Необязательно тратить целое состояние: 4 известных аромата, которые можно подарить на Новый год

Calvin Klein CK IN2U For Her: цитрусовая свежесть

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Один из самых интересных вариантов в подборке - Calvin Klein CK IN2U For Her. Флакон объемом 150 мл стоит менее 21 евро. Для такого количества туалетной воды предложение выглядит особенно привлекательным.

Аромат построен вокруг цитрусовых и зеленых нот. В начале слышны розовый грейпфрут, бергамот и листья красной смородины. Затем композиция становится мягче благодаря орхидее, а в шлейфе появляются ваниль, красный кедр и амбра.

Этот парфюм чаще ассоциируют с весной и летом. Но разве зимой обязательно пользоваться только тяжелыми, пряными ароматами? CK IN2U For Her подойдет тем, кому даже в холодный сезон хочется чего-то свежего и легкого.

Calvin Klein CK Be: свежий аромат без лишней тяжести

Для мужчин в распродаже нашелся еще один аромат Calvin Klein - CK Be. Он тоже стоит меньше 25 евро, причем за эту сумму можно получить довольно большой флакон.

Это свежая зеленая композиция, которую обычно рекомендуют для теплого времени года. Цитрусовые ноты, включая бергамот, сочетаются с лавандой, мятой и можжевельником. В цветочном сердце раскрываются фрезия, магнолия и орхидея.

В базе звучание становится теплее: ваниль и амбра соседствуют с сандалом, кедром и мускусом. Получается многогранный аромат без характерной для многих зимних парфюмов тяжести.

DKNY Be Delicious: знаменитое зеленое яблоко

Знаменитый аромат в форме зеленого яблока вряд ли нуждается в представлении. DKNY Be Delicious давно стал парфюмерной классикой, а теперь его можно найти в Super-Pharm дешевле 19 евро. За эту сумму предлагают флакон объемом 30 мл.

Главная особенность композиции - сочное зеленое яблоко, дополненное огурцом, грейпфрутом и магнолией. Цветочные ноты ландыша, туберозы, розы и фиалки делают аромат мягче и не дают ему превратиться в простую фруктовую смесь.

В завершение раскрываются древесные и сливочные оттенки сандала и амбры. Хороший вариант для тех, кто предпочитает легкие, узнаваемые ароматы с фруктовым характером.

Lacoste Essential: необычная свежесть с нотами томатных листьев

Еще один вариант для мужчин - Lacoste Essential. Флакон объемом 75 мл стоит менее 25 евро, тогда как обычная цена составляет около 50 евро. Разница получается весьма ощутимой.

По характеру аромат напоминает Calvin Klein CK Be: он тоже свежий, зеленый и особенно хорошо подходит для теплых дней. Но у Lacoste Essential есть своя особенность. В верхних нотах к бергамоту и мандарину добавлены листья томата, которые придают композиции необычный травянистый оттенок.

В сердце встречаются роза и перец, а в базе звучат сандал и пачули. Сочетание получается свежим, слегка пряным и древесным.

Lacoste Essential стоит рассмотреть в качестве подарка мужчине, который любит легкие ароматы, но не хочет пользоваться очередной типичной мужской туалетной водой. У него есть собственный характер, и именно этим он интересен.