После короткой ночи можно весь день заниматься привычными делами и всё же замечать, что они даются тяжелее. Приходится перечитывать одно и то же, труднее вспомнить недавний разговор, а небольшая заминка раздражает сильнее обычного. Даже еда может казаться привлекательнее, чем накануне.

Нехватка сна влияет на внимание, настроение, аппетит и работу организма. Одни изменения проявляются уже после плохой ночи, другие связаны с регулярным недосыпом. Разбираемся в 15 последствиях, среди которых есть и хорошо знакомые, и такие, которые непросто заметить у себя. Подпишитесь на нас в Google Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Нехватка сна может менять привычный день задолго до того, как человек начинает засыпать на ходу.

Одна бессонная ночь, несколько недель короткого сна и многосуточное бодрствование по-разному сказываются на самочувствии. Последствия зависят от продолжительности недосыпа, здоровья и индивидуальной потребности во сне. Ниже мы отдельно отмечаем, где речь идёт о повседневной усталости, а где об экстремальном состоянии, требующем медицинской помощи.

1. Реакция становится медленнее

При недосыпе на ответное действие может требоваться больше времени.

После недостаточного сна человеку сложнее быстро отреагировать на происходящее. Он может заметить движение или услышать сигнал, но ответить на него с задержкой. Это особенно важно в ситуациях, где решение и действие должны следовать почти сразу друг за другом.

В быту такая заминка иногда заканчивается пролитым чаем. За рулём, у станка или на высоте последствия могут быть серьёзнее. При выраженной сонливости ощущение, что вы держите себя в руках, не делает опасную работу безопасной.

2. Сосредоточиться надолго становится труднее

Прочитать абзац и удержать его смысл при недосыпе бывает сложнее.

Строки прочитаны, а смысл приходится восстанавливать заново. При недосыпе становится труднее долго удерживать внимание на одной задаче и замечать важные детали. Поэтому работа, которая обычно идёт спокойно, может занимать больше времени и требовать постоянных проверок.

Такие промахи легко принять за скуку или нежелание стараться. Но если они появились после нескольких коротких ночей, стоит учитывать и сон: способность сосредоточиться зависит от того, насколько хорошо человек отдохнул.

3. Новое хуже запоминается

Сон помогает усваивать новую информацию и сохранять воспоминания.

Сон участвует в закреплении того, что мы узнали за день. Если регулярно сокращать его ради учёбы или работы, можно потратить больше часов на материал и получить меньше пользы: недосып мешает и усвоению информации, и памяти.

В обычной жизни это заметно по мелочам: труднее вспомнить содержание разговора, новую инструкцию или то, о чём недавно договорились. Забывчивость может иметь разные причины. Сам по себе такой эпизод ещё ничего не говорит о диагнозе, но вместе с постоянной сонливостью заслуживает внимания.

4. Сложнее оценивать решения и их последствия

Нехватка сна может мешать взвешивать варианты и замечать риск.

Когда варианты нужно сравнить, проверить и обдумать, недосып добавляет трудностей. Он связан с ухудшением способности принимать решения и большей склонностью к рискованным действиям. При этом само решение вполне может казаться человеку убедительным.

Важную покупку, рабочее обязательство или договорённость, которую трудно отменить, полезно ещё раз проверить после отдыха. Особенно если ночью почти не удалось поспать, а днём хочется поскорее закончить все обсуждения.

5. Раздражение возникает быстрее

Обычные помехи после плохой ночи могут раздражать сильнее.

Шум, ожидание, просьба что-то повторить могут выводить из себя быстрее обычного. Раздражительность относится к известным краткосрочным последствиям недостаточного сна. Сдерживать реакцию и спокойно переносить неудобства в таком состоянии бывает труднее.

Это стоит учитывать перед тяжёлым разговором, особенно когда предмет спора терпит до завтра. Если раздражительность повторяется изо дня в день, полезно сопоставить её с режимом: сколько вы спите и меняется ли ваше состояние после полноценного отдыха.

6. Приятные вещи радуют меньше

После потери сна положительные эмоции могут становиться слабее.

Хорошая новость или любимое занятие после плохого сна могут не вызвать привычного удовольствия. В большом обзоре 154 экспериментальных исследований сокращение сна, полное лишение сна и частые ночные пробуждения сопровождались снижением положительных эмоций.

Поэтому ощущение, что сегодня ничто особенно не радует, иногда связано с тем, как прошла ночь. Если же потеря интереса держится долго и мешает жить, объяснять её только усталостью не стоит: это повод обсудить самочувствие со специалистом.

7. Труднее понимать чужое выражение лица

Недосып может затруднять распознавание тонких эмоциональных выражений.

Нехватка сна способна влиять на то, как мы распознаём эмоции других людей. В эксперименте с 54 участниками после бессонной ночи люди хуже определяли некоторые тонкие выражения радости и грусти. На все эмоции одинаково этот эффект не распространялся.

Так что по одному взгляду или сдержанной улыбке после тяжёлой ночи лучше не делать далеко идущих выводов. Значение чужого выражения лица и в обычном состоянии не всегда очевидно, а недосып добавляет поводов ошибиться.

