Чёрные, шоколадные или винные: какие колготки надеть к серому платью

К серому платью часто берут чёрные колготки, а уже перед зеркалом решают, что чего-то не хватает. Посмотрите на обувь. Если у туфель красивый ремешок, он может совершенно потеряться на чёрном фоне. С шоколадными колготками тот же ремешок будет хорошо виден. А когда хочется подчеркнуть складку или асимметричный подол самого платья, спокойный чёрный как раз кстати.

На светлой лестнице винные колготки заметны раньше, чем крой серого платья. Дальше пять примеров для разных вещей из шкафа: светлого платья с запахом, трикотажа в рубчик, короткого сарафана, серебристого атласа и пёстрого твида. В каждом случае важна своя деталь: где проходит край подола, сколько видно подъёма стопы и просвечивает ли кожа сквозь колготки.

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Серое платье чуть выше колена, винные колготки и чёрные туфли на светлой лестнице

1. Чёрные матовые: когда у платья интересный крой

У серого мини-платья в галерее узкая талия и косая складка, которая раскрывается у бедра. С чёрными лоферами и матовыми колготками взгляд возвращается именно к этой детали. У щиколотки цвет почти совпадает с обувью, а на коленях чуть проступает кожа, поэтому ноги не выглядят сплошным чёрным пятном.

Такую пару удобно выбирать к платью, которое вы любите за крой. Встаньте перед зеркалом в полный рост: если сначала видна складка, драпировка или линия юбки, а потом уже обувь, нужная плотность найдена. Необязательно брать самые тёмные колготки только потому, что туфли чёрные.

Светлое платье с запахом, чёрные матовые колготки и лоферы. Самая заметная линия идёт от талии к подолу

2. Шоколадные: чтобы был виден ремешок туфель

У окна особенно хорошо видно, как сочетаются три цвета: холодный серый у платья в рубчик, тёплый шоколад у колготок и чёрный у туфель. На коричневом фоне у туфель виден весь ремешок, от выреза до серебристой пряжки. В чёрных колготках такая тонкая полоска кожи почти слилась бы с фоном.

Если сомневаетесь между шоколадным и чёрным, наденьте туфли и сядьте, как на фотографии. У платья в рубчик мягкий подол поднимается над коленями, и тёплого цвета становится видно больше. Это особенно полезная примерка, если платье выбираете для работы или ужина: перед зеркалом вы стоите, а большую часть вечера проведёте за столом.

Шоколадные колготки с чёрными туфлями на низком каблуке. На коричневом фоне хорошо различим ремешок с пряжкой

3. Винные: к короткому графитовому сарафану

У цветочной лавки на девушке приталенный графитовый сарафан поверх блузки цвета слоновой кости. Короткая расклешённая юбка оставляет колени на виду, а туфли на шнуровке открывают щиколотки. Винный оттенок виден во всю длину ноги. Среди остальных вещей бордового нет, и добавлять ещё одну вещь в тон здесь незачем.

Если нравится оттенок, но хочется видеть его поменьше, примерьте винные колготки с платьем миди и высокими сапогами. Тогда при шаге будет появляться узкая полоска цвета. С коротким платьем и туфлями, напротив, лучше сразу отойти от зеркала: вблизи вы выбираете оттенок, а с нескольких шагов видно, какую часть образа он занимает.

Винные колготки в движении: между подолом короткого графитового сарафана и низкими чёрными туфлями хорошо виден цвет

4. Тонкие чёрные: к серебристому платью и лаковой обуви

К серебристому вечернему платью с мягко задрапированной горловиной выбрали тонкие дымчатые колготки. На открытом подъёме стопы через них видна кожа, поэтому узкая лаковая туфля с ремешком на пятке хорошо различима даже на фоне тёмно-синего ковра. Рядом с серебристым атласом такой переход получается мягче, чем с непрозрачной чёрной парой.

Для похожего эффекта можно начать с 15–20 ден. Надпись на упаковке даёт ориентир, а результат лучше оценивать на ноге: на колене и у щиколотки одна и та же пара просвечивает по-разному. Если хотите сохранить блеск только у платья и туфель, примерьте матовые колготки у окна, где легко заметить лишний блик.

Серый атлас, тонкие дымчато-чёрные колготки и лаковые туфли с открытой пяткой. На подъёме стопы сквозь колготки видна кожа

5. Плотные чёрные: к твидовому платью и ботинкам

Мелкий крап на коротком твидовом платье хорошо виден между двумя чёрными вещами: сверху его обрамляет расстёгнутая кожаная куртка, снизу оттеняют плотные матовые колготки. Ниже подола колготки остаются почти одинаково чёрными и на коленях, и у щиколоток. Короткие ботинки продолжают эту линию, а различить кожу и трикотаж помогает лёгкий блеск на носке обуви.

Если нужен такой результат, ищите матовую непрозрачную пару. Начать можно с пары 70–80 ден. При примерке немного согните колено и посмотрите при дневном свете, насколько тёмным оно осталось. У короткого платья с такими ботинками почти вся нога остаётся на виду. Поэтому разницу между дымчатым и сплошным чёрным здесь видно особенно хорошо.

Короткое платье из светлого твида с кожаной курткой, плотными чёрными колготками и ботинками челси

Выбирать между чёрным и цветным проще уже в платье и в той обуви, которую вы собираетесь носить. У туфель открыт подъём, у ботинок он скрыт, а сапоги могут оставить от цветной пары всего несколько сантиметров под подолом.

Начните с детали, которую хочется сохранить на виду. На шоколадном фоне виден тонкий ремешок, а с полупрозрачными чёрными колготками хорошо смотрится блестящая лаковая обувь. А если серое платье совсем простое и кажется скучноватым, попробуйте винные колготки с привычной чёрной обувью. Других покупок для такой перемены не требуется.