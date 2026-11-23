От очищения до ночного крема - порядок, в котором средства работают, а не спорят

Ночью кожа восстанавливается активнее, чем днём: усиливается обновление клеток, а барьер лучше впитывает уход. Но зимой этому мешают сухой воздух от батарей и перепады температур, и к утру лицо выглядит стянутым и тусклым.

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Многое решает не количество средств, а их порядок. Общее правило простое: наносите средства от самых лёгких текстур к самым плотным, давая каждому впитаться. Ниже пять шагов вечерней рутины на холодный сезон и подсказка, что из них ставить первым, а что оставить на самый конец.

1. Очищение: снять макияж и дневную защиту

Первым всегда идёт очищение: пока на коже остаётся макияж, крем для лица и солнцезащита, следующие средства просто не доходят до кожи. Зимой выбирайте мягкое молочко, бальзам или кремовый гель без сульфатов и спирта: они растворяют загрязнения, но не оставляют ощущения стянутости. Если вы носите стойкий макияж или SPF, сначала снимите его гидрофильным маслом или мицеллярной водой, а затем умойтесь - это и есть двойное очищение.

Шаг нужен всем и каждый вечер, даже если вы не красились. Жёсткое пенящееся средство «до скрипа» при сухой и чувствительной коже не подходит - оно смывает защитный слой и усиливает шелушение. Вода должна быть тёплой, не горячей: горячая обезвоживает кожу сильнее всего.

2. Лёгкий слой влаги на чуть влажную кожу

Сразу после умывания, пока кожа ещё чуть влажная, нанесите самое жидкое средство - тонер без спирта, эссенцию или сыворотку с гиалуроновой кислотой. Гиалуроновая кислота притягивает воду и работает только во влажной среде, поэтому на сухую кожу её наносить бессмысленно: не найдя влаги, она тянет её из глубоких слоёв. Дайте слою впитаться, не растирая.

Этот шаг особенно важен зимой и тем, у кого кожа обезвожена: щиплет после умывания, заметны мелкие морщинки. Если кожа жирная, достаточно лёгкого тонера без плотных сывороток. Спиртовые тоники с «эффектом свежести» в холодный сезон отложите: они только усиливают сухость.

3. Активное средство: ретиноид или кислота, но не вместе

Главный ночной шаг - активное средство, которое работает, пока вы спите: ретиноид против морщин или кислота для ровного тона. Ретинол наносят на сухую кожу через 10–15 минут после умывания, горошину на всё лицо, избегая век и уголков рта. Вводите его постепенно - дважды в неделю первые пару недель, затем чаще, если нет раздражения.

Ретиноид и кислотные пилинги в один вечер не сочетают: вместе они пересушивают и жгут кожу, поэтому чередуйте их по дням. Активы не подходят при раздражении и шелушении, а также не сочетаются с загаром: в дни с активами обязателен крем с SPF утром. Беременным и кормящим ретиноиды не рекомендуют - замените их на более мягкие средства после консультации с врачом.

4. Зона вокруг глаз и губы

Кожа вокруг глаз и губы тоньше и суше остальной, поэтому им нужен отдельный слой перед кремом для лица. Крем для век наносите безымянным пальцем лёгкими точками по косточке под глазом и на подвижное веко, не растягивая кожу. Зимой выбирайте питательную, но не слишком плотную текстуру: тяжёлый крем на ночь иногда даёт отёки и припухлость к утру.

На губы нанесите плотный бальзам с воском или маслом. Шаг особенно нужен тем, у кого к утру заметны сухие морщинки под глазами и трескаются губы. Если вы используете средство для век с ретинолом, не наносите поверх ещё и обычный ретиноид: двойная доза раздражает тонкую кожу.

5. Ночной крем или маска - последним слоем

Завершает рутину самая плотная текстура: ночной крем или несмываемая маска, которая запечатывает всё нанесённое ранее. Зимой ищите в составе церамиды, сквалан, масла и глицерин - они укрепляют барьер и держат влагу до утра. Наносите крем на лицо и шею снизу вверх; если кожа очень сухая, поверх можно добавить тонкий слой лёгкого масла как финальную «крышку».

Плотный крем подходит сухой и зрелой коже и холодному сезону. При жирной и склонной к высыпаниям коже берите гелевую или флюидную текстуру, иначе плотный крем забивает поры. Если утром кожа всё равно стянута, поставьте в спальне увлажнитель: комфортная влажность около 40–60 процентов помогает уходу работать.

Меры предосторожности

Новое активное средство сначала проверьте на небольшом участке за ухом или на сгибе локтя и подождите сутки. Не наносите кислоты и ретиноиды на повреждённую, воспалённую или обгоревшую кожу и не делайте домашних пилингов с лимоном, уксусом или содой. Если покраснение, жжение, шелушение или зуд не проходят, обратитесь к дерматологу.

Начать проще всего с ревизии полки: выстройте средства в ряд от самого жидкого к самому плотному - очищение, тонер или сыворотка, актив, крем для век, ночной крем. Так сразу видно, чего не хватает и что вы наносите не по порядку.

Первую неделю держите схему без активов, чтобы кожа привыкла к увлажнению, и только потом добавьте ретиноид или кислоту через вечер. Утром при дневном свете кожа ровная и не стянута - значит, порядок подобран верно.