8. Калорийная еда становится привлекательнее

После бессонной ночи желание съесть что-нибудь калорийное может усиливаться.

После короткой ночи выпечка и другие калорийные продукты могут особенно привлекать. В небольшом эксперименте с 23 взрослыми после полного ночного лишения сна участники сильнее хотели высококалорийную еду. При этом их собственная оценка голода заметно не изменилась.

Получается, желание перекусить не всегда совпадает с ощущением пустого желудка. Сон может влиять и на то, какие продукты хочется выбрать, даже если само ощущение голода не изменилось.

9. Может снижаться чувствительность к инсулину

Изменения чувствительности к инсулину изучают с помощью медицинских анализов.

Регулярный недосып может затрагивать процессы, которые человек не чувствует напрямую. В исследовании с участием женщин сокращение сна примерно на полтора часа в течение шести недель привело к снижению чувствительности к инсулину, гормону, который помогает регулировать уровень глюкозы в крови.

Когда сон сократили, участницы спали в среднем около 6,2 часа за ночь вместо 7,5. Эти цифры описывают конкретный эксперимент. Они не означают, что у каждого, кто спит шесть часов, развивается такое же нарушение, но показывают, почему сон учитывают при оценке риска нарушений обмена веществ.

10. Возрастает риск проблем с давлением

Узнать артериальное давление можно с помощью измерения.

При длительном дефиците сна растут риски для сердца и сосудов, в том числе риск повышенного артериального давления. Это одна из причин, по которым регулярный сон важен даже для человека, который привык работать допоздна и считает себя достаточно бодрым.

По головной боли, цвету лица или ощущению усталости определить давление нельзя. Оно нередко повышается без заметных симптомов. Поэтому постоянный недосып имеет смысл обсудить с врачом вместе с результатами измерений, особенно если давление уже требует контроля.

11. Сопротивляться инфекциям может быть труднее

Сон связан с работой иммунной системы и восприимчивостью к инфекциям.

В исследовании с участием 164 взрослых учёные сначала наблюдали за их сном, а затем оценивали реакцию на контролируемый контакт с вирусом простуды. Люди, которые спали меньше, чаще заболевали. Это позволяет говорить о связи продолжительности сна с восприимчивостью к инфекции.

Из этого не следует, что одна бессонная ночь обязательно закончится простудой. Иммунная система продолжает работать, а на вероятность болезни влияют многие обстоятельства. Достаточный сон помогает поддерживать её нормальную работу.

12. Боль может ощущаться сильнее

После потери сна чувствительность к болевым ощущениям может возрастать.

После плохой ночи неприятные ощущения иногда переносятся тяжелее. В лабораторном исследовании полное ночное лишение сна снижало порог чувствительности к тепловой боли: участники начинали воспринимать нагрев как болезненный при более низкой температуре.

Это помогает объяснить, почему на фоне недосыпа уже знакомая боль может казаться сильнее. Однако новую, необычную или нарастающую боль нельзя автоматически списывать на ночь без отдыха. Связь между сном и чувствительностью не объясняет все возможные причины боли.

13. Можно на несколько секунд уснуть и не заметить

При микросне человек может не осознавать, что ненадолго заснул.

Микросном называют короткие непроизвольные эпизоды сна, которые длятся несколько секунд. Человек не всегда понимает, что это произошло. Иногда глаза даже остаются открытыми, хотя мозг в этот момент перестаёт нормально обрабатывать поступающую информацию.

За рулём такие секунды особенно опасны. Если клонит в сон, нужно прекратить поездку, остановившись в безопасном месте. Рассчитывать только на силу воли нельзя: начало микросна невозможно надёжно контролировать.

14. При длительном отсутствии сна может искажаться восприятие

Выраженные нарушения восприятия описаны при экстремальном длительном лишении сна.

В исследованиях длительного бодрствования описаны зрительные искажения, спутанность мышления и галлюцинации. Здесь речь идёт об экстремальном лишении сна, часто на протяжении нескольких суток. Эти сведения нельзя переносить на каждого, кто поздно лёг или плохо спал одну ночь.

Если человек внезапно перестаёт понимать, где находится, говорит спутанно или видит то, чего нет, необходима срочная медицинская оценка. Причин у такого состояния много. Ждать, что всё обязательно пройдёт после сна, небезопасно.

15. Накопившийся недосып легко недооценить

Ощущение привычной усталости не всегда отражает реальное снижение работоспособности.

Человек может привыкнуть к тому, что постоянно немного сонный, и решить, что ему хватает коротких ночей. В эксперименте, где участникам две недели оставляли по четыре, шесть или восемь часов на сон, при ограничении сна ухудшались результаты тестов на внимание. По собственным ощущениям участники не всегда замечали, насколько труднее им становилось справляться с заданиями.

Поэтому одного ощущения, что вы уже приспособились, недостаточно. Полезнее смотреть и на обычный день: насколько легко сосредоточиться, часто ли приходится переделывать работу, не засыпаете ли вы против желания.