Тонкие волосы будут выглядеть гуще: 7 важных решений в стрижке

Пышная укладка держится до первой прогулки, а после мытья концы снова расходятся на отдельные прядки. В такой ситуации хочется попросить у парикмахера побольше объёма. Но полезнее показать, где именно его не хватает: на макушке, у висков или по нижнему краю. От этого зависит, стоит ли менять длину, добавлять слои или, наоборот, сохранять волосы почти нетронутыми.

Тонкие волосы не обязательно редкие. В первом случае речь о толщине отдельного волоса, во втором о количестве волос. Стрижка не изменит ни то ни другое, зато может сделать контур более наполненным. Собрали семь решений, которые стоит обсудить с мастером перед обновлением причёски. Среди них есть варианты для коротких волос и способы сохранить длину до плеч и ниже.

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1. Убрать прозрачные концы до плотной линии

Если сквозь нижнюю часть волос хорошо видна одежда, стоит посмотреть, на какой высоте пряди ещё лежат достаточно плотно. Именно там может пройти новый срез. Одной женщине достаточно убрать несколько сантиметров, другой придётся заметнее сократить длину. Универсальной отметки на уровне подбородка или плеч здесь нет.

Ровный край собирает тонкие волосы в более отчётливый силуэт. Особенно хорошо это заметно на прямой длине: вместо отдельных узких хвостиков появляется непрерывная линия. Попросите мастера сначала показать её на сухих волосах в привычном положении головы. Так проще оценить будущую длину и решить, останется ли возможность собрать хвост. Концы при этом необязательно подворачивать внутрь, чтобы они выглядели аккуратно.

Прямые каштановые волосы чуть ниже плеч с ровным плотным краем

2. Сохранить волосы у висков

В короткой стрижке легко увлечься открытыми ушами и лёгкими прядками вокруг лица. Если волосы у висков и без того тонкие, активная филировка может сделать эту область слишком прозрачной. Стоит заранее обратить внимание мастера на боковые участки, особенно если вы обычно носите волосы вперёд, а не убираете за уши.

На фото показан вариант с сохранёнными прядями у висков. Стрижка остаётся короткой, но возле лица виден мягкий, достаточно цельный контур. Для такого результата важны и длина, и количество оставленных волос. Просто отрастить одну длинную прядь поверх сильно прореженного участка недостаточно. Перед стрижкой полезно показать, как вы поправляете волосы в течение дня: привычный жест тоже влияет на то, какие участки окажутся открытыми.

Короткая русая стрижка с сохранёнными прядями у висков и мягким боковым контуром

3. В пикси оставить верх достаточно длинным

Короткая пикси может придать тонким волосам более собранный вид. Но для этого не обязательно одинаково коротко стричь всю голову. Удлинённые верхние пряди позволяют направить волосы набок или вперёд и получить мягкий изгиб над лбом. В отличие от совсем короткого ёжика, такую форму можно немного менять при укладке.

Длину сверху выбирают по направлению роста и тому, как волосы ложатся после сушки. Избыточно длинные пряди могут распадаться, слишком короткие окажутся непослушными возле вихра. Поэтому приносить мастеру стоит фотографию с похожей структурой волос. И рассчитывать на небольшую укладку: пикси не гарантирует объёма сама по себе, даже если в салоне её красиво высушили.

Медно-русая пикси с удлинённым верхом, уложенным мягко набок

4. Добавить невысокую градуировку на затылке

Когда короткой стрижке не хватает формы сзади, можно обсудить низкую градуировку. Нижние волосы подстригают короче, верхние оставляют длиннее, получая плавный округлый переход. Это локальное изменение: нет необходимости делать короткие слои по всей голове ради более выразительного затылка.

Решение подходит при достаточной густоте в этой зоне. Если волосы редкие, сильное укорачивание и прореживание могут лишь подчеркнуть просветы. Мастер также должен учесть форму головы и вихры у шеи. На снимке градуировка мягкая, без резко выбритого низа и высокой объёмной «шапки». Попросите показать результат сбоку и сзади: спереди такой нюанс стрижки легко не заметить.

Короткий каштановый боб с мягкой невысокой градуировкой на затылке, вид сзади в три четверти

5. Обрамить лицо длинными прядями, сохранив основную массу

Для длины до ключиц или ниже можно выбрать несколько более коротких прядей у лица. Они меняют очертания причёски спереди, при этом основная длина остаётся плотной. Такой вариант удобен, если совершенно ровный срез кажется слишком строгим, а полноценный каскад не хочется.

Здесь важно не превратить небольшое обрамление в широкую лесенку, которая заберёт заметную часть волос по бокам. Начало и ширину перехода мастер подбирает по густоте передних участков. На очень тонких концах предпочтительнее плавная разница длины без активной филировки. Если вы часто собираете волосы, отдельно проверьте, какие передние пряди попадут в хвост, а какие придётся каждый раз закреплять.

Русые волосы до ключиц с длинными прядями у лица и сохранённым плотным нижним краем

6. Для чёлки выделить небольшую секцию

Чёлка может заметно изменить короткую или среднюю стрижку, но волосы для неё придётся взять из общей массы. Чем глубже выделена секция от лба к макушке, тем меньше останется для боков и основной длины. На тонких волосах это особенно важно оценить до первого среза.

Если густота у лба позволяет, можно сделать неглубокую чёлку, не забирая волосы далеко с макушки. Её нижний край сохраняют достаточно цельным, без сильного прореживания. На фото показан именно такой вариант. При выраженном вихре или редких передних участках решение может не подойти: чёлка будет расходиться вопреки укладке. Тогда разумнее сохранить длинные пряди у лица, чем ежедневно укладывать редкую чёлку так, чтобы скрыть просветы.

Неглубокая чёлка на светло-каштановых волосах с сохранённой густотой по бокам

7. Подстроить форму под привычный пробор

Боковой пробор меняет распределение волос: с одной стороны их становится больше, с другой меньше. Поэтому стрижку полезно оценивать сразу в том положении, в котором вы собираетесь её носить. Красивый симметричный срез на центральном проборе может иначе выглядеть, когда волосы перекинуты набок.

Необязательно смещать пробор как можно дальше ради объёма. Учитывайте, как лежат корни, где находится вихор и не становится ли противоположная сторона слишком прозрачной. Покажите мастеру свой обычный пробор до мытья головы. В конце попросите проверить форму с ним ещё раз, без начёса и сильного вытягивания щёткой. Так будет понятнее, чего ждать дома после обычной сушки.

Русое каре до подбородка, форма которого рассчитана на естественный боковой пробор

Перед визитом выберите два-три снимка с подходящей толщиной волос и похожей длиной. На фотографии могут нравиться цвет, выражение лица или укладка, поэтому полезно отдельно сформулировать, что вы хотите изменить в своей стрижке. Например, сделать плотнее концы, сохранить закрытые виски или получить более аккуратную форму на затылке.

Обсудите и то, сколько времени готовы тратить на сушку. Удачная стрижка для тонких волос должна устраивать вас после привычной домашней укладки. Ещё до стрижки попросите мастера объяснить, как придётся сушить выбранную форму. А после оцените результат без начёса и сильного подкручивания концов, чтобы увидеть, как волосы лежат с минимальной укладкой.