Каре можно носить иначе: 7 укладок без новой стрижки

Каре легко начинает казаться однообразным, если каждое утро сушить его на один пробор и одинаково подворачивать концы. Между тем даже небольшая смена направления заметно меняет силуэт: лицо открывается, пряди ложатся иначе, привычная стрижка выглядит свежее. Для этого вполне можно сохранить и длину, и цвет.

Для вечернего выхода можно выбрать гладкую укладку к рубашке, крупную волну к платью или локоны к любимому джемперу. Ниже семь вариантов для каре примерно от подбородка до основания шеи. Смотрите прежде всего на длину прядей и их природную текстуру. Перед феном используйте подходящую термозащиту по инструкции. Утюжком и плойкой работайте только по полностью сухим волосам, в том числе после нанесения защитного средства.

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1. Гладкие пряди и кончики внутрь

Небольшой изгиб по нижнему краю подчёркивает линию каре. Особенно хорошо он виден на прямых волосах с относительно ровным срезом: пряди лежат рядом, а концы мягко поворачивают к шее. Сильный прикорневой объём здесь необязателен. Если приподнять и округлить всю длину, получится гораздо более пышная форма.

Подсушите волосы, разделите их на несколько зон и укладывайте круглой щёткой, направляя воздух вдоль прядей. Поворачивайте щётку внутрь ближе к концам. Её диаметр должен позволять захватить вашу длину: слишком крупная будет выскальзывать из коротких прядей. Начните с нижнего слоя, затем опустите верхний и повторите движение. Когда волосы высохнут, дайте им остыть и проверьте силуэт сбоку. Небольшая естественная подвижность делает такую укладку мягче.

Гладкое тёмное каре с мягко подвёрнутыми внутрь концами

2. Кончики наружу

Разверните нижний край в другую сторону, и каре станет заметно игривее. Самый ясный рисунок получается, когда основная длина остаётся гладкой, а наружу отходит только конец пряди. На коротком каре достаточно небольшого поворота. Более длинные передние пряди позволяют сделать изгиб шире.

При сушке круглой щёткой вытягивайте прядь вниз и ближе к концу разворачивайте щётку наружу. Следите, чтобы правая и левая стороны заканчивались примерно на одном уровне: это важнее идеально одинакового завитка. Сначала попробуйте на одной боковой пряди и посмотрите, насколько заметный изгиб вам нравится. Если концы уже касаются воротника, примерьте одежду заранее. Высокая жёсткая стойка может подпирать волосы, поэтому окончательную форму лучше оценивать вместе с ней.

Медное каре с гладкой длиной и подчёркнутыми концами наружу

3. Глубокий боковой пробор

Когда хочется перемен без завивки, попробуйте сместить пробор. Более широкая передняя прядь ложится поперёк лба, а с другой стороны открывается висок. Каре приобретает асимметричный силуэт, хотя сама стрижка остаётся прежней. Этот вариант удобно оценить перед зеркалом ещё до полноценной укладки: переложите волосы сначала вправо, затем влево.

Новый пробор легче задать на влажных корнях. Отделите его расчёской и при сушке приподнимайте широкую переднюю секцию щёткой, затем направляйте её туда, где она должна лежать. Не пытайтесь любой ценой переломить сильный вихор: небольшое смещение часто выглядит спокойнее и держится лучше, чем резкий перенос на противоположную сторону. Оставшуюся длину можно просто разгладить. Передняя прядь должна сохранять мягкий изгиб, свободно отделяться от кожи и не закрывать глаза.

Русое каре с глубоким боковым пробором и приподнятой передней секцией

4. Крупная волна для вечера

Для выразительной ретроукладки достаточно одной широкой волны у лица. На каре она занимает почти всю длину, поэтому хорошо читается даже без сложного наряда. Удобнее работать с волосами ниже подбородка: очень коротким прядям может не хватить длины для плавного изгиба.

