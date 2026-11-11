От гладкого боба до взъерошенной пикси. 14 стрижек для свежего образа женщинам около 60

Чёлка-шторка расходится над бровями и открывает середину лба. Длинная косая чёлка ложится иначе, по диагонали, и притягивает взгляд к одной скуле. А у короткого боба с ровным срезом обе стороны лица можно оставить открытыми. При выборе короткой стрижки такие детали порой важнее её длины.

В подборке 14 коротких стрижек для женщин старше 60. Здесь можно сравнить, как смотрятся открытые виски, куда ложатся естественные кудри и какую длину выбрать у лица, если хочется смягчить его черты.

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1. Дымчато-серый боб с чёлкой-шторкой

Боб доходит до линии нижней челюсти, а чёлка расходится от пробора и мягко обрамляет лицо с двух сторон. На макушке и у висков волосы подстрижены слоями. Когда пряди смещаются, на тёмном графитовом фоне проступает серебро. Чтобы уложить чёлку, подхватите каждую её половину круглой щёткой и высушите по направлению от лица. Концы слегка взъерошьте пальцами.

2. Короткая стрижка шоколадного оттенка с боковым пробором

На затылке волосы плавно укорачиваются к шее. Сверху длины достаточно, чтобы зачесать пряди набок и слегка приподнять над пробором. Такая форма хорошо ложится на прямые и чуть волнистые волосы. Насыщенный шоколадный оттенок особенно красив на гладких прядях. Если хочется добавить бликов, достаточно нескольких тонких карамельных прядей. Лёгкий лосьон для укладки поможет пригладить волосы и сохранить объём.

3. Платиновая пикси с заострёнными прядями

У висков волосы подстрижены коротко, сверху оставлена длина, достаточная для взъерошенной укладки. Концы верхних прядей мастер прорабатывает кончиками ножниц. Отдельные заострённые прядки особенно заметны в холодном платиновом блонде. Уже на сухих волосах выделите несколько таких прядей пластичным воском и направьте их вверх. Всю макушку поднимать необязательно.

4. Бежевый боб с ровным срезом до подбородка

Благодаря плотной линии среза волосы на концах выглядят гуще. Внутри стрижки длина прядей немного различается, поэтому боб сохраняет подвижность. В бежевом блонде сочетаются тёплые и прохладные тона. К такой форме подойдёт прямой пробор, можно также слегка сместить его в сторону. При сушке разгладьте длину щёткой и чуть подверните концы внутрь.

5. Округлая пикси на седых вьющихся волосах

Здесь форму стрижке задаёт сам завиток. На макушке и по бокам кудрям оставляют достаточно длины, чтобы они сохранили объём. Плавные переходы между слоями помогают получить округлый силуэт. Серебристые и тёмно-серые пряди подчёркивают изгиб каждого локона. Распределите по влажным волосам немного увлажняющего крема для кудрей и высушите их феном с диффузором на слабом нагреве.

6. Сливочный блонд и боб с объёмом на затылке

Если посмотреть на этот боб сбоку, хорошо видно, как градуировка приподнимает волосы на затылке. Боковые пряди подстрижены лёгкими пёрышками, поэтому у лица контур получается мягче. Тёплый сливочный блонд можно дополнить тонкими светлыми прядями ванильного оттенка. При сушке приподнимайте круглой щёткой волосы сзади, начиная от корней. В конце можно слегка сбрызнуть волосы спреем для блеска.

7. Короткий вулфкат в серебристо-пепельном оттенке

У вулфката, или «волчьей» стрижки, короткие пряди на макушке дают высоту, а на затылке к шее спускаются чуть более длинные и тонкие. Мягкие рваные концы роднят её с шегги. Серебристо-пепельный оттенок сочетается с естественной сединой и подчёркивает разницу длин. Для укладки сбрызните волосы текстурирующим спреем и разберите пряди пальцами.

8. Короткий боб оттенка корицы с прядями вдоль скул

Волосы заканчиваются ниже скул, чуть выше линии челюсти. Пряди у лица подстрижены слоями и мягко ложатся вдоль щёк. База тёплая, каштановая, с оттенком корицы. Блики на отдельных прядях чуть светлее и отдают медью. Если хочется подчеркнуть линию стрижки, вытяните волосы на круглой щётке среднего диаметра. Для более свободной укладки можно придать прядям у лица лёгкий изгиб.

9. Серебристая пикси с андеркатом

Андеркат хорошо виден в профиль. Виски и затылок подстрижены очень коротко, над ними лежат заметно более длинные пряди с макушки. Холодное серебро делает переход между длинами ещё выразительнее. При сушке небольшой щёткой приподнимите верхние пряди от корней. Немного пластичной пасты на кончиках поможет задать им направление и сохранить мягкий объём.

10. Медно-каштановая шегги с чёлкой набок

На волосах, которые от природы немного вьются, слои шегги ложатся мягкими волнами. Пряди на макушке подстрижены пёрышками и дают объём, а уложенная набок чёлка привлекает внимание к глазам. Светлый медно-каштановый оттенок добавляет волосам рыжины, сохраняя коричневую основу. Распределите немного лёгкого мусса по влажным волосам, слегка сожмите пряди в ладонях и дайте им высохнуть.

11. Светлый боб с плавным удлинением к лицу

Волосы сзади короче, передние пряди чуть длиннее, и от затылка к лицу идёт плавная наклонная линия. Мягкая градуировка делает затылок объёмнее, по бокам пряди лежат гладко. Сливочный оттенок блонда получается за счёт сочетания нейтральных и светло-золотистых тонов. Удобнее начать укладку с плоской щётки, разглаживая длину, а затем круглой щёткой приподнять волосы на макушке.

12. Графитовая пикси с длинной косой чёлкой

Длинная чёлка мягко ложится наискосок через лоб. На макушке волосы подстрижены неровными слоями, поэтому им легко придать чуть взъерошенный вид. Среди тёмно-серых прядей встречаются серебристые, и в свободной укладке их хорошо видно. Для объёма нанесите немного текстурирующей пудры у корней, слегка приподнимите волосы пальцами и направьте чёлку набок.

13. Пшеничный боб с лёгкими волнами

Длина до линии челюсти и минимум слоёв позволяют сохранить плотный край даже при волнистой укладке. В пшеничном блонде смешиваются бежевые, медовые и приглушённые золотистые оттенки. Чтобы получить мягкие пляжные волны, свободно накручивайте пряди на тонкую плойку, чередуя направление. Затем слегка пройдитесь по волосам щёткой, чтобы от каждого локона остался лёгкий изгиб.

14. Серебристо-белая пикси с мягкими пёрышками

На затылке длина постепенно убывает к шее, а у лба и на макушке сохраняются более длинные пряди. На натуральных серебристо-белых волосах особенно заметны их тонкие кончики, подстриженные пёрышками. Чтобы придать стрижке объём, достаточно при сушке небольшой круглой щёткой приподнять волосы у корней. Наберите на пальцы немного лёгкого крема для укладки и выделите им несколько кончиков.

Прежде чем решиться на чёлку, уложите переднюю прядь так, как собираетесь носить её каждый день. Если вы то и дело убираете волосы со лба, возможно, вам больше понравится открытый висок или боб с боковым пробором. Если нравится мягкая тень у скулы, покажите мастеру, где именно должна заканчиваться прядь.

На вьющихся волосах оценивайте эту длину после высыхания. Тогда и в зеркале дома вы увидите тот изгиб у лица, ради которого сохранили фотографию.