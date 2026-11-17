Чёлка-шторка расходится в стороны и оставляет лоб частично открытым, короткая чёлка выделяет брови, а мягкие волны добавляют объём возле лица. Все три решения возможны в пикси. Поэтому, выбирая короткую стрижку для более свежего и молодого образа, полезно сначала решить, какие пряди вы хотите оставить спереди.

В этой подборке 14 вариантов: от карамельной пикси-шегги до серебристой бикси, которая сохраняет часть длины боба. Здесь есть укладки на прямых, волнистых и кудрявых волосах. Сравнить их стоит и по виду, и по тому, насколько удобно будет повторять причёску дома. Подпишитесь на нас в Google Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Длину сверху особенно важно обсудить обладательницам кудрей и волн: от неё зависит, как лягут завитки. На прямых волосах лучше видны линия чёлки и переход к затылку. Подбирать их стоит вместе с мастером, ориентируясь на вашу густоту и естественное направление роста волос.

1. Карамельно-каштановая пикси-шегги

Пикси-шегги узнаётся по прядям разной длины и слегка растрёпанной укладке. Мягкие волны поддерживают эту форму, поэтому естественная текстура волос здесь очень кстати. На изгибах каштановых прядей заметны карамельные блики.

Небольшое количество солевого спрея помогает подчеркнуть движение прядей. После нанесения волосы можно уложить пальцами, сохранив свободную форму вместо гладко причёсанной макушки.

2. Пикси с чёлкой-шторкой в бежевом блонде

Удлинённая чёлка расходится от пробора ближе к центру и обрамляет лицо с двух сторон. За счёт неё короткая стрижка сохраняет привычные пряди у висков. Тёплый бежевый блонд смягчает общее впечатление.

При сушке круглой щёткой направляйте обе части чёлки от лица. Достаточно лёгкого изгиба на концах: если сильно подкрутить их, чёлка будет лежать совсем иначе. На макушке оставьте небольшой свободный объём.

3. Объёмная пикси в оттенке шампанского

Волосы на макушке приподняты и создают более высокий силуэт. Такой вариант подойдёт тем, кому в короткой стрижке не хватает объёма сверху. В оттенке шампанского сочетаются тёплые и прохладные нюансы, заметные на изгибах прядей.

Мусс для прикорневого объёма и сушка феном помогают поддержать форму. Волосам важно сохранить подвижность, поэтому не стоит закреплять каждую прядь большим количеством лака.

4. Гладкая пикси в оттенке эспрессо

На тёмно-каштановых волосах цвета эспрессо хорошо видны линия стрижки и блеск. Верхние пряди направляют гладко, без выраженной взъерошенности. Такой вариант стоит рассмотреть, если нравятся чёткая форма и минимум заметной текстуры.

Небольшое количество лёгкой разглаживающей сыворотки наносят перед сушкой. Затем более длинные пряди укладывают расчёской с частыми зубьями, задавая им общее направление.

5. Бикси в серебристом блонде

Бикси сочетает короткую основу пикси с более полным силуэтом боба. Возле ушей и на затылке остаётся дополнительная длина, поэтому переход от привычной стрижки к короткой может быть менее резким. Серебристый блонд подчёркивает слои.

Круглая щётка среднего диаметра помогает создать мягкий объём. Для фиксации подойдёт спрей, который не склеивает волосы: длинные участки должны оставаться подвижными.

6. Пикси со взъерошенными прядями в пепельно-русом оттенке

Пряди лежат чуть вразнобой, поэтому при укладке не приходится направлять каждую строго на своё место. Пепельно-русый оттенок остаётся спокойным, позволяя рассмотреть свободную текстуру волос.

Разотрите между ладонями порцию лёгкого крема размером с горошину и распределите по слегка влажным волосам. По мере высыхания задавайте прядям направление пальцами. Получится мягкая, немного взъерошенная укладка.

7. Белая пикси с короткой чёлкой

Короткая чёлка оставляет брови открытыми. На фоне белой седины её линия заметна особенно хорошо, а более объёмная макушка уравновешивает короткую длину спереди.

Такая чёлка сразу привлекает внимание к верхней части лица. Прежде чем стричь её коротко, обсудите с мастером желаемую высоту и густоту. Поддерживать линию придётся регулярной коррекцией; лёгкое разглаживающее средство поможет уложить короткие волоски.

8. Кудрявая пикси в тёмном медно-каштановом оттенке

Основной объём сосредоточен на макушке, где кудрям оставляют достаточно длины. По бокам волосы короче, поэтому завитки не расширяют силуэт одинаково во все стороны. Глубокий медно-каштановый оттенок добавляет красноватые блики.

Увлажняющий крем для кудрей помогает выделить завитки. Если сушите волосы диффузором, выбирайте невысокую температуру, чтобы не распушить уложенные пряди.

9. Графитовая пикси с серебристыми прядями

Светлые участки выделяются на тёмной графитовой основе и подчёркивают разную длину слоёв. Серебристые пряди особенно заметны на макушке, где волосы приподняты и меняют направление.

Лёгкий спрей для прикорневого объёма помогает раскрыть эту форму при укладке. Цветовые переходы уже создают заметный рисунок, поэтому пряди можно уложить довольно свободно.

10. Пикси с боковым пробором в холодном каштановом оттенке

Боковой пробор задаёт небольшую асимметрию: длинные верхние пряди ложатся поперёк лба. Холодный каштановый оттенок с серо-бежевым подтоном смягчает контраст между слоями.

Плоской щёткой удобно направлять волосы от пробора в нужную сторону. Небольшое количество крема помогает пригладить кончики, сохранив плавную линию чёлки.

11. Пикси с выделенными прядями в сливочном блонде

Слои в этой стрижке не сливаются в гладкую поверхность: отдельные пряди выделяют при укладке, особенно на макушке и в чёлке. Сливочный блонд позволяет хорошо увидеть разницу в длине.

Для такой текстуры немного матового воска растирают на кончиках пальцев, а затем проходят по выбранным прядям. Наносить его на всю длину не нужно, иначе лёгкая форма может потерять объём.

12. Градуированная пикси в медно-каштановом оттенке

Плавные переходы длины создают округлый затылок, а по бокам волосы постепенно становятся короче. Тёплый медно-каштановый цвет подчёркивает изгибы, когда на них попадает свет.

При сушке небольшой круглой щёткой приподнимайте верхние пряди, сохраняя объём над короткой линией у шеи. Здесь важен весь контур причёски, поэтому полезно оценить будущую форму и спереди, и в профиль.

13. Волнистая пикси в пепельно-каштановом оттенке с серебристым отливом

Сверху сохраняют больше длины, чем по бокам, чтобы естественные волны могли свободно лечь. В окрашивании сочетаются холодный каштановый тон и приглушённый серебристый отлив. Вместе они подчёркивают изгибы прядей.

Лёгкий мусс распределите по влажным волосам, слегка сжимая их ладонями. Если дать им высохнуть естественно, волны сохранят свободный рисунок.

14. Французская пикси на тёмно-каштановых волосах

Мягкий короткий силуэт сочетается с негустой, чуть неровной чёлкой. На макушке сохраняют лёгкую текстуру, а боковые пряди лежат ближе к голове. Тёмно-каштановый оттенок подчёркивает форму без резкого цветового контраста.

В укладке достаточно выделить несколько прядей. Большое количество средства сделает мягкие кончики жёсткими и уберёт ту свободу, на которой держится этот вариант стрижки.