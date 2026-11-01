Заколка или полухвост: что делать с отросшей чёлкой, чтобы она не лезла в глаза

Самый неудобный момент при отращивании чёлки наступает, когда она уже закрывает глаза, но ещё не держится за ушами. Утром удаётся уложить её набок, а после дороги на работу приходится снова поправлять. В ноябре к этому добавляются шапка и ветер, так что ножницы начинают казаться особенно заманчивым решением. Сохранить выбранную длину проще, если найти причёску, в которой передние пряди не падают на глаза.

Выбор зависит от того, насколько отросла самая короткая часть чёлки. Для одних вариантов достаточно, чтобы она доставала до заколки у виска; для других волосы должны доходить до скул или свободно собираться на затылке. Ниже семь способов для разных этапов. Начните с того, который получается без сильного натяжения, и проверьте результат в движении: опустите голову, повернитесь в стороны, наденьте привычную верхнюю одежду. Подпишитесь на нас в Google Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

1. Заколка сбоку, которая держит всю прядь Заколка расположена над виском и удерживает концы чёлки вместе с более длинными волосами. Сделайте боковой пробор и направьте чёлку к виску. Подхватите вместе с ней немного длинных волос: за такую прядь заколке легче удержаться, чем за отдельные скользящие кончики. Место крепления выбирайте по длине чёлки. Если она пока не дотягивается до уха, расположите заколку выше, над виском, чтобы её зажим захватывал и самые короткие волосы. Для тонкой чёлки удобна небольшая плоская заколка. Крупный аксессуар может оказаться слишком тяжёлым, особенно если волос в зажиме мало. Проверьте, не сползает ли он, когда вы наклоняетесь. Если короткие пряди остаются перед глазами, сдвиньте крепление ближе к пробору. Остальные волосы можно оставить распущенными, и этот способ одинаково уместен с каре и с длинной стрижкой.

2. Два жгутика от пробора к вискам Небольшие жгутики подхватывают передние пряди постепенно, по мере движения к вискам. Разделите чёлку пробором и работайте с каждой стороной отдельно. Возьмите небольшую переднюю прядь, поверните её от лица и понемногу добавляйте соседние волосы, продолжая скручивание по направлению к виску. Закрепите конец невидимкой или маленькой заколкой. Повторите с другой стороны. Получатся два небольших жгутика, между которыми остаётся открытый лоб. Такой способ удобен, когда чёлку уже можно отвести в сторону, но за ушами она ещё не держится. Самые короткие кончики легче включить в тонкий жгутик, чем в толстый. Не затягивайте волосы ради гладкости: если у корней неприятно тянет, ослабьте скручивание и переставьте крепление. Несколько мягких волосков по линии лба не мешают причёске выглядеть аккуратно.

3. Небольшая коса вдоль линии лба Коса проходит вдоль лба и заканчивается у виска, оставляя основную длину распущенной. Если чёлка постоянно выбивается из боковой укладки, попробуйте вплести её в небольшую французскую косу. Начните у бокового пробора с трёх тонких прядей и постепенно добавляйте волосы, продвигаясь вдоль линии лба к виску. В конце закрепите косу маленькой заколкой. Основная длина при этом остаётся свободной, а короткие волосы удерживаются в нескольких местах плетения. Здесь особенно важна длина у самого пробора: пряди должны успевать войти хотя бы в первые переплетения. Если они сразу выскальзывают, пока удобнее пользоваться заколкой или ободком. Не пытайтесь удержать их большим количеством лака. Чуть влажные передние волосы обычно легче разделять и вплетать; при необходимости можно добавить немного привычного средства для фиксации. Готовую косу не стоит сильно растягивать, иначе короткие концы снова выйдут наружу.

4. Тонкий ободок с мягкой обтяжкой Узкий ободок удерживает чёлку близко к линии роста волос, не сдвигаясь к макушке. Ободок выручает, когда длины ещё не хватает для собранной причёски. Сначала расчешите чёлку назад, затем наденьте ободок так, чтобы он прижимал её у основания и удерживал вместе с остальными волосами. Короткие концы направьте назад, под более длинные пряди. Не сдвигайте аксессуар слишком далеко к макушке: чёлка может просто выскользнуть из-под него. Для повседневного варианта попробуйте узкий ободок с тканевой обтяжкой. Примеряйте его несколько минут, оценивая давление за ушами и у висков. Если он держится только за счёт сильного сжатия, лучше выбрать другую форму. Под плотно сидящей шапкой даже удачный ободок бывает неудобен, поэтому его можно надеть уже в помещении, предварительно поправив направление передних прядей.

5. Длинная чёлка на две стороны Длина до скул позволяет направить передние пряди от лица и соединить их с боковыми. Когда чёлка доходит примерно до скул, её уже можно укладывать от лица на две стороны. Наметьте центральный или слегка смещённый пробор. На влажные передние пряди нанесите термозащиту и высушите их феном с круглой щёткой, направляя концы от лица. Дайте волосам остыть, прежде чем поправлять форму пальцами. Основную длину ради этого укладывать заново необязательно. Результат зависит от того, как волосы растут у лба. При выраженном вихре одна сторона может упрямо возвращаться на прежнее место, поэтому стоит попробовать немного сместить пробор. Если чёлка ещё коротка и после каждого движения падает на глаза, одной укладки может не хватить. В таком случае боковая заколка будет полезнее дополнительной порции фиксации.

6. Зачёс назад с умеренной фиксацией Передние волосы направлены назад, при этом у корней сохранён небольшой объём. Для более собранного образа зачешите чёлку назад вместе с передней частью волос. Начните с небольшого количества геля или крема с фиксацией, распределив средство по прядям тонким слоем. Расчёской задайте направление от лба к макушке. При необходимости закрепите переднюю секцию невидимкой. Остальная длина может оставаться распущенной: собирать все волосы в тугой хвост не требуется. Этот вариант легче сделать, когда чёлка уже ложится назад, не поднимаясь короткой щёткой. Если для её удержания приходится добавлять средство снова и снова, лучше выбрать другое решение. Избыток фиксации способен склеить волосы и сделать укладку тяжёлой. Проверьте профиль: небольшой естественный объём у корней обычно выглядит мягче, чем совершенно плоская поверхность от лба до затылка.

7. Полухвост, если передним прядям хватает длины В полухвост входят передние и височные пряди, а нижняя часть волос остаётся свободной. На позднем этапе отращивания чёлку можно включить в полухвост. Соберите передние и височные пряди вместе с небольшой частью волос сверху и закрепите резинкой в верхней части затылка. Нижние волосы оставьте распущенными. Перед завязыванием убедитесь, что самые короткие концы доходят до резинки и проходят через неё, иначе они быстро выпадут из причёски. Если длины немного не хватает, попробуйте перенести крепление ближе к макушке. Однако волосы должны собираться свободно, без натяжения у лба. При необходимости подхватите отдельную прядь маленькой заколкой сбоку. Проверяйте причёску и спереди, и сбоку: для аккуратного результата достаточно убрать волосы с лица, не собирая в хвост слишком большой объём с верхней части головы.