Брови меняются вместе с волосами: светлеют, седеют, становятся реже, и прежний карандаш вдруг начинает выглядеть слишком тёмной чертой. В ноябре это особенно заметно: летний загар сошёл, кожа стала бледнее, а серый дневной свет подчёркивает любой резкий контраст на лице.

Хорошая новость в том, что подобрать новый оттенок можно за один визит в магазин, если знать несколько правил. Ниже пять критериев, по которым удобно сверять цвет карандаша, теней или геля для бровей с волосами, кожей и возрастом.

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1. Сверяйтесь с корнями, а не с длиной волос

Ориентир для бровей - цвет волос у корней и общий тон лица, а не кончики после окрашивания. Для тёмных и чёрных волос карандаш выбирают на один-два тона светлее, для светлых и русых, наоборот, на один-два тона темнее. Так брови обрамляют лицо, но не спорят с причёской.

Правило подходит почти всем, кто красит волосы в близкий к натуральному цвет. Если вы недавно резко сменили цвет волос, например ушли из тёмного шатена в пепельный блонд, не подгоняйте брови сразу: сначала поживите неделю с новым цветом и посмотрите, какой тон кажется естественным при дневном свете. В магазине проводите пробные штрихи не на руке, а рядом с линией роста волос у виска: так сразу видно, сочетается ли тон с причёской.

2. Тёплый или холодный подтон кожи

Второй критерий - подтон: тёплый, холодный или нейтральный. Проще всего проверить его по венам на запястье: зеленоватые подсказывают тёплый подтон, синеватые - холодный. Тёплой коже подходят оттенки с золотистой или карамельной ноткой, холодной - пепельно-коричневые и серо-коричневые тона.

Если вены выглядят то синими, то зелёными, подтон нейтральный, и вам подойдут почти любые приглушённые коричневые оттенки. Избегайте только явно рыжих карандашей, если у вас склонность к покраснению на щеках: рыжина рядом с ним подчеркнёт неровный тон кожи. Консультанту в магазине достаточно назвать цвет волос и подтон, и он предложит два-три оттенка для пробы.

3. Седина: тауп и мягкий серый вместо чёрного

При седых или серебристых волосах лучше всего смотрятся оттенки тауп, то есть серо-коричневый с холодной ноткой, и мягкий серый. Тёмно-коричневый и тем более чёрный карандаш рядом с седой прядью выглядит как жёсткая линия и зрительно прибавляет возраст. Если в волосах ещё много тёмного пигмента, а седина только на висках, берите средний тауп, а при полностью белых волосах - светлый.

Иногда хочется, чтобы брови держали лицо чуть сильнее, например при светлых ресницах и бледной коже. Тогда выбирайте серо-коричневый тон на полтона темнее, но не подчёркивайте брови карандашом по контуру: заполните их лёгкими штрихами, а резкую границу растушуйте щёточкой.

4. Пудра для редких, карандаш для пробелов

С возрастом брови часто редеют, особенно на кончиках. Для общего объёма удобнее теневые пудры или тени для бровей: они ложатся мягкой дымкой и не дают эффекта нарисованной линии. Карандаш с тонким грифелем нужен только там, где волосков нет, - им рисуют короткие штрихи по направлению роста. На всё уходит три–пять минут.

Начинайте заполнять бровь не от носа, а с середины к кончику, а начало брови лишь слегка прорисуйте остатками продукта на кисти. Так сохраняется естественная растяжка цвета от светлого к тёмному. Если брови резко поредели за несколько месяцев или выпадают пучками, обсудите это с дерматологом, прежде чем маскировать проблему косметикой.

5. Цветной гель как последний штрих

Оттеночный гель для бровей фиксирует форму и заодно окрашивает седые волоски. Он полезен, если у вас густые, но посветлевшие брови: проведите щёточкой против роста, а затем по росту, и седина спрячется без карандаша. Наносите гель на сухие брови, когда дневной крем уже впитался, иначе он ляжет пятнами. Прозрачный гель подойдёт тем, кому нравится свой цвет и нужно только уложить волоски.

Гель не подходит для очень редких бровей: на нём заметна каждая пустота. Если вы думаете об окрашивании бровей в салоне, попросите мастера сделать пробу краски за сутки за ухом или на сгибе локтя и не окрашивайте брови при раздражении или воспалении кожи. Самостоятельно краску для волос на брови не наносите.

Проверить новый оттенок проще всего у окна при дневном свете. Нанесите карандаш или тени на одну бровь, отойдите от зеркала на шаг и сравните половины лица: удачный цвет делает взгляд яснее, но первым бросается в глаза не бровь, а глаза.

Если сомневаетесь между двумя оттенками, берите более светлый: его легко усилить вторым слоем, а слишком тёмную бровь исправить сложнее. Пересматривайте оттенок раз в сезон и каждый раз, когда меняете цвет волос.