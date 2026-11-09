Ободок из 90-х вернулся: семь способов убрать волосы со лба

Ободок-зигзаг легко узнать даже на старой фотографии: у лба волосы разделены на узкие прядки, а за ободком снова лежат свободно. Весной его заметили на показе осенней коллекции Miu Miu. Летом в таком ободке снялась Хейли Бибер, а в октябре актриса Элла Брайт появилась с ним на Неделе моды в Париже. Ободок открывал лицо, а длинные волнистые волосы свободно ложились на плечи.

Дома для такой укладки пригодится самый обычный пластиковый ободок с зубчиками. На светлых волосах тёмный зигзаг заметен издалека. Если подобрать его близко к своему оттенку, на первый план выйдет сам рисунок прядей. Вот как меняется результат на коротком каре, длинных прямых волосах, кудрях и в собранных причёсках.

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Черепаховый ободок-зигзаг на светлых распущенных волосах до плеч

1. Короткое каре с открытым лбом

На каре до подбородка особенно хорошо видно, какую небольшую часть стрижки меняет ободок. Зубчики отводят назад передние пряди, а ровные концы по-прежнему обрамляют подбородок. Одна и та же длина выглядит по-другому даже без фена.

Начните с волос, высушенных привычным способом. Поставьте ободок близко к линии роста и немного сдвиньте назад. Остановитесь, пока боковые пряди ещё прикрывают часть ушей. Если завести их все за уши, получится более строгая причёска, а характерная округлая форма каре станет менее заметной.

Короткое русое каре с чёткими концами и тёмным зубчатым ободком

2. Длинные прямые волосы с открытым лицом

Чтобы длинные волосы не падали на глаза, достаточно убрать назад пряди у лба и висков. Остальную длину можно перекинуть на одно плечо, как на фото. Если вам нравится привычный пробор, сохраните его за ободком: волосы разделятся на две стороны, а у лица останутся узкие дорожки.

Лучше сначала распутать длину, а уже потом надеть ободок. Если пытаться прочесать зубчиками всю голову, они подхватят лишние волосы, и у корней получится бугорок. Его проще убрать, слегка приподняв ободок и поправив прядь пальцами.

Тёмный зигзаг убирает волосы со лба, длинные прямые пряди лежат свободно

3. Естественные кудри с объёмом на макушке

Чем мельче завиток, тем меньше волос стоит захватывать у лба. На фото ободок открывает лицо, а сразу за ним кудри снова поднимаются. Для такого силуэта не нужны ни гладкие виски, ни одинаково уложенные колечки.

Пальцами отведите от лица несколько передних локонов и аккуратно придержите их ободком. Не протягивайте мелкие зубчики сквозь всю густую прядь: разобрать зацепившийся завиток сложнее, чем сразу освободить его кончик. Если тёмный пластик теряется в кудрях, попробуйте полупрозрачный янтарный.

Янтарный ободок у линии роста и свободные каштановые кудри за ним

4. Низкий хвост с открытыми висками

В профиль хорошо видны обе детали: спереди волосы собраны мелкими дорожками, сзади низко лежит хвост. Здесь резинка держит основную длину, поэтому не приходится сдвигать ободок далеко назад в надежде, что он соберёт вообще всё.

Сначала наденьте ободок и поправьте пряди у лба, затем соберите длину у основания шеи. Прежде чем окончательно закрепить резинку, поверните голову в сторону. Если натянулись волосы над ухом, слегка ослабьте хвост и пальцем отпустите боковую прядь.

Зубчатый ободок и низкий хвост на медно-русых волосах, вид сбоку

5. Серебристая пикси с длинным верхом

Пикси подойдёт, если передние пряди уже можно отвести со лба назад. На серебристых волосах чёрный зигзаг виден так отчётливо, что даже совсем короткая стрижка меняется заметно. Короткие виски остаются открытыми, а удлинённые концы за ободком можно чуть взъерошить.

Не пытайтесь захватить каждую прядку. Если макушка примялась, немного поднимите концы пальцами уже за зубчиками. На очень короткой ровной пикси ободок будет скорее украшением: длины для выраженных дорожек у лба может не хватить.

Чёрный ободок на серебристой пикси с приподнятыми прядями на макушке

6. Мягкие волны от уровня скул

На волосах до ключиц красиво смотрится разница между гладким участком у лба и свободной волной по бокам. Чем дальше сдвинут ободок, тем больше он распрямляет первый изгиб. Если хочется сохранить волну ближе к лицу, оставьте зубчики чуть ближе ко лбу.

Уже уложенным волосам обычно достаточно лёгкой поправки пальцами. Если вы привыкли к чёлке, оставьте тонкую прядь у виска. Остальные волны пусть лежат так, как легли после сушки.

Тёмный ободок над открытым лбом и мягкие волны по сторонам лица

7. Свободная коса через плечо

У длинной косы интереснее всего выглядит разница в масштабе: мелкий зигзаг у лба и крупные переплетения по длине. Начните плести низко, у шеи, чтобы готовую косу можно было перекинуть вперёд, не стягивая волосы у противоположного виска.

Уберите передние пряди ободком, разделите длину на три части и заплетите обычную косу. Туго затягивать первые звенья не нужно. Посмотрите на причёску с той стороны, куда ляжет коса: если она закрывает воротник или крупную серьгу, оставьте её за плечом.

Светлая коса перекинута на одно плечо, передние волосы убраны тёмным ободком

При примерке посмотрите на себя не только прямо, но и в профиль. Так легче заметить, где заканчивается зигзаг, сколько объёма осталось за ним и не торчат ли концы короткой чёлки. Порой достаточно сдвинуть ободок совсем немного, чтобы волосы легли удачнее.

И последнее, что стоит проверить до выхода: удобно ли вам за ушами. Тесная дужка или зубчик, который всё время цепляет одну прядь, быстро испортит удовольствие от причёски. Если вы носите очки, примерьте ободок вместе с ними: дужки не должны давить друг на друга.