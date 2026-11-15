Парфюмерная азбука: от Extrait de Parfum до Body Mist. Как правильно выбирать духи

Эти советы простым языком раскрывают скрытый смысл парфюмерных названий и объясняют, чем парфюмированная вода отличается от туалетной, почему одни ароматы держатся целый день, а другие исчезают уже через час, и как концентрация масел влияет на характер и стойкость запаха.
Парфюмированная вода, туалетная вода или Eau Fraîche? Разбираемся, что означает каждая из этих надписей.
Выбор аромата - это маленький ритуал, который рассказывает о вас больше, чем любые слова. Правильно подобранные духи создают настроение, подчёркивают характер и делают образ завершённым. Но на полках магазинов столько вариантов, что легко растеряться: что такое парфюмированная вода? Чем она отличается от туалетной? И что за загадочный Eau Fraîche?
Разбираемся простым языком, чтобы вы нашли аромат, который идеально подходит именно вам.
Почему названия так важны?
Всё очень просто: надпись на флаконе говорит о том, сколько в аромате парфюмерного масла.
Чем выше концентрация - тем ярче, глубже и дольше будет звучать аромат.
Любые духи состоят из трёх компонентов:
ароматические масла - «сердце» аромата;
спирт - помогает ему раскрываться;
вода - используется в более лёгких формулировках.
Разная концентрация - разные ощущения: от насыщенных вечерних шлейфов до почти незаметных воздушных ароматов.
Основные виды ароматов - коротко и понятно
1. Extrait de Parfum / Духи
Самый насыщенный и роскошный вариант.
Масел: 20–30%
Стойкость: до 12+ часов
Несколько капель - и вы королева вечера. Такие ароматы глубокие, насыщенные и очень стойкие. Используются редко и экономно.
2. Eau de Parfum Intense (Интенсивная парфюмерная вода)
Современный «тяжёлый люкс».
Масел: 20–25%
Стойкость: 8–12 часов
Более тёплая, густая и чувственная версия EdP. Идеальна для вечеров, холодных сезонов и тех случаев, когда хочется звучать ярче обычного.
3. Eau de Parfum (Парфюмерная вода)
Самый универсальный вариант - и на каждый день, и на особый случай.
Масел: 10–20%
Стойкость: 6–8 часов
Аромат раскрывается многогранно: верхние ноты → сердце → база. Подходит большинству и представлен во всех семейств ароматов - от цветочных до гурманских.
4. Eau de Toilette (Туалетная вода)
Лёгкая, свежая и идеальна для тёплых дней.
Масел: 5–15%
Стойкость: 3–5 часов
Её часто выбирают для офиса, лета и ситуаций, где нужен тонкий, ненавязчивый аромат.
5. Eau de Cologne (Одеколон)
Классика цитрусовой свежести.
Масел: 3–8%
Стойкость: 1–2 часа
Освежает лучше любого утреннего кофе. Отлично подходит после спортзала или в жаркие дни.
6. Eau Fraîche (О-Фреш)
Самый воздушный формат.
Масел: 1–3%
Почти без спирта.
Стойкость: 30–60 минут
Идеален для чувствительной кожи, путешествий и лета. Очень лёгкий, едва уловимый аромат.
7. Eau de Peau (О-де-по)
Аромат «как своя кожа, только лучше».
Масел: 5–15%
Очень интимный, тонкий и почти кожный запах. Слышен только тем, кто рядом. Отлично подходит для тех, кто не любит яркие шлейфы.
8. Body Mist / Спрей для тела
Лёгкий аромат каждый день.
Масел: <3%
Стойкость: до часа
Можно наносить после душа, на тренировку или освежаться в течение дня.
Как выбрать, что подойдёт именно вам?
Ориентируйтесь на:
повод - офис, свидание, отпуск, вечер;
время года - летом легче, зимой насыщеннее;
ваш характер - хотите шлейф или лёгкое облачко?
стойкость - нужна ли вам долговечность до вечера?
Для офиса или универсального образа → EdT или EdP
Для вечера → EdP Intense или Extrait
Для лета и спорта → Cologne, Fraîche, Body Mist
Для интимного звучания → Eau de Peau
И главное правило: пробуйте аромат на коже и дайте ему время раскрыться. Только так можно понять, подходит ли он вам действительно.