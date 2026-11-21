Прямая чёлка до бровей подчёркивает глаза, удлинённая ложится вдоль скул, а лёгкие пряди смягчают строгий контур стрижки. Даже при той же длине волос лицо воспринимается иначе. Поэтому, если около 60 хочется освежить внешность, начать можно с формы чёлки и прядей вокруг лица.

Собрали 14 вариантов для разной длины: с кудрями и гладкой укладкой, коротким затылком и прядями ниже плеч. В каждом разберём, как сочетаются стрижка, чёлка и цвет, чтобы понравившуюся идею было проще обсудить с парикмахером.

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1. Вулфкат с чёлкой-шторкой в каштановом оттенке Вулфкат сочетает короткие пряди на макушке и более длинные у плеч. За счёт такой разницы длины стрижка получается объёмной сверху и легче по концам. Чёлка-шторка продолжается в прядях у скул, поэтому переход от лица к основной длине не выглядит резким. Каштановую основу дополняют мягкие кофейные оттенки. Они подчёркивают отдельные пряди, особенно при свободной укладке. Для неё подойдёт немного лёгкого крема для локонов или текстурирующего спрея, чтобы выделить разницу между слоями.

2. Боб до подбородка с короткой чёлкой Короткая чёлка заканчивается заметно выше бровей и оставляет их полностью открытыми. Вместе с ровным срезом до подбородка она создаёт чёткую форму, которую особенно хорошо видно на гладких волосах. Несколько внутренних слоёв позволяют прядям двигаться, сохраняя плотный внешний контур. Мягкий чёрный оттенок подчёркивает ровный срез и короткую линию чёлки. Такой боб можно рассмотреть для прямых или слегка волнистых волос. При укладке пригодятся плоская щётка и небольшое количество сыворотки для блеска.

3. Длинный каскад с чёлкой набок в бежевом блонде Бежевый блонд соединяет прохладный песочный тон со светлыми кремовыми прядями. Длину в этой стрижке сохраняют, а переходы начинают примерно у подбородка. Удлинённая чёлка уходит набок и соединяется с боковыми прядями, продолжая плавную линию у лба и скул. Слои ложатся один над другим, концы направлены от лица. Чтобы подчеркнуть эту форму, волосы сушат на крупную круглую щётку, слегка разворачивая концы наружу. Получается объёмная укладка с плавными изгибами по длине.

4. Кудрявый боб с чёлкой в шоколадном оттенке В этом шоколадном бобе чёлку оставляют вьющейся, чтобы она повторяла рисунок остальных локонов. Вместо прямой линии над бровями получаются отдельные завитки. Лёгкие каштановые переливы подчёркивают их на тёмной основе, а разная длина прядей помогает сохранить округлую форму. Увлажняющий крем для кудрявых волос помогает оформить локоны, а сушка с диффузором сохраняет естественный объём. Такая укладка поддерживает изгиб волос и не требует вытягивать чёлку отдельно от всей стрижки. Завитки свободно располагаются вокруг лица.

5. Боб с объёмным затылком и чёлкой набок в оттенке «соль с перцем» Серебристые и тёмно-серые волосы образуют сочетание, которое называют «соль с перцем». В этом бобе разница оттенков подчёркивает слои на затылке. Короткие нижние пряди поддерживают округлый объём, а передние остаются длиннее и проходят вдоль линии нижней челюсти. Мягкую чёлку укладывают набок, продолжая направление передних прядей. Для объёма у корней и подкрученных концов удобна небольшая круглая щётка.

6. Мягкий каскад с негустой чёлкой В этой разновидности каскада, известной как хашкат, переходы между слоями сделаны плавно. Тонкая чёлка касается бровей и постепенно соединяется с прядями у лица. По длине волосы сохраняют мягкий контур, без резко выделенных ступеней. Холодный пепельно-каштановый оттенок сочетает серо-бежевые и коричневые тона. Лёгкий несмываемый кондиционер и сушка феном помогают уложить пряди по форме стрижки. Слишком плотная фиксация здесь ни к чему: она сделает отдельные слои жёсткими и менее подвижными.

