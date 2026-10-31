Причёски под шапку: 7 вариантов для холодного ноября

В ноябре к утренним сборам прибавляется знакомая задача: уложить волосы так, чтобы затем надеть шапку и спокойно выйти из дома. Высокий хвост мешает посадке, объём у корней приминается, а заколка на затылке может давить. Гораздо удобнее заранее оставить под шапкой гладкую часть причёски, а косу, хвост или волны расположить ниже её края. Тогда и волосы видны, и уши остаются в тепле.

Для такой укладки не обязательно отращивать густую косу до пояса. Среди семи вариантов есть решения для волос до ключиц, тонких прядей и заметной длины. Понадобятся мягкие резинки и несколько минут перед зеркалом, причём примерять причёску лучше сразу со своей шапкой. Её глубина и плотность посадки определяют, где окажется резинка и сколько волос останется свободными у лица. Ни одна укладка не застрахована от примятых корней, но эти варианты позволяют обойтись без пышной макушки. Подпишитесь на нас в Google Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

1. Низкий хвост с мягким пробором Резинка находится ниже края шапки и не мешает ей закрывать затылок. Хвост у основания шеи подходит для волос, которые уже можно полностью собрать сзади. Сделайте привычный пробор, пригладьте пряди ладонями и закрепите их мягкой резинкой. Сильно затягивать волосы у висков не нужно: после надевания шапки натяжение может стать заметнее. Укладка выглядит аккуратно и с прямой длиной, и с естественной волной, поэтому специально выпрямлять волосы ради неё необязательно. Проверьте положение резинки в профиль. Она должна оставаться ниже края шапки, чтобы вязка не упиралась в узел и не задиралась на затылке. Если хвост получается слишком высоким, опустите его целиком, сохранив удобную посадку шапки. Для мягкого обрамления лица достаточно выпустить две тонкие пряди. Длинные волосы можно перекинуть вперёд через одно плечо.

2. Простая коса через плечо Коса начинается ниже уха: волосы у висков лежат свободно, плетение видно спереди. У боковой косы хорошо видны и плетение, и длина, даже когда шапка закрывает большую часть головы. Соберите волосы у шеи, переведите их на одну сторону и разделите на три пряди. Заплетайте от уровня чуть ниже уха, без тугого натяжения у висков. Начало косы должно оставаться свободным, чтобы можно было повернуть голову, не почувствовав, как волосы тянет с противоположной стороны. На тонких волосах достаточно слегка раздвинуть пальцами края готового плетения. Слишком широкие петли быстро теряют форму, особенно если коса касается воротника. Конец закрепите небольшой резинкой, оставив короткую кисточку. Такая причёска особенно удобна для длинных волос: они собраны, но остаются на виду, а при снятии шапки косу обычно достаточно поправить рукой.

3. Две тонкие косы Низкое начало плетения и небольшие резинки делают две косы спокойной повседневной причёской. Две косы можно носить и с простой вязаной шапкой, и со строгим пальто. Чтобы причёска не выглядела нарочито детской, начните плетение низко, у шеи, и обойдитесь без бантов или крупных цветных резинок. Разделите волосы прямым либо чуть смещённым пробором и заплетите две обычные косы. Их толщину определяет густота волос, делать плетение пышнее любой ценой здесь незачем. Этот вариант выручает, когда одна коса через плечо получается слишком короткой или из неё выбиваются пряди с другого бока. Волосы легче собрать в две косы, каждую со своей стороны. На многослойной стрижке отдельные кончики всё равно могут выступать из плетения. Оставьте их как есть, если они не мешают: небольшая неровность выглядит естественнее, чем обильно залитые лаком косы.

4. Низкий пучок-петля Небольшая петля располагается у шеи, ниже шапки и выше невысокого воротника. Пучок у шеи позволяет убрать длину, сохранив гладкие волосы под шапкой. Сначала соберите низкий хвост. На последнем обороте резинки протяните его не до конца, чтобы получилась небольшая петля, а кончики остались снаружи. На волосах до плеч или чуть ниже это даёт компактную причёску. Для очень длинных и густых волос петля может оказаться слишком объёмной. Наденьте шапку и посмотрите на себя сбоку: пучок должен целиком располагаться ниже её края. Затем застегните верхнюю одежду. Если воротник подталкивает петлю вверх, такую укладку будет неудобно носить весь день. В этом случае лучше распустить петлю в низкий хвост. Ради пучка не стоит сдвигать шапку на макушку и оставлять уши открытыми.

5. Хвост с перехватами Три дополнительных перехвата придают форму длинному хвосту без сложного плетения. Несколько резинок меняют обычный низкий хвост и помогают собрать длинные волосы без плетения. Закрепите первую у шеи, затем добавьте ещё две или три по длине, оставляя между ними примерно одинаковые промежутки. Волосы в каждом участке можно чуть вытянуть в стороны. Получатся округлые секции, которые хорошо видны ниже шапки даже на тёмных волосах. Для повседневного варианта достаточно небольшого объёма. Очень пышные секции сильнее цепляются за одежду и требуют более тщательной укладки. Тонкие резинки без металлических деталей удобнее снимать по одной, поддерживая волосы рукой. Если длины хватает лишь на два перехвата, остановитесь на них: пропорции хвоста важнее количества одинаковых участков. Свободный кончик оставьте достаточно длинным, чтобы нижняя резинка держалась.

6. Прямые волосы и длинная чёлка Длинная чёлка расходится по сторонам лица, а край шапки не опускается на глаза. Волосы до ключиц можно оставить распущенными, особенно если они от природы прямые и не требуют долгого выпрямления. Основное внимание уделите прядям у лица. Длинную чёлку разделите по привычному пробору и направьте по сторонам, затем аккуратно наденьте шапку. Её край не должен прижимать чёлку к глазам или создавать резкий поперечный залом на видимой части волос. Оставшаяся длина свободно лежит поверх одежды. Для выразительной формы достаточно аккуратных концов, дополнительный объём у корней здесь не обязателен. После снятия шапки дайте волосам немного расправиться и восстановите пробор пальцами. Если отдельные пряди у лица всё-таки заломились, их можно убрать за уши. Этот вариант удобнее всего на той длине, которая не застревает постоянно под застёгнутым воротником.

7. Мягкие волны от ушей Основной рисунок волн начинается ниже шапки, поэтому остаётся видимым в готовом образе. Если хочется распущенных волос с заметной фактурой, расположите волны на длине, которая остаётся снаружи. Верхняя часть может лежать спокойно под шапкой, а изгибы начинаться примерно от уровня ушей. На естественно волнистых волосах достаточно сохранить привычный рисунок прядей и дать им полностью высохнуть перед выходом. Специально добиваться одинакового завитка с обеих сторон лица необязательно. На прямых волосах укладывайте выбранным способом только свободную длину, не создавая большой объём на макушке. Если используете нагрев, сначала нанесите термозащиту, а после укладки дайте прядям остыть до надевания шапки. Затем разделите их пальцами, чтобы волны стали мягче. В течение дня такая причёска может немного распрямиться: широкие изгибы позволяют этому выглядеть естественно, без резкой границы между уложенной и примятой частью.