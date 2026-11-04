4 ноября 2026, 13:58

Зимой хочется пахнуть именно так: 3 парфюма с ладаном, от которых сложно оторваться

Зимой хочется пахнуть именно так: 3 парфюма с ладаном, от которых сложно оторваться

Есть духи, которые особенно хороши в холодную погоду. Густые, пряные, с легким дымным оттенком - такие ароматы сразу настраивают на зимнее настроение. Хочется надеть теплый свитер, укутаться в плед и никуда не спешить. Парфюмы с ладаном как раз из этой компании. И не стоит думать, что ладан обязательно пахнет тяжело или напоминает церковные благовония. В компании древесных, чайных, цветочных и пряных нот он звучит совсем иначе: мягче, интереснее и порой даже неожиданно нежно. У таких ароматов есть характер, и в мороз он раскрывается особенно красиво.

Мы присмотрели три парфюма для тех, кому наскучили привычные цветочные и сладкие композиции. Здесь больше дыма, специй и загадочности. И каждый способен оставить после себя шлейф, который захочется запомнить.

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Montale Full Incense

Если хочется почувствовать настоящий характер ладана, стоит обратить внимание на Full Incense от Montale. Здесь главную роль играют благовония, смолы и кедр, а французский лабданум и пачули добавляют композиции глубины и насыщенности. Аромат получается плотным, теплым и немного загадочным. Он словно обволакивает, как большой шерстяной шарф, и особенно хорошо сочетается с зимней одеждой. Это унисекс-композиция, хотя у нее немало поклонниц среди женщин.

Hermès L’Ombre des Merveilles

У Hermès получилась совсем другая история. В L’Ombre des Merveilles ладан встречается с черным чаем, а бобы тонка смягчают звучание и добавляют ему приятную сладость. Сначала аромат кажется свежим и немного терпким, затем постепенно становится теплее и мягче. В нем есть что-то уютное и одновременно притягательное. Композиция оставляет запоминающийся шлейф, хорошо держится на коже и подойдет тем, кто любит сдержанную парфюмерную элегантность без очевидной сладости.

Etat Libre d’Orange Spice Must Flow

Название Spice Must Flow вполне соответствует характеру аромата. Уже при первом нанесении ощущается кардамон - сладковатый, пряный и с легкой остротой. Затем к нему присоединяются свежий имбирь и лепестки турецкой розы. В финале композиция становится более дымной благодаря ладану, который переплетается с теплыми пряными оттенками. Получается необычное сочетание: одновременно мягкое, кремовое и выразительное. Аромат отличается стойкостью и особенно интересно раскрывается в холодную погоду. У всех трех парфюмов есть общая черта: они не пытаются понравиться с первой секунды привычной сладостью или легкой свежестью. У каждого собственный характер, настроение и звучание. Но именно такие композиции способны превратить обычный зимний день в маленький парфюмерный ритуал.

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