Сегодня солнцезащитные очки давно стали частью образа. Их выбирают под одежду, прическу и настроение, а иногда покупают просто потому, что понравилась оправа. Но так было далеко не всегда. Когда-то очки с темными стеклами служили прежде всего для защиты глаз, а об их модной роли никто особенно не задумывался.
Сама идея затемнять линзы появилась задолго до XX века. Цветные стекла использовали еще в древности, а в XIX столетии темные очки уже встречались довольно часто. Правда, тогда их воспринимали скорее как практичную вещь, чем как стильный аксессуар.
Даже в 1950-х ситуация почти не изменилась. Солнцезащитные очки надевали за рулем, на лыжных склонах и в других ситуациях, когда яркий свет мешал смотреть по сторонам. Главная задача была простой: защитить глаза от солнца.
Модный взгляд на этот аксессуар постепенно менялся. Одними из первых очки начали носить ради внешнего эффекта представители модного авангарда. Их можно было увидеть даже в пасмурную погоду: солнца нет, а очки на месте. Просто потому, что так выглядело интереснее.