Плотный бальзам, ночной слой и одна привычка, от которой стоит отказаться

В ноябре губы сдаются первыми. На них почти нет сальных желёз, а тонкий верхний слой быстро теряет воду на ветру, на морозе и в квартире, где уже включили отопление. Отсюда стянутость, шелушение и трещины, которые долго не заживают.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Хорошая новость в том, что сухость губ чаще всего связана с привычками и выбором средства, а не с чем-то сложным. Ниже пять шагов, которые помогают пережить латвийский холодный сезон без корочек и болезненных уголков рта.

1. Плотный бальзам вместо ароматного блеска

Зимой губам нужен бальзам, который запечатывает влагу, а не просто блестит. Ищите в составе вазелин, воски, масло ши, церамиды или сквалан и простую короткую формулу. Такой бальзам ложится заметным слоем и держится дольше, чем лёгкий блеск или тинт, то есть жидкий оттеночный пигмент.

Дерматологи Американской академии дерматологии советуют избегать на сухих губах ментола, камфоры, эвкалипта, отдушек и ароматизаторов со вкусом: холодок и аромат приятны, но могут раздражать уже потрескавшуюся кожу. Если у вас бывает реакция на ланолин, проверьте его в составе. Новое средство сначала нанесите на маленький участок и подождите сутки. Бальзам с покалыванием подходит только тем, у кого губы целые, а при трещинах лучше выбрать нейтральный.

2. Не облизывать губы и не снимать корочки

Самая частая причина трещин - привычка облизывать губы на холоде. Слюна испаряется за минуту и забирает с собой влагу, а ферменты в ней дополнительно раздражают кожу. Получается замкнутый круг: чем суше губы, тем чаще хочется их смочить.

Если тянет облизнуть губы, просто нанесите бальзам: держите его в кармане пальто и в сумке. Не обкусывайте и не отрывайте чешуйки, даже если они мешают: под ними открывается ранка. На улице прикрывайте нижнюю часть лица шарфом из мягкой шерсти или хлопка и старайтесь дышать

3. Ночной слой и влажный воздух в спальне

Самое полезное для губ происходит ночью, когда их никто не трогает. Перед сном нанесите бальзам толстым слоем, примерно как маску, и не стирайте его. Утром остатки легко снимаются мягкой влажной салфеткой, и губы выглядят ровнее уже через несколько дней.

Если батареи жарят, а утром першит в горле и стянута кожа, поставьте в спальне увлажнитель воздуха: комфортная влажность - около 40–60 процентов, проверить её помогает простой гигрометр. Увлажнитель регулярно чистите по инструкции, иначе в нём заводятся микробы. Шаг особенно нужен тем, кто спит с приоткрытым ртом: такое дыхание сушит губы сильнее всего.

4. Мягкое отшелушивание - только для целых губ

Чешуйки снимают бережно и не чаще раза в неделю. После тёплого душа, когда кожа размягчилась, проведите по губам мягкой влажной салфеткой или очень мягкой зубной щёткой лёгкими круговыми движениями, 20–30 секунд, а затем сразу нанесите бальзам.

Этот шаг подходит, если губы шелушатся, но на них нет трещин, ранок и покраснения. Если губы треснули или жгут, никаких скрабов: ждите, пока заживут, и пользуйтесь только нейтральным бальзамом. Домашние скрабы с крупным сахаром и смеси с лимоном или уксусом не используйте вовсе, они царапают и раздражают тонкую кожу.

5. Защита от солнца и помада без пересушивания

Зимнее солнце над снегом и водой тоже обжигает губы. Для прогулок у моря, загородных выходных и катания на лыжах выбирайте бальзам с SPF 30 или выше и обновляйте его каждые два часа, а также после еды.

Стойкая матовая помада зимой сушит губы сильнее, чем обычно. Если без неё не обойтись, сначала нанесите тонкий слой бальзама, дайте ему впитаться пять минут, промокните салфеткой и только потом наносите цвет. Для каждого дня удобнее кремовая помада или оттеночный бальзам. Если трещины в уголках рта, жжение или отёк не проходят дольше двух-трёх недель, несмотря на уход, покажитесь дерматологу: иногда это реакция на средство, которую нужно найти.

Меры предосторожности

Не наносите на потрескавшиеся губы средства с кислотами, ретиноидами и спиртом, не прижигайте ранки и не пробуйте домашние смеси с лимоном. Не делитесь бальзамом с другими людьми. При кровоточащих трещинах, пузырьках, сильном отёке или сухости, которая не проходит месяц, обратитесь к дерматологу.

Начать проще всего с ревизии: уберите из сумки ароматные блески с холодком и положите туда нейтральный плотный бальзам, второй оставьте на тумбочке у кровати. Неделю наносите его каждый раз перед выходом на улицу и толстым слоем на ночь, без облизывания и без скрабов.

Через неделю посмотрите в зеркало при дневном свете: если шелушение уменьшилось, схема работает, и её достаточно держать до весны. Если улучшения нет или появилось жжение, смените бальзам на ещё более простой по составу.