Разделите сухие подготовленные волосы на секции и завейте плойкой соседние пряди в одном направлении, чтобы затем соединить их в общую волну. Не подносите нагретый инструмент вплотную к коже. Дождитесь полного остывания локонов и осторожно расчешите их, начиная с концов. Рукой помогите широкому изгибу лечь вдоль лица. Если расчёска разрушает форму, остановитесь и поправьте её пальцами. Немного лака подвижной фиксации поможет сохранить рисунок, а отдельные выбившиеся волоски вполне допустимы.

Тёмное каре, уложенное в единую крупную ретроволну

5. Расслабленные S-образные изгибы

Здесь каждая прядь слегка меняет направление по длине, а концы остаются почти прямыми. Получается более свободная, разделённая текстура. Она хорошо сочетается с каре без густой короткой чёлки, поскольку изгибы видны и возле лица, и по бокам. Пробор можно оставить привычным.

На полностью сухой пряди плавно меняйте направление утюжка: небольшой поворот к голове, затем от неё, без остановки на одном месте. Старайтесь получить мягкие изгибы, а не острые заломы. Последние несколько сантиметров оставьте прямыми. Начните с нижней боковой пряди, чтобы подобрать движение, затем оформите остальные. После остывания разделите волосы пальцами. Если по всей длине ещё раз пройтись щёткой, выраженные отдельные изгибы станут мягче, поэтому сначала оцените результат без расчёсывания.

Русое каре с раздельными S-образными волнами и почти прямыми концами

6. Отдельные упругие локоны

В таком варианте видны именно завитки, каждый со своим направлением. Каре становится объёмнее и зрительно короче: это стоит учитывать, если привычная длина едва закрывает подбородок. Особенно выразительно локоны смотрятся, когда часть из них свободно лежит у лица, а общий контур сохраняет небольшую асимметрию.

Для завивки выбирайте инструмент, на который короткая прядь наматывается без приближения к коже. Работайте небольшими секциями и чередуйте направление соседних локонов; передние удобнее направить от лица. Полностью остывшие завитки разделяйте пальцами, сохраняя их форму. Расчёска даст более пушистый результат. Если волосы вьются сами, сначала попробуйте оформить собственный завиток средством для кудрей и сушкой с диффузором на умеренном обдуве. Возможно, дополнительная плойка вообще не понадобится.

Короткое каштаново-медное каре с отдельными оформленными локонами

7. Гладкая укладка назад с влажным блеском

Зачёсанные назад волосы открывают лоб и позволяют совсем иначе увидеть знакомое каре. Для аккуратного вечернего варианта достаточно блеска на верхних прядях и у висков. Концы могут остаться более воздушными. Такой рисунок особенно хорошо виден на тёмных волосах, но повторить его можно и на светлых.

Распределите небольшое количество геля между ладонями и понемногу нанесите на волосы, направляя их от лица. Расчёска оставит чёткие дорожки, пальцы дадут более свободный результат. Ориентируйтесь на инструкцию средства: некоторые составы наносят на влажные волосы, другие подходят и для сухих. Добавляйте продукт постепенно, чтобы пряди сохраняли форму и не выглядели тяжёлыми. Эффект создаёт укладочное средство, поэтому оставлять волосы сырыми ради блеска не нужно. Не затягивайте их туго и не прижимайте весь объём к голове.

Тёмное каре с мягко зачёсанными назад прядями и умеренным влажным блеском

Для первой пробы выберите вариант, близкий к тому, как волосы лежат сами. На прямом каре проще оценить новый пробор или направление концов, на вьющемся стоит начать с оформленных локонов. Сфотографируйте результат спереди и сбоку: так легче заметить, где хочется оставить объём, а где его оказалось слишком много.

Более сложную волну лучше попробовать до вечера, к которому вы готовитесь. Тогда станет понятно, хватает ли длины и насколько уверенно получается движение щёткой или утюжком. Повторно нагревать одну прядь много раз ради идеальной симметрии не стоит. Живое каре с мягкими концами и несколькими свободными волосками вполне может выглядеть законченным.