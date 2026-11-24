Отросшие ногти способны испортить впечатление даже от самого аккуратного маникюра. Но необязательно записываться на коррекцию каждые две недели: правильно подобранный оттенок лака поможет сохранить ухоженный вид рук на 3–4 недели. Лучше всего с этой задачей справляются нюдовые, молочные и полупрозрачные покрытия.

Секрет в том, что такие цвета близки к естественному оттенку ногтевой пластины. Когда ноготь начинает отрастать, граница между покрытием и его натуральной частью не выглядит слишком контрастной. Поэтому маникюр дольше сохраняет аккуратный вид, а небольшие сколы и неровности не так заметны, как на темном или ярком лаке.

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Среди подходящих вариантов - бежевый, нежно-розовый, песочный, пудровый и персиковый. Хорошо смотрятся также покрытия молочного цвета и оттенка орехового молока. Они подходят тем, кто предпочитает сдержанный маникюр и не хочет постоянно следить за состоянием покрытия.

Еще один способ продлить визуальную свежесть маникюра - использовать камуфлирующую базу или полупрозрачный лак. В отличие от плотных цветных покрытий они не полностью перекрывают натуральную ногтевую пластину, поэтому переход между лаком и отросшей частью получается мягким. В результате ногти выглядят естественно, а необходимость в срочной коррекции возникает реже.