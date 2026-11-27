У каждого аромата свой характер. Одни напоминают о свежевыстиранном белье, другие оставляют за собой теплый сладкий шлейф, а третьи словно переносят на солнечное побережье. Среди поклонников парфюмерии все чаще встречаются любители итальянских композиций, в которых свежесть сочетается с глубиной, а привычные мускусные и ванильные ноты уступают место более интересным сочетаниям.

Мы собрали 4 аромата итальянских брендов, которые заслуживают внимания. Здесь есть и согревающая композиция для холодных вечеров, и цветочный букет, и настоящий кусочек Средиземноморья во флаконе.

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1. Gucci Guilty Absolu de Parfum Pour Femme: миндальное молоко и крепкий эспрессо

Глубокий красный флакон сразу намекает на характер парфюма. В начале звучат миндальное молоко, мандора и масло бергамота. Затем к ним присоединяются пачули, японская глициния и роза, а в финале композиция становится теплее благодаря амаретто, бобам тонка и насыщенной кофейной ноте.

Получается многослойный аромат с приятной сладостью и кофейным акцентом. Особенно хорошо он подходит для холодного времени года, когда хочется чего-то уютного, но не слишком простого.

«Этот парфюм теплый и сладкий, идеально подходящий для холодных месяцев. Стойкость хорошая, но не слишком навязчивая. Идеально для свидания!» - делится впечатлениями одна из покупательниц Sephora.

2. Gucci Bloom: цветочный букет без лишней сладости

Если сложные композиции с кофе и миндалем кажутся слишком насыщенными, стоит обратить внимание на Gucci Bloom. В его основе - жасмин, тубероза и индийский жасмин самбак. Цветочные ноты звучат выразительно, но без ощущения тяжелого парфюмерного облака.

У аромата мягкий, немного пудровый характер. Он подойдет тем, кто любит цветочные композиции и хочет сохранить ощущение свежести даже в осенне-зимний сезон.

«Этот аромат мне безумно нравится, и я бы купила его снова без колебаний. Он свежий, но при этом очень женственный и естественный, словно окутывает кожу нежным букетом распустившихся цветов. Роза, жасмин и тубероза сочетаются в гармоничной композиции, которая не кажется ни чрезмерной, ни искусственной, а чистой и элегантной», - рассказывает одна из поклонниц парфюма.

3. Acqua di Parma Blu Mediterraneo Fico di Amalfi: кусочек Италии во флаконе

Этот аромат словно создан для тех, кому зимой не хватает солнца, моря и неспешных прогулок по итальянским улочкам. В первых нотах слышны грейпфрут, цитрон, лимон и бергамот. Цитрусовая свежесть постепенно сменяется инжирным нектаром, жасмином и розовым перцем.

В шлейфе раскрываются инжир, кедр и бензоин. Благодаря этому композиция не остается просто легким цитрусовым ароматом: в ней появляется мягкость и приятная древесная глубина.

«В целом это как свежевыжатый сок с ароматом инжира и цитрусовых. Игристый, терпкий и такой непритязательный», - описывает свои впечатления одна из покупательниц.

Fico di Amalfi понравится тем, кто предпочитает свежие ароматы с фруктовыми акцентами и не любит слишком сладкие композиции.

4. Dolce&Gabbana Light Blue: свежесть, которая не надоедает

Light Blue давно стал одним из узнаваемых ароматов итальянского бренда. Его композиция построена вокруг сицилийского лимона, зеленого яблока и кедра. В сердце появляются бамбук, жасмин и белая роза, а завершают звучание кедровые ноты и амбра.

Это свежий, легкий аромат с цитрусовым характером. Он не пытается казаться сложным или загадочным, но именно в этой непринужденности и заключается его привлекательность.

«Это определенно один из тех парфюмов, в которые я сразу же влюбилась. Light Blue - прекрасный, свежий и очень женственный аромат, дарящий ощущение чистоты и легкости. В нем есть что-то особенное, поэтому он не пахнет обыденно или скучно», - вспоминает одна из поклонниц парфюма.

Light Blue можно рассматривать как вариант на каждый день, особенно если нравятся чистые цитрусовые композиции без приторной сладости.