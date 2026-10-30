Форма бровей по типу лица: 5 вариантов, которые подчеркнут ваши черты

Брови заметно меняют выражение лица, причём часто сильнее, чем помада или тени. Правильная форма делает взгляд открытым, а лицо гармоничным. Единой формы, которая подходит всем, нет. Ниже пять вариантов, которые соотносятся с типом лица. Это ориентиры, а не правила: выбирайте то, что нравится вам.

Как определить тип лица

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Встаньте перед зеркалом, соберите волосы назад и обведите контур лица маркером или просто посмотрите на отражение. Обратите внимание на три вещи: длину лица относительно ширины, ширину лба и линию подбородка. Если ширина лица примерно равна его длине, а скулы и подбородок мягко закруглены, у вас овал. Если лицо почти так же широко, как длинно, и округло, то круглое. Прямой лоб и угловатая челюсть говорят о квадратном типе. Широкий лоб, который сужается к подбородку, означает сердцевидное лицо. Вытянутое лицо, длиннее своей ширины, относится к удлинённому типу.

1. Овальное лицо: мягкая дуга

Овал считается универсальным, и почти любая форма брови будет смотреться на нём гармонично. Лучше всего подойдёт классическая дуга: пик приходится примерно на внешний край радужки, а хвост немного спускается ниже начала. Такая форма сохраняет баланс пропорций, и лицо выглядит спокойно и уверенно.

2. Круглое лицо: чуть выше и под углом

На круглом лице важно визуально добавить вертикали. Брови с выраженным изгибом и небольшим подъёмом в области арки удлиняют лицо. Начало лучше держать прямее, а пик сместить ближе к внешнему краю глаза. Слишком плоская брови здесь сделает лицо шире.

3. Квадратное лицо: смягчение углов

Если линия лба и челюсти прямая и угловатая, брови с мягкой закруглённой дугой помогут смягчить общий образ. Резкий излом, наоборот, добавит жёсткости. Оптимальна аккуратная дуга без острого пика, с плавным переходом к хвосту. Такая форма уравновешивает прямые линии лица.

4. Сердцевидное лицо: широкая основа и узкий хвост

У сердцевидного лица широкий лоб и более узкий подбородок. Подойдёт форма, у которой основа брови чуть шире, пик расположен ближе к середине, а хвост заканчивается тонкой линией. Так брови уравновешивают верхнюю часть лица и не делают её тяжёлой.

5. Удлинённое лицо: мягкая горизонталь

Вытянутое лицо выигрывает от брови, которая идёт почти прямо, с низкой и мягкой аркой. Слишком высокий изгиб подчеркнёт длину. Брови стоит делать чуть более густыми, с горизонтальным ходом, и не подбривать начало слишком сильно. Тогда лицо будет выглядеть короче и мягче.

Как выбрать и не переборщить

Сначала определите тип лица, затем выберите форму, которая совпадает с вашими пропорциями. Хорошая стрижка бровей делается по естественному росту волос, поэтому не стоит сразу сильно укорачивать их. Если сомневаетесь, попросите мастера сделать пробную форму карандашом, которую легко стереть. И помните: брови должны подчёркивать ваше лицо, а не спорить с ним.