка. Небольшим количеством воска с гибкой фиксацией задают направление чёлке и выделяют несколько верхних прядей. Средство лучше добавлять постепенно, чтобы короткие волосы не слиплись.

6. Медная шегги с приподнятыми концами В этой форме объём сосредоточен на макушке, а боковые пряди подстрижены так, чтобы концы могли отклоняться наружу. Особенно заметен этот изгиб возле линии челюсти. Чёлку укладывают набок, продолжая движение волос вокруг лица. Тёплый медный оттенок делает различия по длине более выразительными. Во время сушки круглую щётку поворачивают от лица, слегка приподнимая концы. Важно сохранить разницу между более пышной верхней частью и лёгкими боковыми прядями. Если завивать каждый участок одинаково туго, свободный силуэт шегги сменится плотной укладкой. Для этого варианта достаточно небольшого изгиба на концах.

7. Дымчато-серый боб с лёгкой чёлкой Боб до линии челюсти сохраняет больше длины у лица, чем короткая пикси. Пряди возле скул подстрижены слоями, поэтому общий контур не становится тяжёлым. Чёлка тоже разделена на отдельные пряди. Дымчато-серый цвет выглядит глубже, когда более тёмный оттенок у корней постепенно переходит в светлые концы. Для укладки спрей для объёма наносят на влажные корни, затем подсушивают волосы и круглой щёткой направляют чёлку и боковые пряди. Основную длину можно оставить с естественным изгибом, проработав только переднюю часть причёски.

8. Сливочный блонд с мягким объёмом Тёплый сливочный блонд сочетают с постепенно укороченными прядями на макушке. Они создают мягкий подъём, а более длинные волосы возле ушей сохраняют свободный контур. Такое распределение длины пригодится, если хочется визуально добавить густоты и при этом оставить причёску подвижной. Концы должны разделяться на отдельные пряди. Лёгкий мусс для объёма распределяют по влажным волосам, затем сушат их круглой щёткой среднего диаметра, приподнимая у корней. При необходимости форму закрепляют лаком с подвижной фиксацией. Сильный начёс для такого мягкого подъёма не требуется.

9. Кудрявая шегги в оттенке эспрессо Вьющаяся чёлка продолжает рисунок остальных кудрей. На макушке волосы короче, поэтому завитки приподнимаются, а по бокам остаётся достаточно длины, чтобы они могли сформироваться. Глубокий коричневый оттенок эспрессо подчёркивает их изгибы. При выборе длины важно учитывать, насколько сильно завитки поднимутся после высыхания. Мастеру нужно распределить длину так, чтобы объём не собирался только внизу, образуя тяжёлый треугольник. Дома крем для кудрей наносят на влажные волосы и сушат их диффузором без сильного обдува. Чёлку оставляют вьющейся: так она естественно соединяется с боковыми прядями и не требует отдельного выпрямления.

10. Жемчужно-серая шегги с боковым пробором Боковой пробор меняет распределение объёма: с одной стороны волосы лежат выше, а длинная чёлка проходит через лоб и соединяется с боковыми прядями. Сзади длина короче, концы облегчены. На блестящих жемчужно-серых волосах хорошо видны тонкие прядки, из которых складывается контур. Передние пряди приподнимают круглой щёткой во время сушки, затем направляют чёлку на выбранную сторону. В завершение можно распределить по концам немного лёгкой сыворотки для блеска. Она подчеркнёт жемчужный оттенок.

11. Бронд со светлыми прядями у лица Бронд сочетает коричневую основу и более светлые пряди. В этой шегги они особенно заметны у лица и на макушке, где подчёркивают разную длину волос. Светлые участки напоминают выгоревшие на солнце. При этом основная масса волос сохраняет тёмный оттенок, поэтому переход к более светлому образу получается постепенным. Слегка взъерошенная форма хорошо сочетается с естественной волной. Текстурирующий спрей поможет разделить концы и сделать светлые пряди заметнее. Чтобы окрашивание сохраняло блеск и плавные переходы между оттенками, можно обсудить с колористом периодическое тонирование. Полностью осветлять волосы для такого результата не требуется.

12. Чёрная пикси с удлинённой макушкой В этой пикси верхние пряди оставляют длиннее, чем волосы по бокам и на затылке. Благодаря этому макушку можно слегка взъерошить, сохранив короткий контур стрижки. Негустая чёлка разделяется на тонкие пряди и частично открывает лоб. На тёмных волосах особенно заметен силуэт с более длинным верхом и короткими боками. Такой вариант можно рассмотреть при средней густоте или густых волосах. Важно сохранить подвижность верхних прядей, поэтому для укладки достаточно небольшого количества лёгкого крема. Его распределяют по пальцам и выделяют нужные участки. Короткие бока и затылок при этом сохраняют форму, а верх можно направлять свободнее.

13. Светло-пепельная шегги с тонкими прядями у лица Тонкие пряди возле щёк смягчают контур короткой стрижки. На макушке разница в длине небольшая, ближе к линии челюсти волосы остаются длиннее. Светло-пепельный блонд подчёркивает эту лёгкую форму. Вариант особенно интересен для тонких или прямых волос, когда хочется добавить движения, сохранив плотность концов. Здесь важно не переусердствовать с прореживанием: для нужного эффекта достаточно умеренных переходов длины. Небольшой круглой щёткой приподнимают корни, а концы после сушки разделяют пальцами. Слишком выраженный завиток не нужен, поскольку основное впечатление создают свободные пряди у лица и мягкий объём сверху.

14. Короткая шегги с естественной сединой Серебристые, белые и более тёмные волосы уже создают различия в цвете, которые можно подчеркнуть стрижкой. Короткие пряди приподнимают макушку, негустая чёлка свободно ложится на лоб, концы разделены. Так естественная седина сохраняет глубину, а форма выглядит легче за счёт разной длины. Стрижку подстраивают под направление роста и текстуру волос: прямые, волнистые и слегка вьющиеся потребуют своего распределения длины. Лёгкий несмываемый кондиционер поможет сохранить мягкость, а небольшое количество текстурирующего спрея выделит отдельные пряди. Необязательно подчёркивать каждую: несколько свободных участков у лица и на макушке уже делают рисунок стрижки заметным.

Цвет и форма могут нравиться по отдельности. У серебристой стрижки можно взять длинную чёлку и боковой пробор, сохранив свой каштановый оттенок. У медной шегги можно позаимствовать длину у лица и направление концов. Так проще выбрать конкретные детали, которые действительно хочется носить.

Для более свежего образа не всегда нужны сразу стрижка, осветление и новая укладка. Начните с тех изменений, которые подходят вашим волосам, и попросите мастера показать, как повторять форму дома. Это поможет оценить результат за пределами салонного кресла.