Седина, которую хочется оставить: 7 идей стрижки около 60

Когда седина становится заметнее, привычная стрижка может выглядеть иначе. Светлые пряди сильнее выделяются возле лица, тёмные могут оставаться на затылке, а нижний край на просвет кажется тоньше, чем раньше. В этот момент легко решить, что пора всё коротко состричь. Но длина сама по себе ничего не исправляет: коротким волосам тоже нужна удачная форма, а длинные могут прекрасно выглядеть в своём натуральном цвете. Около 60 выбор по-прежнему зависит от густоты, характера завитка и привычек в укладке. На прямых волосах хорошо читается линия каре, на волнистых интереснее выглядят мягкие переходы, на густых кудрях важно распределить объём. Собрали семь вариантов, в которых седина становится частью рисунка стрижки. Среди них есть и совсем короткие формы, и длина, с которой не придётся расставаться ради нового образа. Подпишитесь на нас в Google Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

1. Пикси с мягкой удлинённой чёлкой

Удлинённая чёлка смягчает контур короткой стрижки и показывает переливы серебристых прядей. У этой пикси короткий затылок сочетается с более длинными прядями сверху и возле лба. Они ложатся набок, поэтому стрижка сохраняет мягкий контур, а серебристый цвет хорошо виден на изгибе чёлки. Виски можно оставить прикрытыми: сильно открывать их только потому, что выбрана короткая длина, совершенно необязательно. Перед стрижкой стоит показать мастеру, куда волосы ложатся после обычного мытья. Если чёлка постоянно распадается из-за вихра, лучше учитывать это направление, иначе утро будет начинаться с борьбы с прядями. На тонких волосах особенно важно не проредить переднюю часть слишком сильно. Несколько отчётливых серебристых прядей выглядят выразительнее, когда сохраняют плотность и форму.

2. Бикси с прикрытыми висками В бикси остаётся достаточно длины, чтобы показать естественную волну и сочетание светлых и тёмных прядей. Бикси соединяет короткую форму пикси с длиной, которую обычно оставляют у боба. Волосы прикрывают виски, обрамляют уши и немного заходят на шею. На оттенке «соль с перцем» такая стрижка особенно интересна в движении: светлые изгибы прядей заметнее на более тёмном фоне, поэтому лёгкая естественная волна хорошо видна. Здесь стоит заранее договориться о длине на затылке. Когда нижние пряди становятся слишком длинными и редкими, форма начинает выглядеть случайной. Удачный вариант сохраняет мягкий, но различимый контур. Бикси удобна и при отращивании короткой стрижки: можно постепенно оставить больше длины возле лица, продолжая аккуратно оформлять затылок и сохраняя отросшую длину.

3. Каре до подбородка с плотным краем Плотный нижний край помогает светлому каре сохранить чёткую форму. На прямых седых волосах хорошо виден ровный нижний край. Если концы сохраняют плотность, каре выглядит собранным даже без пышной укладки. Жемчужные и серебристые пряди ложатся рядом, подчёркивая гладкую поверхность каре. Для такого эффекта не нужно добиваться одинакового оттенка по всей голове. Длину лучше примерить у лица, прежде чем делать окончательный срез. Одной женщине понравится линия ровно у подбородка, другой комфортнее оставить ещё пару сантиметров. При небольшой густоте попросите мастера сохранить массу на концах и осторожнее обращаться с филировкой. На фото стоит смотреть именно на нижний контур, поскольку сильная салонная укладка может скрывать его реальное состояние.

4. Асимметричное каре с боковым пробором Небольшая разница в длине подчёркивает серебристые пряди у лица. При неравномерной седине боковой пробор позволяет красиво выделить светлую прядь у виска. В асимметричном каре одна сторона остаётся немного длиннее другой. Светлая полоса вдоль лица дополнительно подчёркивает этот контур. Лучше начать с небольшой разницы в длине: она уже меняет силуэт и при этом не требует нарочито резкого среза. Такой вариант особенно выразителен на достаточно плотных гладких волосах. Важно, чтобы более длинная сторона не закрывала глаз и не вынуждала постоянно убирать прядь рукой. Проверьте это ещё в кресле: поверните голову, наклонитесь, вернитесь в обычное положение. Красивая асимметрия должна оставаться удобной, когда вы читаете, работаете или просто разговариваете, а не только позируете перед зеркалом.

5. Удлинённое каре до ключиц Удлинённое каре сохраняет привычную длину; мягкое оформление у лица не истончает весь нижний край. Длина до ключиц подойдёт тем, кто любит распущенные волосы, но привык иногда собирать их. Серебристое удлинённое каре можно носить с прямым или боковым пробором, слегка подворачивать концы либо оставлять их естественный изгиб. Если волосы тонкие, плотный нижний край помогает сохранить ощущение густоты, которое легко потерять при большом количестве коротких слоёв. Полностью отказываться от слоёв при этом не обязательно. Иногда достаточно мягко оформить несколько прядей возле лица, сохранив основную массу внизу. Перед стрижкой уточните, получится ли собрать именно ваш привычный хвост или пучок: это зависит не только от общей длины, но и от самых коротких боковых прядей. Такая небольшая проверка избавляет от вполне бытового разочарования после салона.

6. Округлая стрижка на естественных кудрях Умеренные слои распределяют объём кудрей, сохраняя их естественный рисунок. Седые кудри могут быть и мелкими, и крупными, поэтому выбирать форму стоит по собственному завитку. Для длины около плеч хорошо подходит мягкий округлый силуэт с умеренными слоями. Они позволяют распределить объём, чтобы волосы не собирались тяжёлым треугольником внизу. При этом отдельные локоны должны сохранять достаточно длины для привычного изгиба. У кудрявых волос особенно важно обсудить, насколько они поднимаются после высыхания. Покажите мастеру фотографию своей обычной причёски и объясните, сушите ли вы волосы естественно или пользуетесь диффузором. Оценивать результат полезно в привычном для вас состоянии. Сильно вытянутые щёткой пряди могут выглядеть красиво в салоне, но почти ничего не расскажут о будущей форме кудрей дома.

7. Длина ниже плеч с плавными слоями Длинные плавные слои подчёркивают естественную волну, если на концах остаётся достаточно густоты. Густые волосы с естественной волной вполне можно оставить длинными и после 60. Плавные слои помогают показать рисунок волны, а светлые пряди возле лица постепенно переходят в более тёмную длину. Здесь многое решает состояние концов: заметно истончённый участок лучше убрать, чем сохранять несколько сантиметров, из-за которых весь контур выглядит неровным. При достаточной густоте мастер может облегчить отдельные участки, не превращая нижний край в редкие пряди. Полезно заранее определить, какую длину вы готовы укладывать и расчёсывать каждый день. Ориентиром станет собственный комфорт. Если нравятся длинные волосы и вы привыкли за ними ухаживать, седина сама по себе не даёт повода отказываться от причёски, в которой вы чувствуете себя собой.