13 коротких стрижек около 60, с которыми лицо выглядит свежее

У карамельного боба самая выразительная деталь видна в профиль. Затылок чуть приподнят, шея открыта, а передние пряди плавно спускаются к подбородку. У серебристой пикси присмотритесь к чёлке. Несколько тонких прядей на лбу смягчают черты, даже когда виски подстрижены совсем коротко.

Среди этих 13 стрижек для женщин около 60 найдутся варианты и для тонких волос, которым нужен объём, и для густых, с которыми бывает трудно справиться. Сравните длину у лица и форму затылка. Так легче понять, какую деталь с фотографии стоит попросить повторить в салоне.

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1. Серебристая пикси с мягкими слоями

Тонкие седые волосы в такой пикси выглядят пышнее за счёт коротких прядей на макушке. Их концы ложатся лёгкими пёрышками, у висков длина постепенно убывает. Чёлку оставляют чуть длиннее и стригут негусто, так что сквозь неё виден лоб. Для укладки достаточно немного мусса для объёма. Распределите его по влажным волосам и при сушке приподнимайте пряди пальцами.

2. Боб цвета шампанского с чёлкой набок

Чёлка ложится по диагонали, приоткрывает бровь и плавно переходит в боковую прядь у скулы. Такой переход красиво смотрится в сливочном блонде цвета шампанского с едва заметным тёплым отливом. Слои у боба почти неразличимы, но благодаря им волосы свободно двигаются, когда вы поворачиваете голову. Чтобы сохранить и гладкость, и объём, просушите волосы феном, приподнимая пряди круглой щёткой.

3. Пикси «соль с перцем» с короткими висками

Серебристые и тёмные пряди особенно хорошо различимы на макушке, где кончики выстрижены пёрышками. Плавный переход к коротким вискам убирает лишнюю ширину по бокам. Такая форма хорошо держится на густых или чуть жёстких волосах. Чтобы подчеркнуть фактуру, разотрите каплю крема для укладки между пальцами и отделите несколько верхних прядей.

4. Медовая шегги с лёгкой чёлкой

У короткой шегги пряди на макушке и по бокам подстрижены на разной высоте. Из-за этого волосы лежат чуть взъерошенно и кажутся гуще, а негустая чёлка легко распадается на лбу. В медовом блонде красиво выглядят отдельные золотистые блики, особенно на изгибах волн. Если волосы от природы немного вьются, сбрызните их текстурирующим спреем и, пока они слегка влажные, несколько раз сожмите пряди ладонями.

5. Французский боб в холодном каштановом оттенке

Французский боб доходит примерно до линии нижней челюсти. Волосы мягко огибают лицо, лёгкая чёлка привлекает внимание к глазам, а округлый нижний край зрительно добавляет густоты. Пепельно-каштановый оттенок стоит взять на заметку тем, кто хочет сохранить привычный тёмный цвет, в том числе когда появляется седина. При сушке подхватите концы небольшой круглой щёткой и чуть поверните её внутрь.

6. Жемчужно-серая бикси с чёлкой набок

Бикси сочетает короткую длину пикси и более мягкие очертания боба. Уши остаются частично прикрыты, на затылке тоже сохранена длина, поэтому стрижка понравится тем, кому хочется коротких волос с подвижными прядями у лица. Чёлку можно зачесать набок, чтобы приоткрыть бровь и подчеркнуть скулу. Жемчужный оттенок хорошо сочетается с серебристыми прядями естественной седины. На концы достаточно нанести немного лёгкого крема для укладки.

7. Градуированный боб с объёмным затылком и карамельными прядями

В профиль лучше всего видно, как устроена эта стрижка. Короткие пряди на затылке ложатся одна на другую, создавая объём ближе к макушке, а передние остаются длиннее и обрамляют нижнюю часть лица. Тёплые карамельные пряди выделяются на каштановом фоне. Такую форму легко подчеркнуть на прямых или слегка волнистых волосах, если во время сушки приподнимать их круглой щёткой у корней.

8. Холодное серебро и длинная чёлка с тонкими концами

Взгляд прежде всего привлекает длинная чёлка. Тонкие кончики расходятся по лбу отдельными прядками, а у висков и на затылке волосы коротко подстрижены. На естественно седых или совсем белых волосах холодный серебристый оттенок подчёркивает переходы длины. Чтобы добавить высоты на макушке, нанесите немного спрея для прикорневого объёма и просушите волосы феном, приподнимая их у основания.

9. Золотистый боб с мягкими волнами

У скул волосы изгибаются мягкой волной, и именно здесь особенно заметны светлые пряди на фоне золотистого блонда. Внутренние слои убирают лишний объём, благодаря чему боб не расширяется по бокам. Если волосы вьются сами, распределите по влажным прядям крем для локонов. На прямых волосах похожий изгиб можно сделать небольшой плойкой, слегка подкрутив несколько прядей у лица.

10. Белая пикси с удлинёнными прядями на макушке

Эта пикси особенно выразительно смотрится на волосах, которые с годами стали совсем белыми. Оттенок остаётся естественным, а рисунок стрижки хорошо виден за счёт разницы в длине. Виски короткие, верхние пряди чуть длиннее, и их можно приподнять пальцами даже на тонких волосах. Для повседневной укладки хватит небольшого количества лёгкой пасты. Разотрите её в ладонях и слегка пройдитесь по кончикам на макушке.

11. Округлый каштановый боб с мягкими слоями

Нижний край боба повторяет линию челюсти. На концах длина слегка варьируется, поэтому волосы плавно загибаются внутрь и сохраняют подвижность. Глубокий каштановый цвет особенно хорош при дневном свете, когда в нём проступает рыжеватый отлив. Для гладкой укладки возьмите круглую щётку среднего диаметра и при сушке направляйте струю воздуха вслед за щёткой, слегка подкручивая концы. Гладкий боб с таким изгибом подойдёт и на каждый день, и для выхода.

12. Асимметричный пикси-боб в серебристом блонде

С одной стороны прядь оставляют чуть длиннее, чтобы она ложилась вдоль скулы, с другой стороны волосы плавно укорачивают к виску. Лучше всего эта разница заметна с боковым пробором. Мягкие слои сверху придают макушке объём, а в серебристом блонде сочетаются холодные светлые и серые тона. Капля разглаживающего крема поможет уложить длинную прядь и подчеркнуть её срез.

13. Пикси в песочном блонде с рваной чёлкой

Чёлку здесь удобно укладывать отдельными прядями. Кончики разной длины открывают небольшие участки лба, а на макушке короткие слои придают волосам объём. Для песочного блонда характерен бежевый тон с мягким золотистым отливом. На утреннюю укладку много времени не уйдёт. Разотрите между пальцами немного матовой пасты и выделите пряди на чёлке и макушке, сохраняя их неровный край.

Для разговора с мастером полезно сохранить два снимка, даже если стрижки на них разные. На одном может нравиться открытый затылок, на другом длина у висков. Покажите обе детали. Это объяснит ваше пожелание точнее, чем просьба снять пару сантиметров.

С укладкой лучше определиться сразу. Если дома вы сушите волосы пальцами, попросите показать, как в этом случае лягут чёлка и верхние пряди. Так будет понятнее, какая стрижка сохранит понравившуюся форму и на следующее утро.