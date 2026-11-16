Один шарф вместо нового пальто: четыре цвета зимы 2026–2027, которые преображают привычный гардероб

Иногда зимнему гардеробу не нужно ещё одно пальто. Достаточно вещи гораздо меньше и дешевле - правильно выбранного шарфа. Особенно если пальто у вас хорошее, привычное и нейтральное, но к середине сезона уже немного наскучило.

Этой зимой модные редакторы предлагают обратить внимание на четыре цвета: насыщенный фиолетовый, охристый, вишнёво-красный и глубокий коричневый espresso. Именно их Who What Wear выделяет среди актуальных оттенков шарфов зимы 2026–2027. Причём главный принцип очень практичный: яркий аксессуар добавляется к уже существующей базе - чёрному, серому, бежевому или коричневому пальто.

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Вот восемь сочетаний, которые легко повторить.

1. Фиолетовый + верблюжий: эффектный контраст без излишней яркости

Глубокий royal purple - один из самых заметных цветов сезона. Но рядом с тёплым camel он выглядит гораздо спокойнее, чем можно ожидать: бежево-коричневая база приглушает его яркость.

Для такого сочетания особенно хорош однотонный шерстяной или кашемировый шарф без рисунка. Пусть именно цвет делает всю работу. Если пальто классического кроя, шарф можно просто свободно обернуть вокруг шеи и оставить длинные концы спереди.

2. Фиолетовый + чёрный: один яркий акцент решает всё

Если в шкафу есть простое чёрное пальто, фиолетовый шарф способен полностью изменить его характер. Чёрный становится фоном, поэтому даже довольно небольшой участок яркого цвета хорошо заметен.

Здесь можно позволить себе более объёмную фактуру - пушистую шерсть, мохер или крупное плетение. Но остальные аксессуары лучше оставить спокойными: чёрные перчатки, сумка и обувь не должны конкурировать с шарфом.

Сам Who What Wear называет кремовый, чёрный и шоколадно-коричневый удачными партнёрами для насыщенного фиолетового.

3. Охра + серый: способ сделать нейтральное пальто теплее

Серое пальто практично, но в пасмурный зимний день серого вокруг иногда становится слишком много. Охристый шарф добавляет именно то количество тёплого цвета, которого не хватает образу.

Это не лимонный и не ярко-жёлтый. Ищите сложные оттенки горчицы, шафрана, осенних листьев или золотистой охры. Они легче сочетаются с базовыми вещами и выглядят благороднее.

Особенно интересно такое сочетание смотрится с меланжевой серой шерстью: появляется ещё и игра фактур.

4. Охра + чёрный: цвет становится главным героем

Это вариант для тех, кто зимой почти всегда носит чёрное. Не нужно отказываться от любимого цвета - достаточно добавить один крупный охристый элемент.

На фоне чёрного особенно хорошо выглядят сложные золотисто-горчичные оттенки. Они заметны, но не производят впечатления «кричащего» аксессуара.

Можно использовать и модный приём с большим шарфом: не завязывать его туго, а широко положить поверх пальто и перекинуть один конец через плечо. Именно объёмные шарфы, которые становятся частью силуэта верхней одежды, остаются заметным способом стилизации зимой.

5. Вишнёвый + серый: цвет, который сразу оказывается возле лица

Красный шарф - классика, но зимой 2026–2027 интереснее смотрится не алый, а более глубокий вишнёвый оттенок.

С серым пальто он создаёт красивый чистый контраст. При этом не обязательно повторять красный цвет в сумке, перчатках или обуви. Наоборот, один-единственный цветовой акцент часто выглядит современнее.

Есть и практический нюанс. Шарф находится непосредственно возле лица, поэтому оттенок лучше проверять при дневном свете. Приложите его к себе перед зеркалом: хороший оттенок не должен заставлять вас первым делом думать, что срочно понадобились румяна.

6. Вишнёвый + бежевый: мягче и светлее

Если сочетание красного с чёрным кажется слишком контрастным, попробуйте заменить чёрный на кремовый или светло-бежевый.

Вишнёвый на таком фоне становится глубже и спокойнее, а весь образ - светлее. Особенно хорошо работает шарф с гладкой дорогой на вид фактурой: кашемиром, тонкой шерстью или качественной смесью шерсти.

В актуальных подборках вишнёво-красный как раз предлагают сочетать с чёрным, кремовым и белым - то есть использовать его как насыщенный акцент среди спокойных базовых цветов.

7. Espresso + кремовый: спокойная альтернатива чёрному

Самый неброский из четырёх трендов - глубокий кофейно-коричневый espresso.

Он особенно полезен тем, кто любит нейтральный гардероб. На фоне молочного, кремового, овсяного и светло-бежевого пальто тёмно-коричневый создаёт контраст, но он заметно мягче чёрного.

Получается почти полностью нейтральный образ, который не выглядит скучным благодаря разнице оттенков и фактур. Who What Wear также рекомендует espresso прежде всего к светлым нейтральным цветам - кремовому и tan.

8. Espresso + camel: зимний образ в одной цветовой гамме

Последний вариант - практически монохромный. Пальто цвета camel, шоколадный или кофейный шарф, коричневые сапоги и сумка разных оттенков.

Чтобы такой комплект не превратился в одно большое коричневое пятно, оттенки должны отличаться хотя бы на два-три тона. Например: светлое карамельное пальто + очень тёмный шарф espresso.

Ещё важнее фактуры. Гладкая шерсть пальто, пушистый шарф и матовая или слегка блестящая кожа сумки создают глубину даже без ярких цветов.

Как выбрать шарф, который действительно будет работать

Сначала пальто, потом шарф. Возьмите то пальто, которое носите чаще всего, и выбирайте аксессуар именно к нему. Красивый сам по себе шарф, который не дружит с верхней одеждой, рискует остаться в шкафу.

Проверяйте цвет возле лица. Искусственное освещение магазина способно сильно менять фиолетовые, красные и горчичные оттенки. По возможности посмотрите на шарф у окна или выйдите с ним к дневному свету.

Учитывайте воротник. Чем сложнее и объёмнее воротник пальто, тем спокойнее должен лежать шарф. А лаконичное пальто с небольшими лацканами или вообще без воротника позволяет использовать широкий объёмный шарф.

Не забывайте о фактуре. В полностью нейтральном образе именно она может оказаться главным украшением. Мягкая шерсть, кашемир, мохер и выразительная бахрома дают совершенно разный результат. В актуальной зимней моде шарф вообще всё чаще рассматривают не просто как защиту от холода, а как полноценный слой, который меняет пропорции и силуэт образа.

И главное - не обязательно покупать четыре новых шарфа. Сначала стоит проверить собственный шкаф. Возможно, тот самый фиолетовый, горчичный или кофейный шарф лежит там уже несколько лет. Этой зимой достаточно просто достать его и примерить с пальто по-новому.

Источник: Who What Wear, Your Scarf Colour Tells Me Everything I Need to Know About You, 13 ноября 2026.