5 парфюмов, которые заставят окружающих спрашивать: «Что это за запах?»

Есть ароматы, которые узнаются с первых секунд. А есть такие, мимо которых невозможно пройти без любопытства: хочется принюхаться еще раз, разобраться в нотах, остановить человека и узнать название флакона. Именно за такие вот впечатления ценят нишевую парфюмерию. Если привычные композицииуже стали казаться слишком похожими друг на друга, самое время обратить свой взор на по настоящему необычные сочетания. Мы собрали пять ароматов с разным характером: от свежести средиземноморского побережья до неожиданного союза ванили и соли.

Нишевую парфюмерию выбирают те, кому интересно экспериментировать с запахами и искать собственный стиль. Такие композиции встречаются реже, чем популярные ароматы из массового сегмента, и далеко не всегда рассчитаны на широкую аудиторию. Иногда они удивляют с первого вдоха, иногда раскрываются постепенно.

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Tom Ford Costa Azzurra

Этот аромат напоминает отпуск на Средиземном море, когда воздух наполнен солеными брызгами, цитрусами и запахом нагретых солнцем деревьев. В композиции переплетаются морские ноты, кипарис и дуб. Получается свежий, немного древесный запах с расслабленным летним настроением.

Сам Том Форд описывает Costa Azzurra как возможность отвлечься от повседневности и почувствовать атмосферу средиземноморского побережья. Аромат подходит и мужчинам, и женщинам. Золотистый флакон тоже заслуживает внимания: выглядит он под стать содержимому.

ATELIER COLOGNE Vétiver Fatal – Cologne Absolue

Название Vétiver Fatal переводится как «смертоносный ветивер». И характер у композиции соответствующий: насыщенный, выразительный, с заметным древесным звучанием.

Сначала раскрываются бергамот, лимон и горький апельсин. Затем появляются сладковатые ноты фиалки и инжира, а в финале композицию дополняют ветивер, кедр и уд. Получается интенсивный аромат с сильным шлейфом. Он подойдет тем, кто любит, когда парфюм не остается незамеченным.

Lalique Perles de Lalique

У этого аромата довольно необычный характер: в нем сочетаются роза, перец, ирис и пудровые аккорды. В базе звучат пачули, дубовый мох, ветивер, корень ржи и кашемировое дерево.

Композиция получается сладковатой, загадочной и насыщенной. В ней есть что-то классическое, но при этом она не кажется банальной. Perles de Lalique подойдет для тех случаев, когда хочется добавить образу немного элегантности и подчеркнуть индивидуальность.

Lattafa Ana Abiyedh Leather

Арабская парфюмерия давно привлекает внимание любителей необычных композиций. Среди известных производителей этого направления выделяется бренд Lattafa, в коллекции которого немало восточных ароматов унисекс.

Ana Abiyedh Leather продолжает эту традицию. В начале слышны бергамот, лимон и черная смородина. Затем появляются кедр, жасмин и абрикос, а в базовых нотах раскрываются амбра, папирус и ветивер.

В результате получается многослойная композиция с цитрусовым началом и теплым древесным характером. Аромат подойдет тем, кому нравятся восточные запахи, но хочется чего-то менее предсказуемого.

Juliette Has A Gun Vanilla Vibes

Ваниль в парфюмерии давно никого не удивляет. А вот сочетание ванили с цветочными солеными нотами встречается гораздо реже. Именно на этом контрасте построена композиция Vanilla Vibes.

В верхних нотах звучит соль, затем к ней присоединяются ваниль и орхидея. Завершают аромат сандаловое дерево, бобы тонка, смола и мускус.

Получается необычное сочетание сладости и солоноватой свежести. Это не привычный ванильный десерт во флаконе, а более сложный и выразительный аромат с собственным характером.