Эти пять духов пахнут дорогой древесиной, дымом и восточными специями

Не все духи должны пахнуть цветами, фруктами или свежевыстиранным бельем. Есть совершенно другая парфюмерия: с запахом древесного дыма, сухого табака, ладана и густых смол. Такие композиции не пытаются понравиться с первых секунд. Их характер раскрывается постепенно, а шлейф порой остается гораздо дольше, чем первое впечатление.

В этой подборке собраны пять ароматов, в которых главную роль играют необычные древесные и табачные ноты. Одни напоминают дым благовоний, другие переносят в атмосферу старого джазового бара, а третьи сочетают табак с медом, ванилью и восточными специями.

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Tom Ford Ebène Fumé: пало санто и темная древесина

Ebène Fumé построен вокруг пало санто - ароматной древесины с характерными смолистыми и слегка сливочными оттенками. В композиции также звучат африканское эбеновое дерево, ладанник, роза и кожаные аккорды. Вместе они создают сухой, дымный аромат без выраженной ванильной сладости.

В первые минуты парфюм может показаться резким и даже немного травянистым, но постепенно становится мягче. На первый план выходят древесные ноты и смолы. Этот аромат подойдет тем, кому нравится запах ладана, но не хочется, чтобы духи напоминали церковные благовония.

Gucci Guilty Intense Pour Homme: соль, лаванда и пало санто

В Gucci Guilty Intense Pour Homme знакомая древесная нота раскрывается совсем иначе. Композиция начинается с соленого аккорда, который создает прохладное минеральное ощущение. Затем появляется лаванда с ее характерной травяной свежестью.

В базе звучит пало санто, постепенно добавляющее аромату сливочные и дымные оттенки. Здесь нет тяжелых смол и навязчивой сладости. Получается современная древесная композиция с заметной свежестью, которая понравится тем, кто пока не готов к насыщенным восточным ароматам.

Maison Margiela Replica Jazz Club: табак, ром и дымный ветивер

Jazz Club напоминает атмосферу небольшого бара с приглушенным светом, деревянной мебелью и бокалом рома. Сначала раскрываются розовый перец, нероли и лимон, придающие композиции легкую пряную свежесть. Затем появляются ром, шалфей и ветивер с сухими, землистыми и слегка дымными оттенками.

В базе остаются табак, ваниль и стиракс. Ваниль смягчает композицию, но не превращает ее в приторно-сладкий аромат. В результате получается теплая смесь с отчетливыми табачными и алкогольными нотами. Такой парфюм оценят любители запахов кожи, сухих листьев и выдержанного рома.

Kayali Oudgasm Tobacco Oud 04: медовый табак и восточные специи

Tobacco Oud 04 заметно слаще и насыщеннее классических табачных ароматов. Композиция начинается с мандарина, но его сочная свежесть быстро уступает место медовому табаку, гвоздике и шафрану. Специи придают парфюму тепло и делают его более выразительным.

Позже раскрываются уд, темные пачули и белые цветы. Уд добавляет глубокие древесные оттенки, пачули - землистые, а цветочные ноты немного смягчают общую насыщенность. Аромат заметно меняется со временем, поэтому оценивать его лучше не сразу после нанесения, а спустя несколько часов.

Tom Ford Tobacco Vanille: классический дуэт табака и ванили

Tobacco Vanille - один из самых узнаваемых ароматов с табачными нотами. В его композиции соединились табачный лист, специи, ваниль, бобы тонка, какао и сухофрукты. Сначала парфюм звучит пряно и сухо, но постепенно становится более мягким и кремовым.

Ваниль здесь дает отчетливую сладость, однако аромат не напоминает кондитерскую. Какао и бобы тонка добавляют глубину, а табак сохраняет характерную сухость. Получается насыщенная, теплая композиция с узнаваемым характером. Это вариант для тех, кто хочет чувствовать табачные ноты с первых минут, а не искать их где-то на заднем плане.