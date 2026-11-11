Шесть модных деталей зимы 2026–2027, которые сделают повседневный образ элегантнее

Иллюстрации созданы ИИ для Mixnews

Зимний гардероб становится выразительнее: к привычным пальто, брюкам и трикотажу добавляются кружево, жаккард, замша и заметные аксессуары. Для этого не требуется одеваться как на показ: достаточно одной детали, которая меняет настроение всего комплекта.

В обзоре Who What Wear редактор Реми Фаррелл выделила шесть направлений зимы 2026–2027. Мы разобрали, как каждое из них выглядит на подиуме и как его перенести в обычный день - с вещами, которые, возможно, уже есть в шкафу.

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1. Чёрное кружево: романтика под строгим жакетом

На подиуме это полупрозрачные юбки, платья и кружевные блузки с драматичным настроением. В повседневном варианте кружево работает гораздо спокойнее: его тонкий рисунок виден из-под однотонного жакета, а плотные брюки или тёмные прямые джинсы удерживают образ в рамках городского гардероба.

Чёрное кружево легко вписать в комплект с жакетом и джинсами.

Как носить: попробуйте блузку с непрозрачным топом в тон, чёрный жакет и джинсы без активного декора. Если целая блузка кажется слишком нарядной, достаточно кружевной отделки на манжетах или у выреза. Проверьте при дневном свете, насколько ткань прозрачна: комфорт здесь важнее эффектного кадра.

2. Жакет без воротника: чистая линия вместо лишних деталей

Подиумные версии бывают с сильными плечами, выразительными пуговицами и необычной фактурой. В обычной жизни достоинство этой модели - аккуратная линия шеи. Она выглядит собранно с простой футболкой, тонкой водолазкой или блузкой и не спорит с шарфом под зимним пальто.

Чистая линия горловины делает жакет выразительным без декора.

Как носить: жакет тёмно-синего, серого или бордового цвета плюс прямые брюки и лоферы; в выходной - те же верх и обувь с джинсами. При примерке проверьте посадку плеча, длину рукава и то, как сходятся борта: именно крой делает лаконичную вещь убедительной.

3. Ар-деко: одна богатая фактура в спокойном комплекте

Вечерняя версия тенденции - жаккард, бархат, шелк, вышивка, декоративная отделка и сразу несколько заметных аксессуаров. Но для будней лучше выбрать одного «солиста». Геометрический жаккардовый жакет или бархатная сумочка уже создают ощущение нарядности рядом с гладким трикотажем.

Жаккард становится главным акцентом рядом с гладкими однотонными вещами.

Как носить: фактурный жакет с однотонным светлым топом и чёрными брюками; либо бархатная юбка с простым шерстяным джемпером. Если рисунок сложный, повторите один из его цветов в обуви или сумке и откажитесь от крупного ожерелья. Так вещь сохраняет характер и не превращает обычный день в костюмированный вечер.

4. Ремень с крупной пряжкой: новый силуэт за минуту

На показах большие золотистые и серебристые пряжки украшают жакеты, платья и даже обувь. В реальном гардеробе ремень удобен тем, что меняет знакомые вещи без новой покупки: подчёркивает талию на платье, собирает свободный жакет или добавляет графичный акцент к брюкам.

Крупная пряжка меняет силуэт простого платья.

Как носить: начните с однотонного платья миди и ремня из гладкой кожи. Пряжка должна быть заметной, но не мешать сидеть и не цепляться за верхнюю одежду. Если жакет рассчитан на свободную посадку, сначала оцените его длину и плотность ткани: тонкий ремень может смять полы, а умеренно широкий удержит форму.

5. Элегантный вестерн: замша и сапоги без маскарада

Подиум предлагает широкополые шляпы, бахрому и полный набор узнаваемых деталей. Повседневная версия берёт из этой эстетики мягкую замшу, шоколадные и карамельные оттенки, кожаный ремень или сапоги с чуть заострённым мысом. Одного такого элемента вполне достаточно.

Повседневный вестерн: замша, шоколадный оттенок и лаконичные сапоги.

Как носить: замшевая куртка, светлый джемпер и тёмные прямые джинсы; другой вариант - характерные сапоги с однотонной юбкой и длинным пальто. Для сырой рижской зимы практичнее выбрать устойчивую обувь, а замшу защищать подходящим средством и оставлять для сухой погоды. Тенденция не требует жертвовать удобством.

6. Сумка с тиснением под крокодила: фактура вместо логотипа

На подиумах встречаются жёсткие сумки с короткой ручкой и модели на плечо - от шоколадных и бордовых до ярко-зелёных. Их общий признак - рельефное тиснение, которое заметно даже на фоне простого пальто. Речь о фактуре с эффектом крокодиловой кожи, а не о необходимости покупать экзотическую кожу.

Рельефная бордовая сумка оживляет спокойное серое пальто.

Как носить: бордовая сумка оживит серое пальто и чёрные брюки, коричневая поддержит бежевый трикотаж, тёмно-зелёная добавит цвет монохромному комплекту. При выборе посмотрите на качество швов, фурнитуру и удобство ручки: в ежедневной сумке это важнее броской поверхности.

С чего начать? Разложите привычный комплект - пальто, брюки, трикотаж - и добавьте к нему один из шести акцентов. Кружево, необычная пряжка или фактурная сумка дадут разный результат. Выбирайте то, что подходит вашему ритму жизни: выразительность не обязана быть неудобной.