Зимой особенно приятно выбирать насыщенные оттенки: тёмно-красный, каштановый, медовый, шоколадный. Рядом с шерстью, кашемиром и плотными тканями они выглядят выразительно, а мягкое мерцание добавляет даже самому простому маникюру праздничного настроения.

При этом сложный рисунок совершенно не обязателен. Иногда достаточно сменить привычный красный на клюквенный, попробовать перламутровое покрытие или добавить один узорчатый ноготь. В этой подборке - 15 идей: от спокойных и универсальных до тех, которые хочется рассматривать поближе.

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1. Тёплый оранжевый с бархатным переливом

Не яркий апельсиновый, а более глубокий оттенок - ближе к меди, янтарю или запечённой тыкве. Бархатный эффект создаёт мягкое сияние, которое перемещается при движении руки: цвет кажется то светлее, то насыщеннее.

Такой маникюр хорош и без дополнительных украшений. Особенно красиво тёплый оранжевый сочетается с шоколадным трикотажем, бежевым пальто и золотистыми украшениями.

2. Клюквенный красный с мерцанием

У клюквенного оттенка есть та глубина, за которую мы любим тёмный маникюр, но он выглядит чуть живее строгого бордо. Красная основа с прохладным ягодным подтоном меняется в зависимости от освещения.

Мелкое металлическое мерцание делает цвет наряднее. Если хочется сохранить сдержанный вид, выбирайте едва заметный блеск: он проявится при свете, но не будет спорить с насыщенным оттенком.

3. Каштановый с мелкими точками

Каштановый лак - уютная основа для очень простого дизайна. Несколько крошечных точек кремового, карамельного или тёмно-коричневого цвета добавляют ему характер, не превращая маникюр в сложную композицию.

Точки можно расположить у основания ногтя или оставить только на одном-двух пальцах. Здесь важен масштаб: чем мельче рисунок и свободнее пространство вокруг него, тем деликатнее результат.

4. Клетка, как на любимом шарфе

Клетчатый рисунок напоминает о тёплых пледах, шерстяных жакетах и зимних шарфах. Для него подойдут сливочный, бежевый, коричневый и приглушённый красный - достаточно выбрать два-три сочетающихся оттенка.

Необязательно покрывать клеткой все ногти. Один или два акцента рядом с однотонным лаком позволят рассмотреть рисунок и не перегрузят маникюр.

5. Нежный нюд с перламутром

Молочные, бежево-розовые и кремовые оттенки с перламутровым отблеском подойдут тем, кто любит спокойный маникюр, но хочет немного изменить привычное покрытие. При движении руки на поверхности появляется мягкий световой перелив.

Красота такого варианта - в тонком сиянии. Просите деликатный жемчужный эффект, если вам ближе полупрозрачное покрытие, а не плотный металлический блеск.

6. Ягодная палитра: постепенный переход от красного к фруктовым оттенкам

Если выбрать один красный никак не получается, можно собрать несколько: от приглушённого ягодного до густого вишнёвого и бордового. На каждом ногте - отдельный оттенок, а вместе они образуют плавный переход.

Чтобы сочетание выглядело цельно, лучше сохранить одинаковый финиш: например, сделать все ногти глянцевыми. Тогда главным украшением станет сама палитра.

7. Цветы в зимних оттенках

Цветочный рисунок вполне может обойтись без весеннего розового. Маленькие цветы в бежевых, кофейных, охристых и карамельных тонах смотрятся мягко и хорошо сочетаются с зимним гардеробом.

Для спокойного варианта достаточно нескольких цветков на полупрозрачной основе. Если хочется более заметного дизайна, можно выбрать тёмный фон и светлые лепестки.

8. Мягкое золото

Золотистый маникюр необязательно должен ослепительно сиять. Оттенки шампанского, светлого мёда и приглушённого золота дают более деликатный эффект - особенно рядом с молочным или кремовым покрытием.

Попробуйте тонкую золотистую полоску, лёгкое напыление или один сияющий ноготь. Такой детали достаточно, чтобы повседневный маникюр приобрёл праздничное настроение.

9. Забавный рисунок с индейкой

Самая неожиданная идея в подборке - маленькая индейка. Этот сюжет связан с американским Днём благодарения, поэтому воспринимать его стоит как тематическую шутку, а не обязательный зимний дизайн.

Если идея нравится, оставьте рисунок на одном ногте, а для остальных выберите каштановый, карамельный или медный. Спокойная основа поможет забавной детали выглядеть уместно.

10. Красное яблоко

Маленькое яблоко - простой и узнаваемый рисунок, который может стать симпатичным акцентом. Красный плод с тонкой веточкой особенно хорошо заметен на молочной, бежевой или прозрачной основе.

Можно сделать всего одно яблоко, а остальные ногти покрыть тёмно-красным лаком. Получится игривый маникюр, который не требует обилия деталей.

11. Несколько природных оттенков

Бежевый, шоколадный, приглушённый зелёный и немного золотистого - сочетание для тех, кто любит разнообразие, но не хочет резких контрастов. Эта палитра напоминает о хвое, древесной коре и тёплом свете.

Выбирайте цвета близкой насыщенности: например, мягкий оливковый рядом с карамельным и кремовым. Один слишком яркий оттенок может перетянуть всё внимание на себя.

12. Спортивные мотивы

Тонкие полосы, дуги и рисунки, напоминающие разметку или швы на мяче, - вариант для тех, кому хочется чего-то неожиданного. Дизайн может быть буквальным, с маленьким мячом, или почти абстрактным.

Для более сдержанного результата подойдут коричневая основа и тонкие светлые линии. Такой рисунок легко оставить на одном пальце, сочетая его с однотонным покрытием.

13. Разный дизайн на каждом ногте

Клетка, однотонный цвет, небольшой рисунок и немного блеска могут ужиться в одном маникюре. Главное - заранее выбрать общую палитру, которая свяжет все детали.

Например, шоколадный, кремовый и медный можно повторять в разных сочетаниях. Если узоры мелкие, лучше чередовать их с однотонными ногтями: так каждый элемент будет хорошо виден.

14. Черепаховый узор

Полупрозрачные медовые и карамельные пятна с тёмными вкраплениями напоминают рисунок черепаховой оправы очков. За счёт сочетания оттенков покрытие выглядит глубоким и неоднородным.

Для первого знакомства с таким дизайном достаточно одного-двух ногтей. Остальные можно сделать шоколадными, бежевыми или тёмно-коричневыми - эти цвета поддержат узор.

15. «Кошачий глаз» в глубоких тонах

Световая полоска, которая скользит по поверхности ногтя при движении руки, делает «кошачий глаз» выразительным даже без рисунков. Для холодного сезона подойдут кофейный, вишнёвый, медный и тёмно-янтарный оттенки.

Эффект зависит не только от цвета, но и от того, как мастер распределит магнитные частицы. Можно попросить чёткую световую линию или более рассеянное сияние, близкое к бархатному.

Если из всей подборки понравилось сразу несколько вариантов, начните с цвета, который хочется носить каждый день, и добавьте одну деталь: перламутр, тонкую клетку или небольшой рисунок. Для заметного обновления этого вполне достаточно.