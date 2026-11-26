В тёмном ноябре украшения у лица решают больше, чем летом. Вы прячете уши под шапкой, закрываете шею водолазкой и шарфом, а на корпоративы и предновогодние встречи выходите при искусственном свете, который приглушает краски. В такой ситуации серьги становятся главным акцентом образа - и форма здесь важнее металла и камня.

Правильная линия серёг уравновешивает черты, вытягивает или, наоборот, смягчает лицо. Подбирают её по простому принципу: серьги добавляют то, чего лицу не хватает, и не повторяют его собственный контур. Ниже - шесть типов лица и формы, которые работают почти на каждой.

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1. Круглому лицу - вытянутые капли и подвески

Начните с длины. Круглое лицо с мягкими щеками и примерно равными шириной и высотой зрительно вытягивают вертикальные серьги: капли, продолговатые подвески, узкие «гвоздики» с длинной деталью вниз. Они добавляют лицу высоты и визуально сужают его по бокам.

Избегайте крупных круглых пусет и больших колец-креол: они повторяют округлость щёк и делают лицо ещё шире. Оптимальная длина - от мочки до середины шеи или чуть ниже линии челюсти. Если лицо небольшое, выбирайте тонкие капли, а не массивные: громоздкая подвеска перегрузит некрупные черты.

2. Вытянутому лицу - округлые и объёмные формы

Добавьте ширину. Удлинённому лицу с высоким лбом и вытянутым подбородком идут серьги, которые дают горизонтальный объём: крупные круглые пусеты, кольца-креолы среднего диаметра, короткие серьги-«пуговицы». Они заполняют пространство у щёк и зрительно укорачивают лицо.

Длинные тонкие подвески такому типу не подходят: они ещё сильнее вытягивают черты. Держите длину в пределах мочки или чуть ниже и выбирайте округлый, а не острый силуэт. Если хочется длины, берите серьги с объёмной нижней частью - каплю-шар, а не узкую линию. Консультанту скажите, что ищете серьги, которые добавляют лицу ширину, а не длину.

3. Квадратному лицу - мягкие округлые линии

Смягчите углы. Квадратному лицу с выраженной челюстью и широкими скулами идут серьги с плавными формами: круглые креолы, капли с округлым низом, изогнутые подвески без резких граней. Округлый контур серьги уравновешивает прямые линии подбородка.

Чёткая геометрия - квадрат, треугольник, строгие прямоугольники - здесь работает против вас, подчёркивая угловатость. Средняя и чуть удлинённая длина вытягивает лицо и дополнительно смягчает нижнюю челюсть. Главный критерий при выборе - отсутствие острых углов в силуэте.

4. Сердцевидному лицу - серьги, расширяющиеся книзу

Сместите объём вниз. Лицу с широким лбом и узким подбородком идут серьги в форме перевёрнутого треугольника, груши или «люстры» - те, что уже у мочки и шире внизу. Они добавляют объём в нижней части лица и уравновешивают узкую линию подбородка.

Серьги-«перевёртыши», широкие вверху и острые внизу, повторяют форму лица и усиливают дисбаланс. Пусеты-«гвоздики» тоже оставляют подбородок без поддержки. Оптимальная длина - до линии челюсти, чтобы самая широкая часть серьги пришлась на узкое место. При примерке смотрите, куда попадает нижний, самый широкий край серьги.

5. Треугольному лицу - акцент в верхней части

Поднимите внимание выше. Треугольному и грушевидному лицу с узким лбом и широкой нижней челюстью идут серьги, которые привлекают взгляд вверх: крупные пусеты, короткие серьги-«пуговицы», модели с деталью у самой мочки. Они расширяют верхнюю зону и уравновешивают тяжёлый низ лица.

Длинные капли и широкие внизу подвески здесь не работают: они добавляют объём туда, где его и так много. Держите серьгу короткой, на уровне мочки, и выбирайте форму, которая не свисает к челюсти. Если хочется длины, пусть серьга будет узкой и прямой, без расширения книзу. Продавцу скажите, что ищете серьги с акцентом у мочки, а не висячие.

6. Овальному лицу - почти любая форма

Пользуйтесь свободой выбора. Овальное лицо с мягко сужающимся подбородком считается сбалансированным, и ему идёт большинство форм: и капли, и креолы, и пусеты, и геометрия. Здесь можно отталкиваться не от коррекции черт, а от образа, наряда и повода.

Единственное, за чем стоит следить, - чтобы серьги не были диспропорционально крупными для некрупного лица и не перегружали его. Под высокий ворот и шарф выбирайте модель чуть длиннее, чтобы она была видна; под открытый вырез и распущенные волосы подойдут и компактные пусеты. Ориентируйтесь на цвет металла рядом с кожей и на то, перекликается ли серьга с остальными украшениями в образе.

Заключение

Начните с главного - определите свою форму лица: зачешите волосы назад, посмотрите в зеркало прямо и решите, что у вас шире, лоб или челюсть, и насколько лицо вытянуто. Дальше правило одно: серьги добавляют то, чего лицу не хватает. Круглому нужна длина, вытянутому - ширина, квадратному - мягкость, сердцевидному - объём внизу, треугольному - акцент вверху, овальному - свобода. Перед покупкой прикладывайте серьги к лицу при обычном свете: пара, которая красиво смотрится в руке, у лица может работать иначе.

Теги: серьги, украшения, форма лица, аксессуары, стиль, зима