Пальто на ноябрь: 6 сочетаний с шарфом и обувью для холодной сырой погоды

Как собрать образ, в котором тепло, удобно и не стыдно пройтись под дождём.

В ноябре пальто уже не выбирают по настроению: оно должно греть, держать форму и переносить мокрый асфальт. Большинство ошибок в осеннем образе связаны не с самим пальто, а с шарфом и обувью. Слишком тонкий шарф не спасает от ветра, а лёгкие туфли промокают за первые десять минут.

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Хорошая новость в том, что сочетание «пальто, шарф, обувь» легко менять: достаточно поменять силуэт или оттенок, и образ звучит по-новому. Ниже шесть вариантов. Каждый описан так, чтобы его можно было повторить без больших покупок.

1. Длинное шерстяное пальто и тонкий шарф в тон

Сочетание для тех, кому важна сдержанность. Длинное пальто из плотной шерсти закрывает колени и хорошо сидит на любой фигуре, а шарф из тонкого трикотажа того же оттенка добавляет мягкости у лица и не создаёт визуального шума. Шарф лучше взять на два–три тона светлее пальто, тогда он станет тихим акцентом.

Для такого образа подойдут ботильоны на невысоком каблуке или ботинки с плоской подошвой из гладкой кожи. Низкий каблук не даёт брюкам цепляться за асфальт, а гладкая кожа легко протирается от брызг. Сочетание подходит, если пальто длиннее колена и вы часто ходите пешком. Для слякоти не берите замшу и велюр: они быстро впитывают воду. Если без них не обойтись, выбирайте обувь с водоотталкивающей пропиткой.

2. Прямое пальто средней длины и крупный вязаный шарф

Крупная вязка делает образ тёплым и спокойным. Прямое пальто до середины икры не утяжеляет силуэт, а объёмный шарф из шерсти или полушерсти заполняет пространство между воротником и подбородком. Если пальто однотонное, шарф можно взять с мелким узором в клетку или полоску, но тогда в нём должен быть один цвет из пальто.

Сапоги-челси на устойчивой подошве удобны, эластичные вставки по бокам упрощают надевание, а тёмный цвет скрывает следы сырости. Такая обувь хорошо работает с прямыми брюками и прямым кроем пальто. Сочетание подходит тем, кто хочет тепла и простоты. Если шерсть вызывает раздражение на коже, выбирайте мериносовую шерсть или тонкий кашемир: они мягче, но тоже держат тепло.

3. Пальто-кокон свободного кроя и кашне

Свободный крой хорошо работает в дни, когда важнее комфорт, чем точность посадки. Кашне, то есть длинный тонкий шарф, стоит повязать одним оборотом с широкой петлёй, а концы пустить под пальто. Так объём пальто и шарфа уравновешивают друг друга, а лицо остаётся в центре кадра.

Для такого пальто подойдут лоферы на рифлёной подошве или ботинки из матовой кожи с толстой подошвой. Рифлёная подошва держит сцепление на мокром камне, а лоферы без шнурков быстро снимаются у входа в помещение. Образ подходит, если пальто свободное в плечах, но не в груди. Для невысокой фигуры объём может визуально укоротить рост, поэтому пальто лучше брать длиной до колена, а не ниже.

4. Тренч и шёлковый платок

Классический тренч с поясом и застёжкой на пуговицы остаётся самым ровным вариантом для ноября. Платок из шёлка или вискозы, повязанный на шее узлом сбоку, создаёт аккуратный акцент и не греет так сильно, поэтому он уместен в более мягкие дни. Здесь платок работает как деталь, а не как утепление. Если ветер ледяной, добавьте под тренч тонкий джемпер.

Для делового или городского образа подойдут ботинки-дерби на плоской или среднего размера подошве из гладкой кожи. Шнуровка надёжно держит ногу, а классическая форма хорошо сочетается с платком. Этот вариант подходит, если нужен аккуратный городской образ. В сильный мороз тонкий тренч не защищает от ветра, поэтому вместо платка лучше взять объёмный шарф и не экономить на тепле.

5. Пальто в клетку и однотонный шарф

Клетка на пальто заметна сама по себе, поэтому шарф лучше держать однотонным. Выбирайте оттенок из самой тёмной нити клетки: тогда пальто и шарф читаются как один комплект, без спора цветов. Шарф из мягкой шерсти в тёмно-синем или тёмно-коричневом цвете закроет шею и не перегрузит образ.

Для такого пальто подойдут ботинки на шнуровке, гладкие или с мягким тиснением. Тиснение скрывает мелкие царапины, а шнуровка даёт опору на неровной мостовой. Сочетание подходит, если пальто простое по крою. Если клетка крупная и яркая, шарф лучше выбрать светлый, но без узора: иначе образ станет пёстрым и потеряет собранность.

6. Чёрное пальто и шарф насыщенного цвета

Чёрное пальто остаётся надёжной базой, но в ноябре оно легко выглядит тускло. Шарф насыщенного цвета, бордового, оливкового или горчичного, даёт тёплую точку у лица и делает образ живее. Оттенок лучше подбирать под тон волос и кожи: тёплые цвета смотрятся рядом с тёплыми волосами, холодные с холодными.

Чёрный ботинок с матовой поверхностью не спорит с пальто, а матовость не блестит под фонарями. Сочетание подходит для ежедневного образа и не требует много внимания по утрам. Если шарф вытянут или выцвел, потёртые детали заметны рядом с новым пальто. Перед выходом проверьте состояние шарфа и обуви: в ноябре они работают на весь образ.

В ноябре важнее всего, чтобы образ работал под дождём, на ветру и на ходу. Шарф и обувь решают, будет ли пальто тёплым и практичным, и почти всегда подходящую пару можно собрать из того, что уже есть в гардеробе. Начните с одного сочетания, проверьте его на улице и уберите то, что мешает.