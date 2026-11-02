Белье сохнет по два дня? Как ускорить сушку одежды в квартире зимой

Почему зимой одежда сохнет так долго

Чтобы ткань высохла, вода должна испариться, а образовавшаяся влага - покинуть помещение. Если воздух уже насыщен водяным паром, а вентиляция работает плохо, процесс заметно замедляется.

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Особенно остро проблема проявляется в небольших квартирах. Готовка, душ и несколько одновременно работающих сушилок повышают влажность, а лишняя вода оседает на холодных окнах и стенах.

Получается парадокс: отопление включено, в комнате тепло, но футболки и полотенца остаются мокрыми больше суток. Дело в том, что одного тепла недостаточно - необходим еще и воздухообмен.

Где лучше поставить сушилку

Тесный угол, пространство за дверью или место между шкафом и стеной - не лучшие варианты для сушки одежды. В таких местах воздух практически не движется, из-за чего влага медленнее испаряется из ткани.

Лучше выбрать открытый участок комнаты и оставить вокруг сушилки свободное пространство. Особенно нежелательно ставить ее вплотную к холодной наружной стене: там может скапливаться конденсат, создавая условия для появления плесени.

Важно и то, как развешаны вещи. Если футболки, брюки и полотенца соприкасаются, воздух почти не проходит между ними. Оставляйте небольшие промежутки, а плотные изделия размещайте отдельно.

Еще один удобный прием - использовать плечики. На них одежда свободнее обдувается воздухом, а складок после высыхания остается меньше.

Дополнительный отжим действительно помогает

Чем меньше воды остается в ткани после стирки, тем быстрее она высохнет. Поэтому перед развешиванием белья стоит проверить, подходит ли выбранный режим отжима.

Для прочного хлопка, полотенец и постельного белья часто подходят высокие обороты, если это допускает производитель. Дополнительный отжим способен существенно сократить время сушки.

Но с деликатными материалами нужно быть осторожнее. Шерсть, шелк, тонкий трикотаж и некоторые синтетические ткани могут растянуться или потерять форму. Здесь лучше придерживаться рекомендаций на ярлыке.

Если вещь нельзя интенсивно отжимать, есть другой способ: аккуратно завернуть ее в сухое полотенце и слегка прижать. Оно впитает часть лишней влаги.

Зачем открывать окна, когда на улице холодно

Зимой многие стараются лишний раз не проветривать квартиру, чтобы сохранить тепло. Однако постоянно закрытые окна могут усугубить проблему с влажностью.

Британская организация Energy Saving Trust рекомендует открывать окна хотя бы на пять минут несколько раз в день. Короткое интенсивное проветривание помогает вывести влажный воздух и обновить атмосферу в помещении.

Даже холодный наружный воздух после нагревания в комнате обычно способен поглощать дополнительную влагу. Особенно полезно проветривать после стирки, во время сушки большого количества вещей и при появлении конденсата на стеклах.

Если есть отдельное помещение с хорошей вентиляцией, сушилку лучше разместить там. Дверь можно закрыть, чтобы влажный воздух не распространялся по всей квартире.

Обычный вентилятор может ускорить сушку

Для высыхания одежды важна не только температура, но и движение воздуха. Именно поэтому даже небольшой бытовой вентилятор способен заметно помочь.

Достаточно направить поток воздуха в сторону сушилки. Он будет уносить влажный воздух от поверхности ткани, благодаря чему вещи станут высыхать равномернее.

Включать обогреватель или использовать горячий обдув необязательно. Обычного вентилятора часто хватает для улучшения циркуляции.

Правда, есть один нюанс: сам по себе вентилятор не удаляет влагу из квартиры. Его лучше использовать вместе с проветриванием или осушителем воздуха.

Почему не стоит раскладывать белье на батарее

Когда на улице холодно, идея положить мокрые носки и полотенца прямо на радиатор кажется вполне логичной. Тепло есть, значит, и одежда должна высохнуть быстрее. Но у такого решения есть недостатки.

Во-первых, ткань закрывает часть поверхности батареи и мешает нормальной передаче тепла в комнату. Во-вторых, испаряющаяся рядом с радиатором вода повышает влажность воздуха.

Некоторые материалы к тому же плохо переносят высокие температуры. Особенно осторожно нужно обращаться с синтетикой и деликатными тканями.

Гораздо разумнее поставить сушилку в теплой комнате на некотором расстоянии от радиатора. При этом важно обеспечить свободное движение воздуха.

Когда стоит задуматься об осушителе воздуха

Если белье регулярно сохнет по два дня, окна постоянно запотевают, а в квартире ощущается сырость, возможно, пришло время присмотреться к осушителю.

Прибор забирает из воздуха избыточную влагу и собирает ее в специальный резервуар. В результате вода быстрее испаряется из ткани, а вероятность образования конденсата снижается.

Особенно полезен осушитель в небольших квартирах без балкона, сушильной машины или отдельного хорошо проветриваемого помещения.

При выборе стоит учитывать площадь комнаты, производительность устройства и расход электроэнергии. При этом осушитель не заменяет вентиляцию: он удаляет лишнюю влагу, но не обеспечивает поступление свежего воздуха.

Как понять, что влажность в квартире слишком высокая

Оценить микроклимат поможет обычный гигрометр. Это небольшой прибор для измерения относительной влажности воздуха, который обычно стоит недорого.

По рекомендациям Агентства по охране окружающей среды США (EPA), оптимальную влажность в помещении желательно поддерживать на уровне 30–50%. Показатели выше 60% могут создавать благоприятные условия для развития плесени.

Если во время сушки белья влажность регулярно превышает эту отметку, а на окнах появляются капли воды, стоит пересмотреть организацию проветривания. Возможно, потребуется и осушитель.

Сама по себе повышенная влажность еще не означает, что плесень обязательно появится. Главная опасность возникает тогда, когда стены, оконные откосы и другие поверхности остаются мокрыми продолжительное время.

5 ошибок, из-за которых белье сохнет сутками

Иногда достаточно изменить несколько бытовых привычек, чтобы заметно сократить время сушки. Чаще всего мешают следующие ошибки:

Слишком много одежды на одной сушилке. Плотно развешанные вещи перекрывают движение воздуха, поэтому ткань сохнет неравномерно. Сушка в холодном углу. Низкая температура и слабая циркуляция воздуха замедляют испарение воды. Постоянно закрытые окна. Без нормального воздухообмена влага остается внутри квартиры. Недостаточный отжим. Чем больше воды остается в ткани после стирки, тем дольше придется ждать. Сушка в уже влажной комнате. Воздух медленно принимает новую влагу, а на холодных поверхностях начинает появляться конденсат.

Иногда проблема решается без покупки сушильной машины и дополнительных приборов. Правильно развесить одежду, дать воздуху свободно двигаться и не забывать о проветривании - уже хороший способ сделать зимнюю стирку гораздо менее хлопотной.