Не обязательно закрашивать седину: 6 оттенков зимы 2026–2027, которые выглядят дорого и естественно

Седые волосы больше не обязательно означают выбор между двумя крайностями: полностью закрашивать корни каждые несколько недель или совсем отказаться от окрашивания. Один из самых заметных трендов зимы 2026–2027 - цвет, который умеет работать вместе с естественной сединой, а не обязательно прятать её.

Колористы, опрошенные Who What Wear, говорят о переходе от резких контрастов и слишком заметного мелирования к мягким переходам, тонким светлым прядям, затемнениям и глянцевым покрытиям. Главная идея сезона - волосы должны выглядеть здоровыми, объёмными и естественными, а окрашивание - красиво отрастать.

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Для женщин 45+ это особенно практичный тренд: седину можно вписать в новый цвет так, чтобы она выглядела частью замысла.

1. Glossy gray - седина, которую не прячут

Самый интересный вариант сезона - вообще не пытаться сделать вид, что седины нет. Glossy gray, или глянцевый серый, строится на естественных серебристых волосах, но делает акцент на чистоте оттенка, мягких переходах и блеске.

Особенно красиво такое решение выглядит, когда седина уже занимает значительную часть волос. Вместо плотной краски колорист может скорректировать нежелательную желтизну, выровнять оттенок отдельных участков и добавить прозрачное тонирование для блеска.

Кому подойдет

Тем, у кого седина уже заметна и кому надоело постоянно следить за линией отросших корней. Особенно эффектно смотрится на серебристой, жемчужной и холодной белой седине.

Как отрастает

Это главный плюс: практически незаметно. Нет четкой границы между натуральными корнями и окрашенной длиной.

Что сказать колористу

«Я не хочу закрашивать седину. Хочу выровнять её оттенок, убрать желтизну, если она есть, и добиться холодного серебристого цвета с хорошим блеском».

Важно: фиолетовые и серебристые средства не стоит использовать автоматически при каждом мытье. Их задача - нейтрализовать нежелательную теплоту, а при чрезмерном использовании светлые волосы могут приобрести тусклый или сиреневатый оттенок.

2. Teddy-bear bronde - когда седина растворяется среди оттенков

Название звучит забавно, но оттенок очень практичный. Teddy-bear bronde находится между блондом и коричневым: мягкая коричневая база соединяется с медово-бежевыми светлыми прядями.

Вместо одного сплошного цвета получается несколько близких оттенков. Именно поэтому отдельные серебристые волоски уже не так резко выделяются.

Колорист Мэтт Рез описывает актуальный bronde как мягкую коричневую основу с медово-бежевыми бликами и промежуточными теплыми оттенками, которые соединяют светлые и тёмные участки без эффекта полос.

Кому подойдет

Русым, тёмно-русым и светлым шатенкам, особенно если седина пока распределена отдельными прядями.

Как отрастает

Мягче однотонного коричневого. Чем ближе цвет у корней к натуральному, тем дольше окрашивание сохраняет аккуратный вид.

Что сказать колористу

«Хочу мягкий bronde без контрастных полос: натуральную коричнево-русую базу, бежево-медовые светлые пряди и плавный переход между оттенками. Седину не нужно полностью перекрывать».

3. Dark-roast espresso - глубокий цвет без плоского «шлема»

Зимой тёмные волосы традиционно становятся глубже, но нынешний espresso - не плоский почти чёрный цвет.

В помещении он может казаться очень тёмным, зато при дневном освещении проявляется насыщенный коричневый подтон. Именно это делает оттенок визуально объёмнее.

Есть важный нюанс: при большом количестве седины espresso потребует больше внимания к корням, чем bronde или glossy gray. Поэтому этот вариант лучше выбирать тем, кто пока не собирается отказываться от регулярного окрашивания.

Кому подойдет

Натуральным брюнеткам и тёмным шатенкам, особенно если седины пока немного или она сосредоточена в отдельных зонах.

Как отрастает

На серебристых корнях контраст будет заметен. Если седины много, имеет смысл обсудить с мастером не плотное однотонное окрашивание, а более мягкую растушёвку цвета у корней.

Что сказать колористу

«Хочу глубокий espresso, который выглядит почти тёмным в помещении, но остаётся коричневым на дневном свету. Не хочу плоского чёрного оттенка».

4. Champagne blonde - светлый способ подружиться с сединой

Если хочется сделать седину менее заметной, не переходя в серую гамму, один из наиболее логичных вариантов - светлый блонд.

Champagne blonde этой зимой становится мягче: вместо очень холодного платинового цвета появляются бежевые, сливочные и слегка золотистые нюансы.

Для седых волос это удобно именно благодаря отсутствию резкой границы. Серебристые корни рядом со светлой длиной обычно выглядят спокойнее, чем рядом с тёмно-коричневым окрашиванием.

