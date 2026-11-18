Меган Маркл не раз рассказывала о своей любви к парфюмерии и называла ароматы, которыми пользуется чаще всего. Среди ее фаворитов - Wood Sage & Sea Salt от Jo Malone London. Это свежая унисекс-композиция с нотами морской соли и шалфея, которая подойдет тем, кто не любит слишком сладкие и тяжелые запахи.
О своих парфюмерных привычках Меган рассказывала в интервью Express. Она призналась, что аромат для нее настолько важен, что иногда готова вернуться домой, если забыла воспользоваться духами перед выходом.
« Парфюм – моя слабость. Настолько, что если я выхожу из дома и понимаю, что забыла им воспользоваться, я возвращаюсь, чтобы набрать его снова ».
Герцогиня Сассекская также рассказала, что чередует несколько ароматов. Помимо Wood Sage & Sea Salt, в ее коллекции есть парфюмерная вода Oribe Côte d’Azur и одеколон Wild Bluebell от Jo Malone.
Чем пахнет любимый аромат Меган Маркл
Wood Sage & Sea Salt - композиция, в которой морская свежесть сочетается с ароматом шалфея. В ней также раскрываются ноты грейпфрута и бергамота. Запах получается легким, свежим и немного солоноватым, словно морской воздух на побережье.
Это унисекс-парфюм, поэтому он подойдет как женщинам, так и мужчинам. Его стоит попробовать тем, кто предпочитает ненавязчивые ароматы без выраженной сладости и любит запахи с морским характером.