Обычные смарт-часы научились выявлять признаки гипертонии у людей, которые о ней не подозревали на приёме у врача

Датчик движения в часах обычно нужен, чтобы считать шаги. Но когда рука спокойно лежит на столе, он может уловить кое-что ещё: слабые колебания запястья при каждом ударе сердца. Исследователи Google выяснили, что по таким сигналам и записям пульса за неделю можно заподозрить гипертонию. В том числе у людей, чьё давление на приёме у врача не вызвало подозрений.

Повышенное давление редко даёт о себе знать. Человек чувствует себя как обычно, повода достать тонометр у него нет, и так могут пройти годы. По оценке Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году около 600 миллионов человек в возрасте от 30 до 79 лет не знали, что живут с гипертонией.

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Часы же многие надевают каждое утро, даже если здоровьем в этот момент совсем не интересуются. Авторы исследования, опубликованного 5 ноября в журнале Nature, решили проверить, можно ли найти признаки повышенного давления в записях, которые устройство собирает само, пока человек занят своими делами.

Что можно узнать по одному удару сердца

На экране часов пульс обычно выглядит как одно число. Однако оптический датчик на внутренней стороне корпуса записывает целую волну. С каждым ударом сердца меняется объём крови в сосудах под кожей, а вместе с ним и количество света, которое возвращается к датчику. По этой записи видно, как быстро волна нарастает, когда достигает пика и как спадает.

Команда Google научила алгоритм сопоставлять форму этой волны с едва заметными движениями запястья. Для обучения использовали почти полмиллиона часов записей от более чем двух тысяч добровольцев. Программе предстояло ответить на вполне конкретный вопрос: похожи ли сигналы, которые часы улавливали несколько дней подряд, на те, что встречаются у людей с устойчиво повышенным давлением? Предварительно настраивать часы по показаниям тонометра для этого не требовалось.

Что часы заметили между визитами к врачу

Для проверки пригласили 196 человек, которые не принимали препараты от гипертонии. Им измерили давление в клинике и выдали Google Pixel Watch 3 на неделю. Ещё сутки каждый участник носил портативный тонометр. Тот автоматически надувал манжету на плече днём и ночью. Именно его записи позволили выяснить, у кого давление действительно было повышено.

Суточный монитор подтвердил гипертонию у 76 участников. По недельным записям с часов алгоритм распознал 50 из них. Во время первого визита в клинику повышенное давление обнаружили у 42 человек. При таком числе участников разница могла возникнуть случайно, поэтому говорить, что часы точнее врачебного тонометра, оснований нет.

Любопытнее другое. У 17 человек давление на первом приёме оказалось ниже порога, при котором врач заподозрил бы гипертонию. Алгоритм по записям с запястья заметил у них признаки болезни, и суточные измерения это подтвердили. А у девяти участников всё получилось наоборот: тонометр в кабинете показал повышенное давление, хотя в недельных записях с часов алгоритм ничего подозрительного не нашёл.

Что это меняет для владельца часов

В приложении Google Health уже можно получить ежемесячную сводку об изменениях давления. Исследование помогло в разработке этой функции, но цифры из Nature относятся к экспериментальному алгоритму. Пользовательская версия не показывает, какое у человека давление сейчас, и по ней нельзя поставить диагноз.

Самое ценное, что часы могли бы сделать для человека, который годами не берёт в руки тонометр, вполне скромно: подсказать, что пора им воспользоваться. Такую подсказку стоит проверить обычным плечевым тонометром, а повторяющиеся высокие показатели обсудить с врачом. Обратное тоже важно: если давление дома раз за разом повышено, ждать предупреждения на запястье незачем. Даже за неделю наблюдения алгоритм пропустил примерно треть подтверждённых случаев.