7. Французский боб с чёлкой-шторкой в медно-каштановом оттенке Французский боб можно уложить пальцами с небольшим количеством текстурирующего спрея. Пряди останутся чуть взъерошенными, поэтому короткий срез не будет выглядеть строго геометричным. В окрашивании каштановая основа сочетается с мягким медным отливом. Слои у нижней челюсти и неровные концы придают форме движение. Чёлка расходится по сторонам и мягко обрамляет скулы. Здесь не нужно добиваться одинакового направления всех прядей: небольшая разница в положении концов соответствует свободной укладке.

8. Удлинённый боб с густой чёлкой в медово-каштановом оттенке В тёплой каштановой основе заметны медовые и золотистые пряди. Они подчёркивают изгибы волос при объёмной укладке. Густая чёлка до бровей задаёт чёткую линию над глазами, а мягкие слои на макушке добавляют объём остальной стрижке. Длина до плеч позволяет оставлять волосы гладкими или делать свободные локоны. Для объёмной укладки пригодятся мусс и круглая щётка: волосы приподнимают у корней и плавно подворачивают концы. Так чёлка сочетается с округлой формой удлинённого боба.

9. Короткая стрижка с лёгкой чёлкой на белых седых волосах На белых седых волосах особенно хорошо видна разница между короткими висками, затылком и более длинной макушкой. Стрижка плотно прилегает по бокам, а сверху сохраняет небольшой объём. Чёлка разделена на тонкие пряди, поэтому линия над лбом выглядит мягче. Для укладки берут немного лёгкого крема и выделяют отдельные кончики. Важно не склеить их в плотные пучки: здесь хорошо смотрится разная длина тонких прядей. Натуральный белый цвет оставляют без дополнительных оттенков.

10. Волны до плеч и чёлка с удлинением к скулам По центру лба чёлка короче, а ближе к вискам постепенно удлиняется до скул. Боковые пряди плавно соединяются с мягкими волнами до плеч. На каштановой основе выполнен карамельный балаяж: светлые оттенки распределены по длине и заметнее на изгибах волос. Чёлку формируют круглой щёткой, сохраняя плавный переход к боковым прядям. Остальные волосы укладывают свободными волнами, без плотных одинаковых завитков.

11. Асимметричный боб с длинной чёлкой в оттенке мокко Одна сторона этого боба немного длиннее другой. Длинная чёлка, уложенная набок, поддерживает ту же диагональ и постепенно переходит в передние пряди. Оттенок мокко сочетает коричневую основу с более светлыми кофейными нюансами. Гладкая укладка делает разницу сторон заметнее, а лёгкая сыворотка добавляет блеск. Такой вариант стоит показать мастеру, если хочется изменить привычный ровный боб, сохранив его общие очертания.

12. Шегги средней длины с тонкой чёлкой в клубничном блонде Клубничный блонд здесь близок к золотистому светлому оттенку с мягким медным отливом. На такой основе хорошо различимы пряди шегги: короткие у макушки и более длинные ближе к плечам. Тонкая чёлка оставляет просветы и не закрывает лоб плотной полосой. Слои придают волосам объём и позволяют концам лежать в разных направлениях. Небольшое количество текстурирующего спрея помогает подчеркнуть этот рисунок. При укладке можно оставить пряди свободными, не сводя их в одинаково подкрученные локоны.

13. Паж с округлой чёлкой в пепельно-русом оттенке В стрижке паж линия чёлки плавно продолжается по бокам, а концы подворачиваются внутрь, к нижней челюсти. Получается цельный округлый контур. Его выразительность зависит от гладкой укладки, при которой пряди лежат рядом и не распадаются на отдельные слои. Пепельно-русый оттенок дополнен лёгкими бежевыми переливами. Сохранить изгиб помогают круглая щётка среднего диаметра и разглаживающий крем. При выборе этой формы стоит учитывать, что её нужно будет регулярно укладывать по контуру.

14. Пикси-боб с длинной чёлкой в золотисто-каштановом оттенке У пикси-боба короткий затылок сочетается с более длинными височными прядями и чёлкой. Сверху волосы подстрижены слоями, поэтому объём можно подчеркнуть, приподнимая их у корней. Длинная чёлка ложится по диагонали и смягчает переход к коротким участкам. Золотисто-каштановый цвет дополнен карамельными прядями, которые заметны на макушке. Для укладки используют прикорневой спрей, а чёлке придают направление небольшой круглой щёткой. Лицо остаётся обрамлённым мягкими прядями, при этом шея открыта.