Коричневый лак может напоминать шоколад, а может выглядеть как чай в прозрачной чашке. Разница в том, насколько плотное покрытие вы выбрали. У желейного сквозь цвет немного просматривается сам ноготь, поэтому даже привычные осенние оттенки получаются легче.

В ноябре женские издания обратили внимание на голубой полупрозрачный маникюр Хейли Бибер. Мы собрали восемь вариантов с эффектом цветного стекла для поздней осени. Здесь есть и насыщенная вишня, и почти прозрачный розовый, и серый для тех, кто уже присматривается к зимней палитре.

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Что называют желейным маникюром

Название описывает полупрозрачное цветное покрытие с глянцем. В салоне его могут называть желейным или сиропным. Через него видна ногтевая пластина, а свободный край нередко выглядит ярче: под ним уже нет розового ногтевого ложа. Насколько заметна эта разница, зависит от оттенка, длины и плотности нанесения.

В осенней подборке Vogue желейные покрытия тоже получили отдельное место. Для ноября мы взяли преимущественно приглушённые оттенки, но сохранили прозрачность. Перед выбором полезно сравнить образец у окна и под салонной лампой: в тёплом свете серый может казаться бежевым, а сливовый заметно краснеть. Плотная молочная подложка изменит результат, поэтому её лучше заранее обсудить с мастером.

1. Голубой на коротком мягком квадрате

Голубой в ноябре хорошо смотрится рядом с вещами, которые уже каждый день под рукой: оливковой рубашкой, серым джемпером, коричневым пальто. Цвет достаточно светлый, чтобы выделяться на их фоне. Прозрачность смягчает контраст, особенно на коротком мягком квадрате.

Для такого маникюра нужен голубой без плотной белой основы. Иначе получится равномерный пастельный цвет, который скроет собственный оттенок ногтя. У прозрачного покрытия свободный край может быть чуть синее, а участок ближе к кутикуле теплее из-за просвечивающей ногтевой пластины. Длину можно оставить привычной. На коротких ногтях виден меньший участок прозрачного кончика, чем на длинном миндале. Голубой при этом хорошо различим, особенно рядом с тёмным рукавом. Форму мягкого квадрата лучше сохранить со слегка скруглёнными уголками.

2. Чайный янтарь на овальных ногтях

Чайная гамма понравится тем, кто любит тёплый коричневый, но не хочет слишком тёмных ногтей. Здесь много золотистого и рыжего. На свету покрытие похоже на крепкий чай, а на кончиках становится почти янтарным. Еще один журнал этой осенью тоже обратил внимание на полупрозрачные чайные оттенки.

Небольшой овал даёт достаточно свободного края, чтобы рассмотреть прозрачность. При этом ногти не обязательно отращивать заметно длиннее подушечек пальцев. Оттенок можно сделать спокойнее, добавив коричневого, или светлее, выбрав медовый вариант.

Синий деним подчёркивает рыжеватые ноты янтарного. Со светлой керамикой, бежевой шерстью и коричневой кожей контраст будет меньше. Если обычно вы носите нейтральный маникюр, чайный позволит попробовать более заметный цвет в привычной тёплой гамме.

3. Вишнёвый с прозрачной глубиной

Вишнёвый желейный маникюр может выглядеть довольно насыщенным. Его прозрачность проще заметить на освещённых краях и у кутикулы, чем посередине ногтя. Поэтому при выборе стоит смотреть не только на общий цвет образца, но и на то, остаётся ли в нём свет.

Короткий овал здесь удобен: у ногтей нет острых углов, а красный оттенок виден и без большой длины. Белая рубашка усиливает контраст, серый трикотаж делает сочетание мягче. Если хочется более прохладного результата, выбирайте вишню с ягодным, а не томатным подтоном.

Глянцевый блик хорошо заметен на изгибе овального ногтя, даже если рисунка нет. С каждым дополнительным слоем вишнёвый уплотняется и темнеет. Поэтому стоит остановиться, пока ещё различимы светлые края: у почти чёрного покрытия эффект желе станет едва заметным.

4. Кола на мягком квадрате

У оттенка колы меньше золотистого, чем у янтарного. В нём больше коричневого, иногда с едва заметной серой примесью. Мягкий квадрат подчёркивает прозрачный кончик: его прямой край отчётливо виден, а сам он выглядит темнее остальной части ногтя.

