Короткая стрижка заметно меняет то, как выглядит лицо: открывает шею, убирает волосы со скул, выделяет глаза. Но желание выглядеть моложе ещё не подсказывает, какую именно пикси выбрать. Длинная чёлка набок и короткие взъерошенные пряди дают совершенно разный результат, хотя в кресле парикмахера обе стрижки могут называться одинаково. Мы собрали для вас 13 вариантов, в которых стоит присмотреться к объёму, длине у висков и оттенку волос. Среди них есть мягкие серебристые стрижки, тёплый каштан, светлый блонд и пикси на кудрях. По этим деталям легче понять, что хочется изменить в своей причёске, и объяснить это мастеру. Подпишитесь на нас в Google Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

На тонких волосах важно сохранить плотность по краям, даже если хочется добавить объёма слоями. Густым чаще подходит более выраженная текстура и короткие виски. Кудрям и волнам оставляют достаточно длины сверху, чтобы они могли складываться в свой естественный рисунок. В каждом случае точную форму подбирают с учётом роста волос и того, как они лежат без укладки.

1. Классическая пикси с короткими висками и серебристой сединой

На макушке сохраняют длину для небольшого объёма, а к вискам и шее волосы постепенно становятся короче. Благодаря плавному переходу стрижка обходится без резкого контраста между длинным верхом и короткими боками. Серебристая седина хорошо показывает, как лежат отдельные слои.

Для укладки достаточно немного лёгкого крема: распределите его по прядям, сохраняя подвижность волос. На тонких волосах особенно важно не переборщить со средством, иначе объём быстро потеряется.

2. Текстурная пикси в пепельном блонде

Короткие пряди разной длины делают макушку слегка взъерошенной. Холодный пепельный блонд подчёркивает отдельные слои. Волосы укладывают свободно, сохраняя лёгкое движение.

Укладывать такую пикси удобно на сухих волосах. Разотрите немного матовой пасты между пальцами и выделите несколько прядей сверху.

3. Удлинённая пикси на каштановых волосах

Слои на макушке здесь мягкие, а возле ушей остаётся больше длины. Такой вариант стоит рассмотреть, если хочется короткую стрижку, но пока непривычно полностью открывать боковые части лица.

Каштановый оттенок выглядит теплее там, где на волосы падает свет. При сушке круглой щёткой слегка приподнимите корни, а боковые пряди направьте вниз: так верх получит объём, а длина у ушей не будет торчать.

4. Жемчужно-белая пикси с прядями-пёрышками

Тонкие кончики укладывают назад, и отдельные пряди напоминают лёгкие пёрышки. Жемчужно-белый оттенок усиливает впечатление мягкости, при этом сама форма стрижки остаётся хорошо видимой.

Небольшой круглой щёткой удобно задавать прядям направление от лица. Чтобы они не распадались сразу после сушки, можно использовать лак эластичной фиксации: он помогает сохранить укладку без жёсткой корки.

5. Медовая пикси с длинной чёлкой набок

Главную роль играет чёлка, которая пересекает лоб по диагонали. Она соединяет более объёмную макушку с короткими боковыми прядями и смягчает очертания стрижки у лица. Медовый блонд поддерживает этот тёплый, мягкий образ.

Во время сушки направляйте чёлку плоской щёткой в сторону. Нужен плавный изгиб, поэтому не стоит сильно подкручивать её концы. Длину и угол среза мастер сможет подобрать под ваши черты.

6. Рваная пикси с сединой «соль и перец»

В этой стрижке заметна разница между длиной соседних прядей. Выраженная рваная текстура особенно хорошо раскрывается на густых волосах: она разбивает плотную массу на отдельные участки.

Седина «соль и перец» добавляет контраст между светлыми и тёмными волосами. Немного текстурирующего воска на кончиках поможет подчеркнуть рисунок стрижки, сохранив лёгкую небрежность.

7. Короткая платиновая пикси с приподнятыми прядями

По бокам волосы стригут коротко, а сверху оставляют пряди, которые можно направить вверх. Получается более острый силуэт, чем у округлой пикси. Платиновый блонд делает кончики особенно заметными.

Нанесите немного пасты сильной фиксации на сухие волосы и приподнимите отдельные пряди пальцами. Здесь важна форма каждой выбранной пряди, поэтому удобнее добавлять средство понемногу.

8. Округлая пикси в золотисто-каштановом оттенке

Длина меняется постепенно, без резких ступенек, поэтому волосы образуют мягкий округлый контур. Светлый золотисто-каштановый оттенок подчёркивает эти переходы, особенно на прямых или слегка волнистых волосах.

После сушки можно разгладить кончики небольшим количеством сыворотки. Такая укладка подойдёт тем, кому нравится цельная форма причёски и не хочется каждый день выделять отдельные прядки.

9. Асимметричная пикси в оттенке тёмного шоколада

С одной стороны волосы заметно длиннее, с другой коротко подстрижены. Взгляд сразу замечает эту разницу, а длинная чёлка продолжает косую линию стрижки. Тёмный шоколад особенно хорошо смотрится на гладких, блестящих прядях.

Длинные пряди можно слегка пригладить утюжком, чтобы подчеркнуть направление среза. Завершить укладку поможет лёгкий крем: небольшое количество средства уберёт выбивающиеся волоски.

10. Кудрявая пикси с естественной серебристой сединой

Кудри сосредоточены в верхней части головы, где сохраняют больше длины. По бокам волосы постепенно укорачиваются, поэтому стрижка получает объём сверху. Серебристые завитки по-разному отражают свет, и форма хорошо читается без сложного окрашивания.

На влажные волосы нанесите крем для кудрей. Затем дайте им высохнуть самостоятельно или используйте диффузор, чтобы сохранить естественный завиток. Вытягивать волосы щёткой для такой укладки не требуется.

11. Пикси с лёгкой чёлкой в песочном блонде

Тонкие, мягко подстриженные кончики и негустая удлинённая чёлка делают контур у лица менее строгим. Чёлка свободно ложится на лоб, сохраняя промежутки между прядями. Песочный блонд добавляет оттенку немного тепла.

На тонких волосах можно использовать лёгкий мусс для объёма. При этом саму стрижку стоит обсудить отдельно: слишком сильное прореживание концов может лишить их плотности, которую хотелось сохранить.

12. Пепельно-каштановая пикси с объёмным затылком

Округлость сзади создаёт градуировка: короткие пряди поддерживают более длинные, лежащие над ними. У шеи длина уменьшается, поэтому объём сосредоточен выше. Пепельно-каштановый оттенок позволяет рассмотреть плавные переходы между слоями.

Небольшая круглая щётка помогает приподнять волосы при сушке и поддержать заданную форму. Этот вариант стоит показать мастеру, если в привычной короткой стрижке вам не хватает объёма именно сзади.

13. Пикси-андеркат в стальном оттенке

У андерката короткие боковые участки заметно контрастируют с длинным верхом. Стальной оттенок подчёркивает разницу, поэтому даже спокойная укладка сохраняет выразительный силуэт. Короткие участки при этом не обязательно сбривать под ноль.

Верх можно уложить назад или разделить на более свободные пряди с помощью лёгкой помады для укладки. Прежде чем стричься, определитесь, насколько открытыми должны оставаться виски: именно эта деталь сильно меняет впечатление от андерката.