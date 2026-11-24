С возрастом привычную стрижку часто хочется немного изменить: приподнять волосы на макушке, смягчить линию у лица, вернуть объём, который пропадает сразу после укладки. В короткой шегги эти задачи решают пряди разной длины. Они не лежат сплошной тяжёлой массой, а лёгкая чёлка и подвижные концы делают причёску менее строгой.

Собрали 13 вариантов для тех, кто хочет выглядеть свежее и выбирает новую стрижку после 50. Здесь есть короткая пикси, более длинный боб, варианты для кудрей и несколько способов обыграть седину. При выборе присмотритесь к длине у висков, форме чёлки и расположению объёма: эти детали определяют, как волосы будут обрамлять лицо.

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1. Серебристая шегги с редкой чёлкой Серебристый цвет хорошо показывает рисунок этой стрижки: короткие пряди на макушке приподняты, а концы лежат отдельно друг от друга. Редкая чёлка слегка прикрывает лоб, оставляя просветы между волосами. За счёт этого причёска сохраняет лёгкость даже спереди, где слишком плотная чёлка могла бы утяжелить её. Такой вариант стоит рассмотреть для тонких волос и волос средней толщины. Перед сушкой по влажным прядям распределяют лёгкий мусс для объёма, затем приподнимают корни круглой щёткой. Концы достаточно слегка направить щёткой: если вытянуть их в одну гладкую линию, отдельные слои будут видны хуже.

2. Медовый блонд и шегги с косой чёлкой В медовом блонде хорошо читаются пряди разной длины, особенно вокруг скул. Косая чёлка переходит в боковые пряди и создаёт плавную линию у лица. При этом сами концы остаются неровными, поэтому стрижка не требует укладывать каждый волосок в строго заданном направлении. Здесь уместна слегка взъерошенная укладка. Небольшое количество текстурирующего спрея поможет разделить пряди и подчеркнуть их концы. Основное внимание лучше уделить чёлке: её направление задаёт форму всей передней части причёски, а волосы на макушке и по бокам можно оставить более свободными.

3. Шегги цвета холодного каштана с чёлкой-шторкой Чёлка-шторка расходится от пробора и постепенно соединяется с боковыми прядями. Она открывает середину лба, но сохраняет волосы по краям лица. Пепельный подтон делает каштановый оттенок холоднее, а пряди разной длины позволяют избежать тяжёлого сплошного силуэта. Такую шегги проще воспроизвести на прямых или слегка волнистых волосах. При сушке чёлку направляют от лица круглой щёткой среднего диаметра, сохраняя плавный изгиб. Для фиксации подойдёт немного лака подвижной фиксации: передние пряди будут удерживать направление, оставаясь мягкими.

4. Платиновая пикси с объёмной макушкой У этой стрижки короткая форма пикси и разделённые пряди, характерные для шегги. На макушке волосы заметно короче, благодаря чему их легче приподнять. У ушей оставлено чуть больше длины: эти пряди смягчают контур и не дают короткой стрижке выглядеть слишком жёстко. Платиновый блонд подчёркивает разницу между слоями и хорошо сочетается с естественно светлыми или седыми волосами. Отдельные пряди удобно выделять матовой пастой: разотрите между пальцами количество размером с горошину и пройдитесь по концам. У корней паста не понадобится, основной объём здесь создают короткие слои.

5. Волнистая шегги в оттенке «соль с перцем» Светлые седые и тёмные пряди уже дают волосам контраст, который особенно заметен на волнах. Многослойная стрижка поддерживает их естественный изгиб и оставляет объём по бокам. Более короткие пряди у лица располагаются возле скул и нижней челюсти, поэтому контур получается мягким, без ровной тяжёлой линии. Для укладки можно распределить по влажным волосам лёгкий крем для локонов и несколько раз сжать пряди ладонями снизу вверх. Если ваша волна хорошо сохраняется сама, дайте волосам высохнуть естественным путём. Здесь важно оставить видимым и рисунок волн, и сочетание разных оттенков седины.

6. Карамельно-каштановая шегги с лёгкой рваной чёлкой Карамельно-каштановый цвет дополнен тонкими светлыми прядями, которые выделяют короткие слои. Чёлка лежит отдельными прядками, а на затылке сохранено немного длины. Волосы можно слегка взъерошить пальцами: неровные концы уже задают ту свободную форму, ради которой выбирают шегги. Лёгкую растрёпанность можно подчеркнуть солевым спреем: небольшое количество наносят на влажные волосы и по мере высыхания разделяют пряди пальцами. Чёлку стоит разобрать отдельно, чтобы она не слиплась в несколько толстых прядей. Карамельные переливы будут лучше заметны, когда слои слегка расходятся в разные стороны.

