Маникюр в горошек на коротких ногтях: 7 идей от френча до дымчатой вуали

На обложке шоколадные ногти в сливочный горошек, бордовый клатч и застёжка под золото. К такому маникюру легко представить винтажное платье. А ведь достаточно сблизить цвета фона и точек, и горошек вполне подойдёт тем, кто годами носит бежевый лак. Ещё один способ примерить рисунок почти незаметно: пустить точки тонким пунктиром по краю ногтя.

Этой осенью о мелком горошке писали многие издания. Мы выбрали семь рисунков для коротких ногтей. Для самого простого понадобятся красный лак и капля белого. Для самого прозрачного стоит попросить у мастера дымчатый серый: сквозь такую вуаль виден собственный ноготь.

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1. Чёрный горошек на молочном лаке

На молочно-белом лаке чёрные точки выглядят так, будто их поставили тушью на фарфоре. Для такого контраста нужен довольно плотный светлый фон. На фото это особенно хорошо видно у кончиков: между чёрными кружками нигде не просвечивает свободный край ногтя.

Чтобы повторить рисунок, оставьте по бокам ногтя узкую полоску чистого фона. Тогда крайние кружки будут видны целиком. Попробуйте ставить по две точки в ряд и чуть смещать следующий ряд: на коротком овале горошины помещаются свободно.

2. Сливочные точки на тёмном шоколаде

У этого рисунка почти кондитерские цвета. Лак напоминает плитку тёмного шоколада, горошины чуть желтоватые, как сливки. В салоне положите рядом с коричневым образцом два светлых, белоснежный и кремовый. Даже такая небольшая разница хорошо видна на тёмном фоне.

Горошины здесь стоят чаще, чем на молочном лаке. Удобно начинать с мизинца: сразу поймёте, сколько кружков помещается в ряд. На широком ногте можно добавить ещё один, а размер самих точек оставить прежним.

3. Белый горошек на одном красном ногте

Любимый красный можно оставить на всех ногтях. Нескольких белых точек на одном пальце уже хватит для рисунка. Посмотрите на красный промежуток между горошинами: он примерно с сам кружок, поэтому белый не выглядит сплошным пятном.

Дома пригодится дотс, палочка с металлическим шариком на конце. Дайте красному лаку высохнуть, капните белый на фольгу и поставьте пробную точку рядом. Опускайте и поднимайте шарик вертикально, иначе у горошины получится хвостик.

4. Бордовый пунктир вместо белого края френча

В этом френче место белой полоски занимает цепочка бордовых горошин. Она огибает кончик ногтя от одного уголка к другому. Середина остаётся открытой, поэтому рисунок уместится даже на ногтях, у которых совсем короткий свободный край.

Попросите мастера сначала поставить центральную точку, потом по одной с каждой стороны. Дальше легко решить, хочется ли продолжать дугу до самых уголков. Между бордовыми кружками должен проглядывать фон, иначе пунктир издали сольётся в полоску.

5. Кофейные точки на лаке цвета латте

На лаке цвета латте кофейные точки заметны только вблизи. Издалека первым в глаза бросается тёплый бежевый. Если нравится однотонный маникюр, а горошек вы до сих пор носили только на шарфе, попробуйте именно эту пару цветов.

Для пробы нанесите на бежевый образец по капле двух коричневых лаков. Посмотрите у окна, какой кажется чуть темнее основы. Если оба сливаются с ней, смените цвет точек. Увеличивать их ради заметности тогда не придётся.

6. Слива с розовым меняются местами

На одном ногте нежно-розовые горошины лежат на тёмно-сливовом фоне. На соседнем сливовыми становятся сами горошины. На фото средний из трёх видимых ногтей светлый, а с обеих сторон от него повторяется тёмный рисунок. Розовый за счёт такого соседства кажется ярче.

Договоритесь с мастером, какой цвет займёт три ногтя из пяти. С преобладанием сливового маникюр выглядит темнее. Сохраните на светлом и тёмном фоне примерно одинаковые интервалы, и чередование двух цветов останется самой заметной деталью.

7. Чёрные горошины на дымчатой вуали

Если вам нравятся тонкие чёрные колготки в мушку, присмотритесь к последнему рисунку. Сквозь дымчато-серое покрытие просвечивает ноготь, а мелкие угольно-чёрные горошины кажутся нашитыми поверх тонкой ткани.

Здесь весь эффект зависит от прозрачности. Попросите мастера начать с одного тонкого слоя серого лака. Второй стоит добавить, если фон получился слишком светлым. Для горошин, напротив, выбирайте плотный чёрный, который даёт чёткий кружок с первого касания.

Если трудно выбрать по крупному плану, нарисуйте несколько точек на полоске бумаги шириной с ноготь. Приложите её к пальцу и отведите руку. Так проще понять, хочется ли вам различать горошины с другого конца стола или видеть их только вблизи.

При домашнем маникюре обычным лаком оставьте немного времени на последний штрих. Дайте точкам высохнуть и проведите по ним кистью с прозрачным покрытием без нажима. Особенно обидно смазать первый белый кружок, когда остальные уже получились ровными.