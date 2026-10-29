7 стрижек для тех, кто устал выпрямлять волосы каждое утро

В сырую осеннюю погоду особенно заметно, сколько усилий уходит на выпрямление волос. Дома они гладкие, а после прогулки возле лица снова появляется волна, кончики заворачиваются и общий рисунок меняется. Если вы давно хотели носить свою естественную текстуру, перед следующей стрижкой стоит оценить, какая форма вам подойдёт.

На волнистых волосах можно сделать короткую стрижку, каре или длинный каскад. Важно, где начинаются изгибы, насколько густые волосы и что происходит с ними после обычного мытья. Эти семь вариантов рассчитаны на естественные волны. Для них по-прежнему важны уход и укладка, а выпрямлять волосы каждый раз необязательно. Подпишитесь на нас в Google Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

1. Пикси с волнистой удлинённой макушкой

Сверху оставлена длина, на которой виден естественный изгиб волос. Короткая стрижка может сохранить рисунок волны, если на макушке оставлено достаточно длины. Компактные виски и затылок подчёркивают мягкое движение сверху. Получается выразительная форма без необходимости каждый раз вытягивать волосы щёткой. Здесь особенно важна консультация до первого среза. Если ваши волосы начинают изгибаться только ближе к плечам, после сильного укорачивания волна может почти исчезнуть. Покажите мастеру волосы в привычном сухом состоянии и обсудите, какую часть рисунка реально сохранить.

2. Волнистый боб до подбородка Неровный рисунок волн сочетается с достаточно плотным нижним краем боба. Боб хорошо показывает естественный изгиб: соседние пряди лежат немного по-разному, и стрижка выглядит подвижной. При этом нижнюю линию можно сохранить достаточно плотной. Такой вариант стоит рассмотреть, если вам нравятся волны, но не хочется выраженной слоистости. Окончательную длину нужно оценивать на сухих волосах. Если выбрать уровень подбородка по вытянутой влажной пряди, после высыхания край может подняться заметно выше. Попросите мастера оставить возможность для уточнения длины, когда станет виден ваш обычный рисунок волны.

3. Удлинённое каре до ключиц В удлинённом каре сохранены густота внизу и свободное движение волн. Длина до ключиц позволяет сохранить привычное ощущение распущенных волос и при этом заметнее оформить силуэт. Для лёгкой волны часто достаточно небольших переходов длины. Если сделать слишком много коротких слоёв, нижний край может потерять густоту. Такое каре удобно примерять вместе с осенним свитером: волосы будут касаться ткани, и лёгкий изгиб наружу вполне может стать частью укладки. Если нужен хвост, проверьте, собираются ли в него передние пряди. Само название стрижки этого не гарантирует.

4. Мягкий шегги до плеч Разная длина прядей делает волны заметнее возле макушки и по бокам. Шегги строится на слоях, поэтому хорошо показывает волосы, которые сами складываются в выраженные волны. Верх становится подвижнее, а основная длина остаётся возле плеч. В мягкой версии переходы плавные, без резкого перепада между короткой макушкой и длинными прядями внизу. Для густых волос это один из способов перераспределить объём. Если же волос мало, слишком короткие слои иногда делают проборы заметнее, а кончики реже. Сначала стоит обсудить густоту, а затем выбирать степень слоистости. Фотография шегги на другом человеке не заменяет эту оценку.

5. Волосы ниже плеч с градуировкой у лица Передние пряди начинаются возле подбородка и постепенно соединяются с основной длиной. Оформить только передние пряди удобно, если основная длина вас устраивает. Более короткие участки позволяют волне по-другому лечь возле щёк и подбородка. При этом большая часть волос сохраняет привычную густоту, и перемена не выглядит радикальной. Обсудите, насколько короткими могут быть первые пряди. На волнистых волосах даже небольшое укорачивание иногда заметно меняет их направление. Для начала можно оставить длину возле подбородка и посмотреть, удобно ли с ней жить, прежде чем переходить к более короткому обрамлению лица.

6. Длинный каскад с плавными переходами Плавные слои подчёркивают крупные волны по длине. На густых длинных волосах плавный каскад помогает распределить объём по длине. Волны становятся видны на нескольких уровнях, а нижняя часть не собирается одной тяжёлой массой. Важно, чтобы переходы соответствовали вашему рисунку волос, а кончики оставались достаточно густыми. Необязательно добавлять короткую чёлку или заметно укорачивать макушку. Длинные слои удобнее тем, кто чередует распущенные волосы с собранными причёсками. Перед стрижкой уточните, какие пряди будут выпадать из хвоста: на фотографии это выглядит красиво, а в повседневной жизни нравится не всем.

7. Стрижка до плеч с длинной чёлкой-шторкой Длинная чёлка расходится от пробора и повторяет естественное движение остальных волос. Чёлка-шторка может быть волнистой, без ежедневного вытягивания в одинаковые дуги. В длинном варианте она открывает середину лба и соединяется с боковыми прядями. Такая форма позволяет изменить область возле лица, оставив основную длину почти прежней. С чёлкой особенно важно подробно обсудить укладку. Вихры и направление волны могут заставлять её распадаться иначе, чем на выбранном снимке. Покажите, как волосы лежат без щётки и утюжка. Лучше заранее оставить чуть больше длины, чем потом каждый день выпрямлять слишком короткие пряди.