Обновить причёску можно, сохранив любимую длину. Достаточно изменить пряди у лица: открыть часть лба, направить чёлку в сторону или соединить её с короткими слоями у скул. Такие детали позволяют по-новому расставить акценты, выделить глаза и смягчить строгую линию стрижки.

Мы выбрали 13 вариантов с чёлкой, которые стоит рассмотреть около 60, если хочется выглядеть моложе и свежее. Здесь найдутся идеи для светлых, тёмных и седых волос. У каждого примера своя форма, от гладкого французского боба до длинной стрижки с волнами.

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1. Многослойный боб с лёгкой чёлкой в оттенке шампанского Негустая чёлка ложится на лоб отдельными тонкими прядями, поэтому верхняя часть лица остаётся открытой. В самом бобе длина меняется плавно, а концы у линии челюсти свободно двигаются. Такая форма позволяет добавить объём тонким волосам, сохранив мягкий контур стрижки. В блонде оттенка шампанского сочетаются сливочно-бежевые и сдержанные золотистые тона. Для укладки подойдут немного лёгкого мусса и круглая щётка: приподнимите волосы у корней, затем слегка подверните концы.

2. Шегги до плеч с чёлкой-шторкой в тёплом каштановом цвете Здесь чёлка расходится от центра лба и постепенно переходит в пряди у скул. Она поддерживает форму шегги, в которой хорошо видны слои разной длины. Волосы выглядят объёмнее, а концы не собираются в тяжёлую ровную линию на плечах. Каштановую основу дополняют мягкие коричнево-рыжие блики. Чёлку можно уложить круглой щёткой от лица, а по длине распределить немного текстурирующего спрея. Необязательно приглаживать каждую прядь: лёгкая взъерошенность подходит этой стрижке.

3. Французский боб с прямой чёлкой в цвете эспрессо В глубоком оттенке эспрессо особенно хорошо видна геометрия стрижки: боб заканчивается у линии челюсти, а прямая чёлка почти касается бровей. Слоёв немного, поэтому нижний край остаётся плотным. Короткая длина и чёлка подчёркивают глаза. Для гладкой укладки понадобятся плоская щётка и небольшое количество разглаживающей сыворотки. В этом варианте важна точность среза, поэтому понравившуюся фотографию лучше показать мастеру целиком, вместе с длиной чёлки и боковых прядей.

4. Пикси с удлинённой косой чёлкой в песочном блонде Удлинённую чёлку в этой пикси можно направить набок, а пряди на макушке немного приподнять. Небольшое количество крема для укладки поможет выделить концы и сохранить их подвижность. Короткий затылок подчёркивает разницу между длиной сзади и у лица. Песочный блонд объединяет нейтральный бежевый оттенок и лёгкие золотистые блики. На такой основе хорошо видны тонкие концы прядей. Они смягчают контур пикси и переход к длинной чёлке.

5. Длинная стрижка слоями с чёлкой-шторкой и карамельными прядями Длину здесь сохраняют, а основное изменение формы начинается у лица. Чёлка-шторка соединяется с прядями на уровне скул, затем слои постепенно удлиняются. За счёт этого волосы свободнее лежат по бокам и не выглядят одной сплошной массой. На шоколадной основе тонкие карамельные пряди делают переходы длины заметнее. Для объёмной укладки пригодится крупная круглая щётка. Можно оставить волосы гладкими или добавить широкие свободные волны, чтобы подчеркнуть форму стрижки у лица.

6. Округлый боб с мягкой чёлкой в жемчужно-сером оттенке Серебристые и холодные серые тона подчёркивают изгибы этого боба. На затылке волосы подстрижены с небольшой градуировкой, которая помогает создать объём ближе к макушке. Чёлка с тонкими разделёнными концами мягко ложится у бровей и не повторяет плотную линию нижнего среза. Округлую форму поддерживают при сушке круглой щёткой среднего диаметра. Волосы последовательно направляют внутрь, сохраняя плавный изгиб по бокам.

