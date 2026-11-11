Свитер с рук выглядит как новый: какие три фото попросить у продавца, чтобы не дать себя обмануть

На фото в объявлении свитер выглядит почти неношеным. Но рукава могут быть подвёрнуты, а локти и вовсе не попадают в кадр, если вещь сняли спереди. Между тем именно растянутая манжета будет сползать на ладонь, даже если ворот и спинка прекрасно сохранились.

Прежде чем договариваться о покупке, попросите три крупных плана: обе манжеты рядом, рукав на уровне локтя и участок под мышкой. Для оценки важна небольшая деталь: в кадре должно быть видно и то место, которое вас интересует, и вязку рядом с ним. Иначе легко принять рыхлый узор за протёртую шерсть, а пушистую пряжу за сплошные катышки.

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Общий вид свитера помогает оценить фасон, но мелкие следы носки стоит рассмотреть отдельно. На иллюстрациях ниже показано, какие ракурсы попросить у продавца.

1. Обе манжеты рядом, без отворотов

Попросите продавца развернуть манжеты и положить концы рукавов рядом на столе, не растягивая резинку. Под отворотом не видно, не обтрепалась ли пряжа по самому краю рукава. Когда манжеты расправлены, проще разглядеть потёртые места и сравнить ширину резинки на двух рукавах.

Широкий рукав сам по себе ни о чём плохом не говорит. Если обе манжеты одинаково свободные, такой могла быть их первоначальная форма. Другое дело, когда одна заметно расширяется к краю, а другая плавно сужается к запястью. Фотография покажет разницу, но не упругость резинки. Если для вас важно закатывать рукава, уточните, держатся ли они на предплечьях или сразу сползают.

Правая манжета шире по краю. Обе лежат свободно, так что форму резинки можно сравнить

2. Локоть на просвет, вместе с частью рукава

Тонкий трикотаж может просвечивать даже новым. Поэтому фотография одного светлого пятна мало что объяснит. Попросите поднести рукав к окну и показать локоть вместе с участком чуть выше или ниже. Полотно нужно расправить, но не тянуть пальцами: при натяжении промежутки между петлями станут шире даже там, где свитер совсем не потёрся.

Посмотрите, одинаково ли проходит свет через соседние ряды одной и той же вязки. Ровный узор из просветов ещё не признак износа. Заметили участок, где нити тоньше, чем вокруг? Попросите снять это же место на обычном фоне. Если видна разорванная нить или распустившаяся петля, решайте до покупки, готовы ли вы отдать вещь в починку. По одному такому кадру определить причину дырочки нельзя.

На сгибе свет проходит между петлями заметнее, чем чуть выше по тому же рукаву

3. Под мышкой, где рукав трётся о бок свитера

Для третьего кадра достаточно положить свитер на стол и отвести рукав в сторону. Попросите снять место под мышкой с лицевой стороны, захватив немного рукава и боковой части. Лучше при дневном свете сбоку: тогда катышки отбрасывают маленькие тени и на фото их легче отличить от ворса самой пряжи.

Несколько катышков под рукой не означают, что свитер пора списывать. Шерсть скатывается от трения, а здесь рукав касается бока при каждом шаге. Гораздо полезнее посмотреть, что с вязкой между катышками. Если ряды петель целы, речь может идти лишь о внешнем виде. Если распустился шов или рядом видна спущенная петля, понадобится ремонт. Идеально гладкое место тоже не доказывает, что свитер не носили: катышки могли снять до съёмки.

Мелкие катышки собрались у проймы, а линия шва осталась целой

Как выглядят катышки на настоящем трикотаже

На трикотажной манжете куртки видны мелкие катышки. По такому крупному плану можно оценить поверхность, но нельзя сказать, насколько хорошо манжета держит форму.

Синие волокна скатались в небольшие шарики на поверхности вязки. Это крупный план трикотажа

Сообщение продавцу, которое можно скопировать: «Здравствуйте! Покажите, пожалуйста, обе манжеты рядом без отворотов, локоть на просвет и место под рукавом крупно. И подскажите ширину свитера под мышками и длину от плеча до нижнего края. Спасибо!»

Пока ждёте ответ, положите на стол свой любимый свитер и снимите те же две мерки, не натягивая трикотаж. В объявлении может стоять ваш размер, но именно сантиметры помогут понять, останется ли под свитером место для рубашки и где будет заканчиваться нижний край. Состав и рекомендации по стирке ищите на внутреннем ярлыке: по цвету и пушистости пряжи их не определить.