Брови на ноябрь: 4 цвета и как подобрать тот, что будет к лицу

Осенний свет приглушает краски лица. Цвет бровей помогает вернуть выразительность, если он совпадает с волосами и тоном кожи.

В ноябре лицо часто выглядит бледнее: загар уходит, небо серое, свет холодный. В таком освещении брови либо теряются на коже, либо становятся слишком резкими. Цвет здесь важнее формы. Даже аккуратная линия выглядит неряшливо, если оттенок не совпадает с волосами.

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Ниже четыре цвета, которые хорошо работают в осенне-зимний сезон. Для каждого указано, с каким цветом волос и подтоном кожи он сочетается, как проверить оттенок дома и чего избегать. Подтон - это тон кожи под поверхностью: тёплый (с золотистым или персиковым оттенком), холодный (с розовым или голубоватым) или нейтральный. Один из простых способов его определить: посмотреть на вены на запястье при дневном свете. Зеленоватые вены обычно указывают на тёплый подтон, сине-фиолетовые на холодный.

1. Тёплый карамельный

Подходит светлым и русым волосам с тёплым подтоном кожи.

Карамельный оттенок мягко подчёркивает лицо без резкого контраста. Он уместен, когда волосы светло-русые, мелированные или с золотистыми прядями: брови не темнее волос, и образ остаётся цельным. Такой цвет подходит тем, кто не любит выраженный макияж и хочет, чтобы лицо выглядело свежо.

Проверить просто. Прикройте одну бровь пальцем и посмотрите в зеркало при обычном дневном свете. Если лицо выглядит тепло и ровно, а брови не спорят с волосами, оттенок подходит. Если брови кажутся рыжими, выберите тон на ступень светлее.

Не подходит тёмным волосам с пепельным оттенком: брови будут светлее линии волос, и лицо потеряет очертания.

2. Тауп

Подходит пепельным русым волосам и холодному подтону кожи.

Тауп - оттенок между серым и коричневым, в котором нет рыжины. Для ноября он особенно уместен: хорошо сочетается с серыми пальто, шарфами и тёмной шерстью. На холодной коже тёплые коричневые брови иногда выглядят грязновато, а тауп этого эффекта избегает.

Важно не перетемнить. Слишком плотный слой превращает тауп в серо-синий. Начните с прозрачного оттенка и добавляйте пигмент постепенно. Для этого подойдёт тонкий карандаш с серым подтоном или гель с матовым пигментом.

Не подходит рыжим и медным волосам или очень тёплому подтону кожи: здесь брови будут казаться отдельным пятном. Если вы решили окрасить брови, попросите мастера подбирать тон не по каталогу, а по образцу пряди и вашей кожи при дневном свете.

3. Мокко

Подходит каштановым и тёмно-русым волосам, если нужен оттенок мягче чёрного.

Мокко - глубокий тёплый коричневый, близкий к кофейному. Он даёт выразительность без жёсткого контраста и сочетается с ноябрьскими цветами одежды: бордо, оливковым, бежевым, тёмно-синим. Лицо выглядит собранным, а взгляд выразительным.

Оттенок требует внимания к форме. При густых и тяжёлых бровях мокко выглядит строго, поэтому стоит сохранить естественную ширину и сделать мягкий переход у начала и хвоста. Если брови редкие, рисуйте короткие штрихи от середины к хвосту, а у начала ставьте лёгкие линии.

Не подходит очень светлым волосам: мокко перетянет на себя внимание и создаст контраст, который трудно смягчить. Проверьте цвет и в очках: тёмный оттенок рядом с тонкой оправой иногда выглядит тяжелее, чем на обычном зеркале.

4. Графит

Подходит тёмным волосам, если нужна выразительность без чёрного.

Графит - тёмный серо-угольный оттенок без коричневого. Он подходит тем, у кого тёмные волосы, или тем, кто любит графичный образ с чёткой линией. В ноябре графит хорошо смотрится с тёмной одеждой, но выглядит заметно сильнее мягкого каштана.

Главный риск - жёсткость. Почти чёрный графит на светлой коже делает взгляд тяжёлым. Выбирайте лёгкую плотность и смягчайте переход к коже. Если речь об окрашивании, спросите мастера о более прозрачном тоне и обязательно сделайте пробу на чувствительность (см. раздел «Меры предосторожности»).

Не подходит светлым и рыжим волосам, а также очень светлой и тонкой коже: на ней тёмный цвет заметен сильнее всего.

Как выбрать за один вечер

Начните с цвета волос: он задаёт диапазон. Затем определите подтон кожи и выберите оттенок, который ближе к нему по теплоте. Проверьте результат при дневном свете, а не при жёлтом свете лампы в ванной, потому что вечером цвет кажется теплее. Если сомневаетесь между двумя оттенками, берите более светлый: его легче углубить карандашом, чем осветлить.

Меры предосторожности

Окрашивание бровей - косметическая процедура, которая может вызвать аллергическую реакцию. За 24–48 часов до первого окрашивания нанесите небольшое количество краски на кожу за ухом или на внутреннюю сторону предплечья и наблюдайте за реакцией. Не окрашивайте брови при раздражении кожи, после химического пилинга, при свежих ранках и царапинах в зоне бровей.

Прекратите процедуру и обратитесь к врачу при отёке, сильном покраснении, зуде, жжении, слезотечении или затруднённом дыхании. Краска не должна попадать в глаза. Если это произошло, немедленно промойте глаза большим количеством воды. Если вы беременны или кормите грудью, перед окрашиванием проконсультируйтесь с врачом или косметологом: состав краски может иметь ограничения.

Результат зависит от кожи, волос и состава средства, поэтому точный оттенок и срок его удержания гарантировать нельзя.

Выбрать брови на ноябрь - значит выбрать цвет, который поддерживает цвет волос и тон кожи, а не спорит с ними. Попробуйте два оттенка рядом, посмотрите на себя при дневном свете и остановитесь на том, при котором лицо выглядит спокойнее и выразительнее. Цвет можно скорректировать карандашом каждое утро, поэтому главное - начать с ближайшего к вашему типу варианта.