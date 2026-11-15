Парфюмерная азбука: от Extrait de Parfum до Body Mist. Как правильно выбирать духи

Эти советы простым языком раскрывают скрытый смысл парфюмерных названий и объясняют, чем парфюмированная вода отличается от туалетной, почему одни ароматы держатся целый день, а другие исчезают уже через час, и как концентрация масел влияет на характер и стойкость запаха.

Парфюмированная вода, туалетная вода или Eau Fraîche? Разбираемся, что означает каждая из этих надписей.

Выбор аромата - это маленький ритуал, который рассказывает о вас больше, чем любые слова. Правильно подобранные духи создают настроение, подчёркивают характер и делают образ завершённым. Но на полках магазинов столько вариантов, что легко растеряться: что такое парфюмированная вода? Чем она отличается от туалетной? И что за загадочный Eau Fraîche?

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Разбираемся простым языком, чтобы вы нашли аромат, который идеально подходит именно вам.

Почему названия так важны?

Всё очень просто: надпись на флаконе говорит о том, сколько в аромате парфюмерного масла.

Чем выше концентрация - тем ярче, глубже и дольше будет звучать аромат.

Любые духи состоят из трёх компонентов:

ароматические масла - «сердце» аромата;

спирт - помогает ему раскрываться;

вода - используется в более лёгких формулировках.

Разная концентрация - разные ощущения: от насыщенных вечерних шлейфов до почти незаметных воздушных ароматов.

Основные виды ароматов - коротко и понятно

1. Extrait de Parfum / Духи

Самый насыщенный и роскошный вариант.

Масел: 20–30%

Стойкость: до 12+ часов

Несколько капель - и вы королева вечера. Такие ароматы глубокие, насыщенные и очень стойкие. Используются редко и экономно.

2. Eau de Parfum Intense (Интенсивная парфюмерная вода)

Современный «тяжёлый люкс».

Масел: 20–25%

Стойкость: 8–12 часов

Более тёплая, густая и чувственная версия EdP. Идеальна для вечеров, холодных сезонов и тех случаев, когда хочется звучать ярче обычного.

3. Eau de Parfum (Парфюмерная вода)

Самый универсальный вариант - и на каждый день, и на особый случай.

Масел: 10–20%

Стойкость: 6–8 часов

Аромат раскрывается многогранно: верхние ноты → сердце → база. Подходит большинству и представлен во всех семейств ароматов - от цветочных до гурманских.

4. Eau de Toilette (Туалетная вода)

Лёгкая, свежая и идеальна для тёплых дней.

Масел: 5–15%

Стойкость: 3–5 часов

Её часто выбирают для офиса, лета и ситуаций, где нужен тонкий, ненавязчивый аромат.

5. Eau de Cologne (Одеколон)

Классика цитрусовой свежести.

Масел: 3–8%

Стойкость: 1–2 часа

Освежает лучше любого утреннего кофе. Отлично подходит после спортзала или в жаркие дни.

6. Eau Fraîche (О-Фреш)

Самый воздушный формат.

Масел: 1–3%

Почти без спирта.

Стойкость: 30–60 минут

Идеален для чувствительной кожи, путешествий и лета. Очень лёгкий, едва уловимый аромат.

7. Eau de Peau (О-де-по)

Аромат «как своя кожа, только лучше».

Масел: 5–15%

Очень интимный, тонкий и почти кожный запах. Слышен только тем, кто рядом. Отлично подходит для тех, кто не любит яркие шлейфы.

8. Body Mist / Спрей для тела

Лёгкий аромат каждый день.

Масел: <3%

Стойкость: до часа

Можно наносить после душа, на тренировку или освежаться в течение дня.

Как выбрать, что подойдёт именно вам?

Ориентируйтесь на:

повод - офис, свидание, отпуск, вечер;

время года - летом легче, зимой насыщеннее;

ваш характер - хотите шлейф или лёгкое облачко?

стойкость - нужна ли вам долговечность до вечера?

Для офиса или универсального образа → EdT или EdP

Для вечера → EdP Intense или Extrait

Для лета и спорта → Cologne, Fraîche, Body Mist

Для интимного звучания → Eau de Peau

И главное правило: пробуйте аромат на коже и дайте ему время раскрыться. Только так можно понять, подходит ли он вам действительно.