7. Бикси с рваной чёлкой в карамельно-каштановых тонах Бикси соединяет короткие слои пикси с более длинными прядями боба. На макушке остаётся достаточно длины для объёма, который подчёркивают медовые блики на карамельно-каштановой основе. Чёлка подстрижена неровными прядями, поэтому её край выглядит мягче. Для укладки разотрите между пальцами небольшое количество пасты гибкой фиксации и выделите отдельные пряди. Такой способ помогает показать разницу в их длине, сохраняя подвижность волос. Чёлку тоже можно слегка разделить пальцами.

8. Стрижка «бабочка» с негустой чёлкой в медовом блонде Если направить концы от лица при помощи круглой щётки, в стрижке «бабочка» станет особенно заметен переход от коротких слоёв у скул к длинным у плеч. Эта укладка раскрывает форму по бокам, позволяя сохранить длину. Медовый блонд с золотистыми и бежевыми оттенками подчёркивает изгибы волос. Негустая чёлка ложится у глаз тонкими прядями с небольшими просветами. Она поддерживает мягкие переходы длины, не образуя на лбу сплошную плотную линию.

9. Боб с удлинением к лицу и косой чёлкой в пепельно-каштановом цвете На затылке волосы чуть короче, спереди длина постепенно увеличивается. Чёлка ложится по диагонали, оставляет часть лба открытой и плавно соединяется с передними прядями вдоль линии челюсти. В окрашивании сочетаются холодный каштановый цвет и лёгкие серо-бежевые блики. При сушке пригодятся широкая плоская щётка и разглаживающий крем. Концы можно слегка направить внутрь, чтобы смягчить угол удлинения.

10. Волнистый удлинённый боб с чёлкой-шторкой и золотистыми прядями Золотистый бронд сочетает каштановую основу со светлыми тёплыми прядями. В волнистом удлинённом бобе такое окрашивание делает изгибы заметнее. Чёлка-шторка обрамляет лицо, а длина почти до плеч позволяет уложить волосы широкими волнами. Мягкие внутренние слои убирают излишнюю плотность на концах, сохраняя общий контур боба. Для укладки подойдёт плойка крупного диаметра, а лёгкий текстурирующий спрей поможет сохранить свободные изгибы. Чёлку направляют в стороны, продолжая линию волн у лица.

11. Серебристая пикси с выделенными прядями чёлки Короткие слои на макушке и разделённая на пряди чёлка придают этой пикси слегка взъерошенный вид. По бокам концы остаются мягкими, поэтому разная длина не превращается в резкий контраст. На лбу нет сплошной плотной полосы волос. Серебристо-серый цвет дополняют отдельные более тёмные, графитовые пряди. Они помогают различить слои даже на короткой длине. Немного матовой пасты на кончиках пальцев позволит выделить чёлку и приподнять несколько прядей на макушке.

12. Стрижка до плеч с длинной косой чёлкой в медно-каштановом цвете Каштановая основа с рыжеватым подтоном и тонкие медные блики подчёркивают слои этой стрижки. Длинная чёлка лежит набок и соединяется с волосами у лица. Длина до плеч сохраняется, поэтому концы можно слегка подкрутить и получить плавный изгиб. При сушке круглой щёткой среднего диаметра сначала приподнимите волосы у корней, затем уложите длину. Чёлку направьте по диагонали, чтобы она продолжала линию боковых прядей. Мягкие слои помогают волосам свободнее лежать по всей длине.

13. Градуированный боб с негустой чёлкой в сливочном блонде Короткие пряди на затылке постепенно переходят в более длинные, создавая округлый объём. Такой боб стоит рассмотреть, если волосам не хватает густоты: за счёт градуировки затылок выглядит объёмнее. Спереди остаётся лёгкая чёлка, через которую виден лоб. Сливочный блонд соединяет тёплый оттенок слоновой кости с нейтральным бежевым. Чтобы подчеркнуть градуировку, при сушке приподнимайте волосы на макушке круглой щёткой. Небольшое количество разглаживающей сыворотки на концах поможет сохранить их плавную линию.