Кому подойдет

Натуральным блондинкам, светло-русым женщинам и тем, у кого уже довольно много светлой седины.

Как отрастает

При правильно подобранной светлой базе граница получается сравнительно деликатной. Но осветлённая длина требует хорошего ухода: зимой сухость волос может стать особенно заметной.

Что сказать колористу

«Хочу мягкий champagne blonde - не платину и не жёлтый блонд, а спокойный бежево-шампанский оттенок. Важно, чтобы переход к седым корням был максимально мягким».

5. Russet amber - тёплый янтарный для тех, кому не идут холодные оттенки

Седину часто автоматически предлагают увести либо в холодный блонд, либо в серебро. Но это совершенно не обязательное правило.

Russet amber - глубокий медно-рыжий оттенок с коричневыми, карамельными и золотистыми нюансами. Зимой он становится темнее классической летней меди и выглядит особенно красиво при тёплом освещении.

Тонкие золотистые пряди около лица позволяют сделать цвет менее монолитным и одновременно визуально смягчить переходы.

Кому подойдет

Тем, кому идут тёплые коричневые, карамельные, медные и золотистые оттенки. Особенно интересный вариант для натуральных рыжих и тёплых шатенок.

Как отрастает

Серебристые корни будут заметнее, чем при блонде или bronde. Кроме того, медные пигменты постепенно теряют насыщенность, поэтому между полноценными окрашиваниями может понадобиться тонирование.

Что сказать колористу

«Хочу глубокую медно-коричневую базу с янтарными и тонкими золотистыми прядями, особенно около лица. Цвет должен быть насыщенным, но не ярко-оранжевым».

6. Antique blonde - тёплый блонд, которому не нужно быть идеальным

Если champagne blonde напоминает прохладное шампанское, antique blonde выглядит чуть теплее и глубже. Это золотистый блонд с более тёмными корнями, медовыми и бежевыми переходами.

Его преимущество - цвет не должен выглядеть идеально однородным. Напротив, небольшая разница между оттенками создаёт глубину.

Для частично седых волос это может быть удобным компромиссом: светлые пряди соединяются с серебристыми, а более глубокие участки не дают причёске превратиться в сплошное светлое пятно.

Кому подойдет

Женщинам с русой, тёмно-русой или когда-то натурально светлой базой, которым хочется остаться блондинками, но отказаться от очень холодного оттенка.

Как отрастает

Лучше всего - если колорист намеренно оставляет корневую зону немного глубже и делает переход растушёванным.

Что сказать колористу

«Хочу многомерный тёплый блонд: золотисто-бежевый, с более глубокими корнями и без резкой границы. Седые пряди можно оставить частью общего рисунка».

А если седины уже 50–70%?

Здесь начинается самое интересное. Чем больше натурального серебра, тем меньше смысла автоматически относиться к нему как к проблеме, которую необходимо полностью перекрывать.

Можно попросить колориста оценить не только процент седины, но и рисунок её распределения. У одного человека серебро концентрируется у висков, у другого образует отдельные пряди, у третьего равномерно перемешано с пигментированными волосами. Поэтому одна и та же фотография из салона никогда не гарантирует одинакового результата.

Иногда достаточно тонирования и нескольких светлых или более тёмных прядей, чтобы седина начала выглядеть частью сложного окрашивания. В других случаях переход от многолетнего плотного окрашивания к натуральному серебру может занять несколько посещений салона.

Что объединяет все шесть зимних оттенков

Главный тренд зимы 2026–2027 - даже не конкретный цвет. Это отказ от ощущения, будто волосы только что покрыли одним слоем краски.

В моде глубина: более светлые и тёмные нюансы, мягкие переходы, естественный корень и хороший блеск. Who What Wear отмечает, что клиенты всё чаще выбирают окрашивания, которые красиво отрастают, а колористы используют тонкие babylights, затемняющие lowlights и глянцевые покрытия вместо резкого контрастного мелирования.

И именно поэтому седина неожиданно оказалась преимуществом. Она уже создаёт естественные светлые пряди - иногда мастеру остаётся не спрятать их, а правильно включить в общую палитру.

Небольшая памятка перед походом в салон

Не ограничивайтесь фразой «хочу вот такой цвет» и фотографией из интернета. Покажите мастеру волосы при естественном освещении и сразу скажите, как часто вы готовы обновлять окрашивание.

Если посещать салон каждые несколько недель не хочется, это может оказаться важнее выбора между espresso и bronde. Красивый цвет - тот, который нравится не только в первый день после салона, но и через шесть-восемь недель.

Источник: Who What Wear, 6 Winter Hair Color Trends to Know in 2026, 12 ноября 2026 года. Материал подготовлен на основе рекомендаций колористов, приведённых изданием.