7. Седая шегги с кудрями и округлой формой На кудрявых волосах длину слоёв подбирают с учётом самого завитка. В этом варианте короткие пряди на макушке дают объём сверху, а более длинные локоны по бокам сохраняют округлый силуэт. Естественная седина выглядит неоднородной: свет по-разному ложится на изгибы каждого локона. При обсуждении стрижки полезно показать мастеру, как кудри лежат после вашей обычной сушки. Это поможет распределить длину и не собрать слишком много объёма в одной зоне. Для укладки подойдут увлажняющий крем для локонов и диффузор, который помогает сохранить завитки и уменьшить пушение.

8. Блонд шампань и шегги с лёгкими концами В оттенке шампань сочетаются бежевые и мягкие золотистые нюансы. На такой светлой базе хорошо заметен переход от коротких прядей на макушке к более длинным у шеи. Концы слегка разделены, поэтому нижняя часть стрижки не выглядит плотной. Это один из вариантов, которые можно обсудить с мастером при тонких волосах. Круглой щёткой концы направляют немного наружу, сохраняя плавный переход между слоями. Лёгкий спрей для блеска добавляют уже в конце укладки, понемногу, чтобы тонкие волосы не потеряли объём. Он подчеркнёт бежево-золотистые переливы оттенка.

9. Шоколадный боб с мягкими слоями В этом бобе насыщенный шоколадный оттенок сочетается с лёгкими слоями. Волосы остаются достаточно длинными, чтобы прикрывать боковые части лица, но отдельные пряди лежат свободно, без плотной ровной линии по краю. Обычно такая стрижка заканчивается между уровнем ушей и линией нижней челюсти, а короткие слои на макушке добавляют объём. При укладке необязательно вытягивать весь боб щёткой. Нанесите пенку для объёма на прикорневую зону и просушите волосы, направляя их пальцами. Отдельные пряди можно уложить чуть по-разному, оставив концы свободными.

10. Песочный блонд и длинная косая чёлка Длинная чёлка, уложенная набок, направляет внимание к глазам и скулам. Остальные детали поддерживают эту плавную линию: короткие пряди приподнимают макушку, а разделённые концы оставляют лёгкость по краям. В песочном блонде бежевый тон сочетается с приглушённым золотистым, без резкого перехода между оттенками. Такую форму удобно рассматривать для прямых волос или мягкой волны. После сушки небольшое количество разглаживающего крема поможет пригладить выбившиеся волоски. Добавляйте его понемногу по длине и концам: избыток средства может утяжелить длинную чёлку.

11. Белая седина и короткая шегги с объёмом у корней Естественно белые волосы сохраняют здесь свой цвет. На макушке они подстрижены слоями, по бокам длина плавно уменьшается, а по краю нет плотного прямого среза. Короткие верхние пряди легче приподнять у корней, чтобы тонкие волосы не лежали плоско. Для тонких волос особенно важна прикорневая укладка: лёгкий спрей для объёма и сушка с подъёмом прядей помогают показать форму стрижки. Сильно начёсывать волосы для этого не требуется. Достаточно оставить макушку чуть приподнятой и не приглаживать боковые пряди к голове.

12. Рыже-каштановая шегги с мягкой чёлкой Рыже-каштановый оттенок становится выразительнее благодаря тонким медным бликам. Они подчёркивают пряди разной длины: чёлка свободно лежит на лбу, а более длинные волосы по бокам обрамляют щёки и доходят до линии нижней челюсти. Передняя часть стрижки сохраняет мягкий контур, хотя сами слои заметно различаются по длине. Вариант можно рассмотреть для волос средней густоты, если хочется сделать слои более заметными. Лёгкий крем для укладки поможет выделить концы. Его распределяют пальцами по отдельным прядям, уделяя внимание чёлке и более длинным участкам возле щёк.

13. Бежевая бикси с коротким затылком Бикси соединяет черты боба и пикси: затылок остаётся коротким, а на макушке и у висков сохраняется больше длины. В этом варианте пряди дополнительно разделены, как у шегги, поэтому верхняя часть причёски не лежит сплошной шапочкой. Бежевый блонд здесь нейтральный, без выраженного золотистого оттенка. При сушке небольшая круглая щётка поможет приподнять верхние слои. Затем концы можно выделить текстурирующей пастой, растерев совсем немного средства между пальцами. Длинные пряди у висков оставляют свободно лежать возле лица.

Более свежий образ складывается из деталей, которые подходят именно вашим волосам. Кому-то достаточно убрать тяжесть с макушки, кому-то изменить чёлку, а кому-то оставить прежнюю длину, но иначе оформить пряди у лица. Возраст сам по себе не подсказывает единственный правильный вариант.

Сохраните несколько фотографий и отметьте, что привлекает в каждой. Например, цвет можно взять из одного образа, а длину чёлки из другого. Мастер сможет предложить сочетание с учётом густоты, направления роста волос и времени, которое вы готовы тратить на укладку.