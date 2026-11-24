У девушки Джеймса Бонда оказался весьма необычный вкус в парфюмерии. В фильме «Казино Рояль» в сумочке Веспер Линд, героини Евы Грин, можно заметить флакон итальянских духов Santa Maria Novella Melograno. Этот аромат с гранатом создали еще в 1960-х годах, но он и сегодня привлекает внимание тех, кому надоели приторные фруктовые композиции.

На парфюм обратила внимание пользовательница TikTok @meglomaniack. Флакон появляется ближе к финалу фильма, когда Джеймс Бонд разбирает личные вещи Веспер. Это не просто догадка внимательных зрителей: присутствие Melograno в картине давно подтверждает сайт Bond Lifestyle, который собирает информацию об одежде, аксессуарах и других предметах из фильмов о знаменитом агенте.

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Чем пахнет парфюм девушки Бонда

Название Melograno переводится с итальянского как «гранат». Однако ожидать сладкого фруктового запаха не стоит. Композиция получилась гораздо сложнее: в ней есть бергамот, горький апельсин и специи, а в сердце раскрываются гранат, роза и иланг-иланг.

В основе аромата - дубовый мох, лабданум, пачули и мускус. Благодаря этому он звучит тепло, немного пудрово и совсем не напоминает типичные сладкие парфюмы. В нем чувствуется классическая парфюмерная школа, но нет ощущения, что аромат безнадежно устарел.

Итальянские духи с многовековой историей

Melograno выпускает флорентийский парфюмерный дом Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella. История марки началась в 1221 году: тогда доминиканские монахи во Флоренции выращивали лекарственные растения и готовили из них различные средства.

Сам аромат появился значительно позже - в 1960-х годах. Он создавался не как простой сладкий парфюм с одной узнаваемой нотой, а как многослойная композиция с выраженным характером. В его эстетике легко угадываются старинные флорентийские интерьеры, классические гардеробы и традиции европейской парфюмерии.

Какие духи напоминают аромат Веспер Линд

Полностью повторить характер Melograno непросто, но у него есть несколько парфюмерных родственников. Например, Guerlain Mitsouko. В этой классической композиции персиковые ноты сочетаются со специями, цветами и дубовым мхом. Как и итальянский аромат, она не стремится понравиться за счет сладости или громкого звучания.

Другой вариант - Chanel No. 19. Он подойдет тем, кому нравится сухой, прохладный характер Melograno. Зеленые ноты, ирис и дубовый мох создают сдержанную композицию, в которой нет ничего лишнего.

Тем, кто предпочитает более чувственные ароматы, стоит присмотреться к Diptyque Eau Capitale. В нем роза сочетается с бергамотом и пачули. Это уже другая интерпретация классической элегантности, но она тоже далека от привычных сладких фруктовых парфюмов.

Ни один из этих ароматов не повторяет Melograno. Их объединяет другое: каждый обладает собственным характером и не пытается подстроиться под очередную парфюмерную моду. Пожалуй, именно такие духи можно представить в сумочке Веспер Линд.