На фото у основания заметен натуральный розовый тон. Это хороший ориентир для салона, если хочется именно сиропного эффекта. Плотный кофейный лак даст равномерный коричневый по всей длине, а здесь часть впечатления создаёт просвечивающий собственный ноготь. Такой вариант удобно носить с кремовыми, серыми и шоколадными вещами. Он достаточно нейтральный для повседневной одежды, но отличается от привычного бежевого. На очень короткой длине контраст между основанием и кончиком станет слабее, сам цвет при этом останется тёплым и полупрозрачным.

5. Зелёный чай с более ярким краем

Зелёный в этой версии нанесён с плавным переходом: у основания он едва заметен, к кончикам становится отчётливее. Чёткой полоски, как у френча, нет. На слегка удлинённом овале хватает места и для почти бесцветного участка, и для более насыщенного оливкового.

Для поздней осени подойдёт оттенок с каплей жёлтого или коричневого. Он будет сочетаться с хаки, песочным и тёмно-синим. Холодный изумруд тоже можно сделать прозрачным, но по сравнению с показанным вариантом он даст более явный сине-зелёный цвет.

На образце стоит проверить именно переход. Если зелёный начинается резкой дугой, получится уже другой рисунок. Здесь граница растушёвана, и в спокойном свете глаз сначала замечает глянец, а затем цвет. Украшения и блёстки для этого эффекта не нужны.

6. Полупрозрачная слива

Сливовый не обязательно должен быть тёмным. В прозрачном покрытии он может выглядеть как прохладный розовый с лиловой примесью. Это вариант для тех, кому нравятся ягодные оттенки, но плотный бордовый сейчас кажется слишком насыщенным.

Серый шарф и синий трикотаж подчёркивают холодную сторону цвета. С кремовым рукавом тот же маникюр будет казаться чуть теплее. Поэтому в салоне полезно приложить образец к той вещи, которую вы носите чаще всего: небольшая разница в подтоне становится заметнее рядом с тканью.

Для показанного результата важна лёгкая прозрачность по всей ногтевой пластине. Слишком плотный фиолетовый скроет розовый тон собственного ногтя. При взгляде сбоку лиловый лучше различим на кончиках, а сверху покрытие кажется почти розовым. Эту разницу стоит посмотреть на образце.

7. Розовая вода на коротком овале

Самый светлый вариант подборки пригодится после нескольких недель тёмного маникюра. Полупрозрачный розовый лишь немного меняет натуральный цвет ногтей. Линия свободного края остаётся видна, а глянец заметнее самого оттенка.

Здесь особенно легко переборщить с молочным пигментом. Если хочется эффекта розовой воды, лучше сразу показать образец с видимой ногтевой пластиной. Плотная камуфлирующая база даст ровный розовый фон, но прозрачность исчезнет. Серебряные кольца и серая ткань добавляют прохлады, розовый рукав делает оттенок чуть теплее. С таким маникюром легко менять одежду и украшения: он не требует подбирать отдельную помаду или убирать из гардероба любимый яркий свитер.

8. Дымчатое стекло

Серый в желейной версии выглядит мягче привычного плотного графита. Сквозь него виден натуральный розовый, поэтому покрытие может отдавать серо-бежевым или едва лиловым. На свободном крае появляется прохладный дымчатый оттенок, особенно заметный при боковом свете.

У мягкого квадрата прямой край отчётливо виден сбоку. На фоне чёрного рукава легче заметить, как серый сочетается с натуральным розовым тоном ногтя. Для похожего результата лучше оставить поверхность без фольги, блёсток и рисунка, которые перекроют часть прозрачного покрытия.

Чем длиннее прозрачный край, тем заметнее серый. Если вы носите ногти совсем коротко, оттенок будет выглядеть ближе к нейтральному. Это не ошибка: одна и та же полупрозрачная гамма по-разному раскрывается на разной длине.

Самый показательный участок желейного маникюра часто находится у кончика ногтя. Там лучше видно, насколько покрытие пропускает свет и как меняется оттенок. Рассмотрите эту деталь на понравившемся примере и на образце в салоне.

Если пока не хочется насыщенных цветов, начните с розового или дымчато-серого. Когда привычным станет сам прозрачный эффект, попробовать чайный, зелёный или вишнёвый будет проще. Все восемь вариантов можно носить без дополнительного рисунка.