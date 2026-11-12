Короткая пикси или каре до плеч? 13 стрижек, которые молодят после 60

Каре до подбородка может открывать скулы или почти целиком прикрывать щёки. Всё зависит от длины передних прядей и от того, куда ложится чёлка. Если хочется, чтобы лицо выглядело моложе, присмотритесь к этим деталям, пока выбираете фотографию для парикмахера. Мы собрали 13 стрижек для женщин после 60. Здесь есть пикси, которую удобно укладывать пальцами, французский боб с плотным срезом и удлинённое каре для тех, кому нравится носить волосы до плеч. Подпишитесь на нас в Google Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

1. Серебристый боб с косой чёлкой Верхние пряди чуть короче нижних, поэтому седые волосы легко приподнять на макушке. У лица переход почти незаметен. Длинная косая чёлка ложится вдоль щеки и соединяется с боковой прядью. Если волосы после мытья распадаются на прямой пробор, сначала подсушите чёлку в нужную сторону. Макушку удобно уложить круглой щёткой с небольшим количеством мусса для объёма.

2. Пикси цвета шампанского с пёрышками на макушке

У этой пикси короткие верхние пряди, а у висков оставлено немного длины. Бежевый блонд с лёгким золотистым отливом особенно хорошо показывает тонкие пёрышки на макушке. Для укладки разотрите каплю крема между пальцами и слегка выделите несколько кончиков. Так можно подчеркнуть стрижку даже на совсем коротких волосах.

3. Пепельно-каштановый боб до подбородка с лёгкой чёлкой Почти ровный срез у подбородка делает тонкие волосы на вид гуще. Часть прядей внутри мастер укорачивает, чтобы концы легче загибались внутрь. Чёлку оставили негустой. Она едва касается бровей, и между прядками виден лоб. Холодный каштановый оттенок хорошо сочетается с такой гладкой укладкой. Для неё подойдёт круглая щётка среднего диаметра.

4. Шегги с объёмной макушкой в оттенке «соль с перцем» На волосах цвета «соль с перцем» особенно заметна разница в длине прядей. Сверху и по бокам длина меняется небольшими ступенями, у скул расходятся отдельные пёрышки, а сзади пряди слегка прикрывают шею. Эту шегги можно взъерошить руками. Если хочется сильнее выделить концы, поможет немного текстурирующего спрея.

5. Округлый боб в медовом блонде Плавный изгиб на затылке получается ещё во время стрижки. У шеи волосы короче, выше пряди постепенно удлиняются и ложатся одна на другую. Спереди мастер сохраняет длину у нижней челюсти. На тонких волосах такая градуировка помогает получить объём сзади. Светло-золотистые пряди близки по тону к медовой основе, поэтому переход получается мягким. Концы слегка подвивают внутрь круглой щёткой.

6. Серебристый удлинённый боб до плеч У лица пряди подстригают короче. Самая короткая доходит до скулы, соседние постепенно удлиняются. Остальные волосы по-прежнему касаются плеч и сохраняют густоту на концах. Этому бобу идёт совсем лёгкая волна. Чтобы получить её, достаточно подкрутить концы крупной плойкой и пригладить выбившиеся волоски каплей сыворотки.

7. Бикси с объёмом по бокам и медовыми бликами В бикси короткий затылок напоминает пикси, а длина боковых прядей ближе к бобу. Это хороший ориентир, если вам нравится открытая шея, но хочется сохранить волосы у висков. Длина на макушке позволяет уложить пряди набок или приподнять их у корней с помощью пенки. Тонкие медовые блики хорошо видны на карамельно-каштановом фоне.

8. Жемчужно-серый французский боб Длина до нижней челюсти, концы слегка загибаются к лицу, а слоёв так мало, что нижняя линия выглядит почти сплошной. На тонких волосах такой срез помогает сохранить густоту на концах. В жемчужно-сером оттенке хорошо виден изгиб даже короткой пряди. Негустую чёлку можно оставить на лбу или разделить пробором, чтобы чуть открыть брови.

9. Пикси в песочном блонде с длинной чёлкой У этой пикси стоит сначала посмотреть на чёлку. Она ложится наискосок к виску, оставляет одну бровь открытой и подчёркивает глаза. Затылок и виски подстрижены коротко. Сверху остаётся достаточно длины, чтобы пригладить волосы набок или взъерошить их пальцами. Песочный блонд сочетает бежевые и едва заметные золотистые тона.

10. Каштановый боб с тонкими медными прядями Длину оставляют между подбородком и плечами. Слои начинаются на уровне скул, и эту разницу в длине легко обыграть двумя способами. Если подвернуть концы внутрь, передние пряди плавно лягут вдоль щёк. На свободных волнах будут заметнее тонкие медные блики, особенно там, где на изгиб падает свет.

11. Белоснежная пикси с коротким затылком На совершенно белых волосах особенно хорошо видны контур коротких висков и тонкие прядки у лба. Виски и затылок коротко подстрижены, верхние пряди чуть длиннее. Их можно приподнять пальцами, пока сушите волосы, а на лбу оставить несколько лёгких прядок. Если макушка быстро теряет объём, нанесите немного прикорневого спрея до сушки.

12. Бежевая шегги до плеч с чёлкой-шторкой У чёлки-шторки короткая середина и удлинённые края. Здесь они расходятся от пробора, огибают скулы и плавно соединяются с прядями до плеч. Слои хорошо различимы даже в ровном бежевом блонде. Такая форма подойдёт и густым волосам, если хочется убрать лишний объём на концах. Чёлку можно подсушить на крупной круглой щётке, а концы разобрать пальцами с текстурирующим спреем.

13. Серебристый боб с удлинением к лицу Эту стрижку стоит рассмотреть в профиль. От короткого округлого затылка линия среза идёт наискосок к подбородку. Тёмно-серые пряди среди серебристых подчёркивают градуировку сзади. Передние пряди оставлены гладкими, поэтому хорошо видна длина у лица. Для такой укладки подойдут плоская щётка и немного разглаживающего крема.