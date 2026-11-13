Стрижки, которые визуально уберут несколько лет: 14 идей для прямых волос, волн и кудрей

У боба цвета эспрессо сразу замечаешь ровный тёмный срез вдоль подбородка. Серебристые кудри даже при похожей длине ложатся совсем иначе. Одни завитки касаются щёк, другие открывают скулы. Стричь и укладывать их тоже придётся по-разному.

Когда около 60 хочется выглядеть моложе, полезно начать с того, как волосы ведут себя после мытья. Среди этих 14 стрижек найдутся варианты для прямых прядей, которым недостаёт объёма, для мягких волн и для упругих кудрей, которые жалко каждый день выпрямлять.

1. Короткая стрижка в золотистом блонде с лёгкой чёлкой Тонкие прядки чёлки ложатся на лоб пёрышками. Несколько можно сдвинуть в сторону и открыть бровь. У висков волосы постепенно укорачиваются, а на макушке остаются лёгкие слои. Если при сушке слегка приподнять их пальцами с каплей мусса, золотистые пряди будут хорошо различимы даже на такой небольшой длине.

2. Шоколадный боб чуть выше плеч с карамельными прядями Тонкие карамельные пряди особенно заметны на изгибах волн. Верхние слои у этого боба достаточно длинные, и волосы можно подкрутить примерно от середины. Получается свободная волна, с которой концы выглядят пышнее даже без начёса. Для укладки подойдут крупные бигуди или плойка большого диаметра. Немного лака лёгкой фиксации поможет сохранить изгиб.

3. Градуированный боб в пепельном блонде Если прямые волосы плотно прилегают к голове, есть смысл обратить внимание на затылок этой стрижки. Короткие нижние пряди поддерживают те, что лежат сверху, и затылок выглядит округлым. У лица сохраняется чуть больше длины. К холодному пепельному блонду добавлены бежевые блики. Во время сушки волосы достаточно немного приподнять у корней круглой щёткой.

4. Округлый боб на серебристых кудрях Когда кудрявые волосы подстрижены по одной линии, основной объём может собраться внизу, и тогда причёска будет напоминать треугольник. Здесь пряди укорачивают на разной высоте, и завитки свободно ложатся у висков и вдоль щёк. На седых волосах каждый изгиб хорошо виден. Чтобы кудри сохранили форму, нанесите увлажняющий крем для кудрей на влажные волосы и высушите их феном с диффузором.

5. Холодный каштановый боб с глубоким боковым пробором Такой пробор можно примерить ещё до стрижки. Переложите часть волос на другую сторону и посмотрите, нравится ли вам объём над виском. В этом бобе концы доходят до линии челюсти. Часть прядей внутри слегка укорочена, поэтому волосы легко ложатся набок, а срез сохраняет плотность. У каштанового оттенка прохладный серо-бежевый подтон. На гладкой укладке его хорошо видно, особенно если добавить каплю сыворотки для блеска.

6. Удлинённый платиновый боб с концами наружу Если кончики сами отгибаются у шеи, такой боб даёт возможность использовать их естественный изгиб. У лица оставили длинные пряди. На концах заметны тонкие пёрышки, особенно в светлом платиновом оттенке. Чтобы усилить лёгкий эффект ретро, поверните круглую щётку наружу на последних сантиметрах длины. Для этого удобно взять щётку среднего диаметра и сушить волосы умеренно тёплым воздухом.

7. Короткая рыжевато-каштановая шегги Рисунок этой стрижки особенно заметен у лба. Чёлка лежит отдельными прядками, виски и шею обрамляют тонкие кончики, а макушка слегка приподнята. На рыжевато-каштановом фоне видны тёплые блики цвета корицы. Разотрите между пальцами немного пасты, примерно с горошину, и выделите несколько прядок чёлки и кончики у висков.

8. Гладкий боб цвета эспрессо с ровным срезом У этого боба почти все волосы доходят до линии подбородка. На глубоком тёмно-коричневом оттенке сразу виден ровный срез, благодаря которому концы кажутся гуще. Неглубокий боковой пробор немного открывает лицо. К тёмной основе при желании можно добавить близкие по тону пряди цвета мокко. Для гладкой укладки подойдут широкая плоская щётка и разглаживающее средство с термозащитой.

9. Боб в сливочном блонде с лёгкой чёлкой-шторкой Чёлка расходится от пробора и открывает середину лба. Удлинённые края уходят к скулам и соединяются с боковыми прядями. На макушке волосы подстрижены слоями, а концы слегка облегчены. Тёплый сливочный оттенок сочетается с нейтральным бежевым. Укладывая чёлку феном, достаточно отвести её в стороны и оставить мягкий изгиб вдоль щёк.

10. Клиновидная стрижка с градуированным затылком У шеи волосы совсем короткие, а выше каждый следующий слой немного длиннее предыдущего. За счёт этого на затылке получается плавный изгиб, особенно заметный в профиль. У висков пряди оставляют длиннее. Естественные серебристые пряди чередуются с тёмно-серыми, и переходы длины хорошо видны даже без окрашивания. Небольшой круглой щёткой удобно уложить короткие пряди сзади.

11. Боб с брондированием и мягкими пляжными волнами На каштановом фоне видны карамельные и бежевые прядки, будто выгоревшие на солнце. Сочетание каштановых и светлых оттенков в одном окрашивании называют брондированием. Волосы заканчиваются чуть ниже подбородка, а на концах подстрижены лёгкими слоями. Свободные пляжные волны можно разобрать руками и сбрызнуть текстурирующим спреем. Здесь хорошо, когда одна прядь завивается чуть сильнее соседней.

12. Серебристый пикси-боб с коротким затылком У шеи волосы прилегают к голове, а вокруг ушей и на макушке оставлена длина, которую легко уложить пальцами. Такую форму удобно показать мастеру, если нравится короткая стрижка, но не хочется совсем открывать виски. Среди серебристых волос особенно выразительно смотрятся несколько графитовых прядей. Крем с лёгкой фиксацией поможет выделить кончики, чтобы они и после укладки оставались подвижными.

13. Каштановая «бабочка» до плеч Самые короткие передние пряди доходят до скул. Когда их укладывают от лица, они расходятся по сторонам, словно крылья, а нижние продолжают свободно лежать на плечах. Отсюда и название стрижки. На тёплом каштановом фоне тонкие карамельные блики подчёркивают изгиб. Чтобы повторить его дома, передние пряди сушат на круглой щётке, поворачивая её от щеки к виску.

14. Медно-каштановый боб с прядями, уложенными набок Более короткие пряди начинаются у виска и постепенно удлиняются до подбородка. При боковом проборе они мягко ложатся вдоль одной щеки. Внизу остаётся достаточно волос, чтобы концы сохраняли густоту, а в верхних прядях хорошо виден медный отлив. Для повседневной укладки разотрите в ладонях немного разглаживающего крема и проведите ими по длине.