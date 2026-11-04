Зимой хочется пахнуть именно так: 3 парфюма с ладаном, от которых сложно оторваться

Есть духи, которые особенно хороши в холодную погоду. Густые, пряные, с легким дымным оттенком - такие ароматы сразу настраивают на зимнее настроение. Хочется надеть теплый свитер, укутаться в плед и никуда не спешить. Парфюмы с ладаном как раз из этой компании. И не стоит думать, что ладан обязательно пахнет тяжело или напоминает церковные благовония. В компании древесных, чайных, цветочных и пряных нот он звучит совсем иначе: мягче, интереснее и порой даже неожиданно нежно. У таких ароматов есть характер, и в мороз он раскрывается особенно красиво.
Мы присмотрели три парфюма для тех, кому наскучили привычные цветочные и сладкие композиции. Здесь больше дыма, специй и загадочности. И каждый способен оставить после себя шлейф, который захочется запомнить.
Montale Full Incense
Если хочется почувствовать настоящий характер ладана, стоит обратить внимание на Full Incense от Montale. Здесь главную роль играют благовония, смолы и кедр, а французский лабданум и пачули добавляют композиции глубины и насыщенности. Аромат получается плотным, теплым и немного загадочным. Он словно обволакивает, как большой шерстяной шарф, и особенно хорошо сочетается с зимней одеждой. Это унисекс-композиция, хотя у нее немало поклонниц среди женщин.
Hermès L’Ombre des Merveilles
У Hermès получилась совсем другая история. В L’Ombre des Merveilles ладан встречается с черным чаем, а бобы тонка смягчают звучание и добавляют ему приятную сладость. Сначала аромат кажется свежим и немного терпким, затем постепенно становится теплее и мягче. В нем есть что-то уютное и одновременно притягательное. Композиция оставляет запоминающийся шлейф, хорошо держится на коже и подойдет тем, кто любит сдержанную парфюмерную элегантность без очевидной сладости.
Etat Libre d’Orange Spice Must Flow
Название Spice Must Flow вполне соответствует характеру аромата. Уже при первом нанесении ощущается кардамон - сладковатый, пряный и с легкой остротой. Затем к нему присоединяются свежий имбирь и лепестки турецкой розы. В финале композиция становится более дымной благодаря ладану, который переплетается с теплыми пряными оттенками. Получается необычное сочетание: одновременно мягкое, кремовое и выразительное. Аромат отличается стойкостью и особенно интересно раскрывается в холодную погоду. У всех трех парфюмов есть общая черта: они не пытаются понравиться с первой секунды привычной сладостью или легкой свежестью. У каждого собственный характер, настроение и звучание. Но именно такие композиции способны превратить обычный зимний день в маленький парфюмерный ритуал.