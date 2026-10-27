Стрижки около 60: 7 красивых сочетаний с очками

Очки заметно меняют то, как выглядит стрижка. Длинная чёлка может ложиться на верхний край оправы и сильнее закрывать лицо. Пряди у висков порой топорщатся над дужками, а объёмное каре и широкие очки делают лицо визуально шире. Поэтому выбирать новую форму волос лучше в тех очках, которые вы носите каждый день.

После 60 здесь по-прежнему есть большой выбор: короткая пикси, аккуратное каре, естественные волны, волосы ниже плеч. Освежить образ помогают открытый взгляд и удачные пропорции, причём стричься совсем коротко для этого необязательно. Собрали семь сочетаний и детали, на которые стоит обратить внимание перед следующим визитом в салон. Подпишитесь на нас в Google Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

1. Пикси с удлинённой чёлкой и тонкая металлическая оправа

Чёлка уходит в сторону и оставляет глаза открытыми; тонкая оправа хорошо видна на лице. Удлинённая верхняя часть делает пикси мягче: волосы можно направить по диагонали, сохранив небольшой объём над лбом. Рядом с тонкой оправой такая форма выглядит лёгкой. Особенно удачно, когда чёлка заканчивается сбоку от линзы и её не приходится постоянно смахивать с очков. На примерке важно проверить волосы у уха. Слишком короткие пряди могут упираться в дужку, а длинные позволяют спокойно убрать их за неё. Попросите мастера показать оба положения. Короткая стрижка требует поддержания формы, поэтому сразу обсудите, как она будет отрастать и когда лучше обновить стрижку. 2. Бикси и небольшая черепаховая оправа В бикси сохранена длина у висков, а затылок оформлен компактно. Бикси сочетает короткий затылок с более длинными прядями у лица. Этот вариант удобен, если пикси кажется слишком открытой, а привычный боб уже хочется укоротить. Небольшая черепаховая оправа добавляет рисунок, который не спорит с плавным силуэтом волос. Объём лучше оценивать сбоку. Если мастер сильно приподнимет затылок и одновременно оставит пышные виски, форма может оказаться слишком округлой. При спокойной укладке пряди лежат свободно, без жёстко начёсанной макушки. Для тонких волос особенно важно сохранить достаточно густые кончики: обильная филировка нужна далеко не каждой бикси. 3. Каре до подбородка и выразительная оправа Лоб остаётся открытым, а ровная линия каре проходит возле подбородка. Очки с приподнятыми внешними уголками заметны сами по себе. Рядом с ними хорошо смотрится каре с ясной нижней линией и умеренным объёмом. Оно оставляет достаточно открытого пространства между волосами, бровями и оправой, особенно если обходится без густой прямой чёлки. Длину стоит проверить именно возле вашей челюсти. Несколько сантиметров выше или ниже меняют пропорции, поэтому фотография служит ориентиром, а окончательное решение принимают у зеркала. Если волосы тонкие, относительно плотный срез помогает сохранить зрительное ощущение густоты по нижнему краю. 4. Удлинённое каре и округлые очки Передние пряди лежат ниже оправы и не закрывают её внешние уголки. Каре между подбородком и плечами даёт больше свободы тем, кто любит убирать волосы за уши. С округлыми очками можно оставить почти прямой срез и лёгкий изгиб прядей внутрь. Так в образе появляются и плавные, и более чёткие линии, без необходимости завивать всю длину. Необязательно специально создавать боковой пробор, если волосы привычно расходятся посередине. Гораздо важнее, чтобы передние пряди не падали на стёкла. Проверьте стрижку в движении: наклоните голову, повернитесь, наденьте и снимите очки. То, что красиво выглядит в неподвижном портрете, должно оставаться удобным в течение дня. 5. Длина до плеч с мягкими слоями и прямоугольная оправа Короткие передние пряди начинаются ниже очков и плавно переходят в основную длину. Мягкие слои позволяют обновить привычную длину, особенно если основная масса волос лежит тяжело. Возле прямоугольной оправы хорошо виден плавный изгиб прядей у скул. При этом слои не обязаны начинаться высоко: их положение выбирают по густоте волос и желаемому объёму. Сохранить плотность по нижнему краю бывает важнее, чем добавить побольше ступенек. Если волосы негустые, достаточно аккуратно оформить передние пряди, а остальную длину тронуть совсем немного. И попросите показать простую домашнюю укладку: получится ли сохранить этот изгиб после обычной сушки, зависит от ваших волос. 6. Волнистый боб и полупрозрачная оправа Свободные волны сохраняют естественный рисунок, лёгкая оправа не перекрывает взгляд. Если волосы вьются, боб можно строить вокруг их естественного движения. Полупрозрачная оправа оставляет хорошо видимыми глаза и брови, а волны дают объём без гладкой круглой укладки. Особенно красиво выглядит разный изгиб соседних прядей, когда причёска сохраняет живую фактуру. Длину возле висков нужно оценивать после высыхания: волна приподнимается, и влажная прядь может казаться длиннее, чем будет в жизни. Часть волос удобно убрать за одно ухо. Вторую сторону можно оставить свободной, если она не ложится на линзу. Симметричная укладка здесь вовсе не обязательна. 7. Волосы ниже плеч и светлая оправа Длина ниже плеч остаётся аккуратной благодаря оформленным передним прядям и густым кончикам. Возраст сам по себе не определяет допустимую длину. Если волосы хорошо выглядят ниже плеч и вам удобно за ними ухаживать, их можно сохранить, немного изменив форму возле лица. Светлая прозрачная оправа в таком сочетании оставляет лицо открытым и не добавляет ещё одной выраженной линии возле бровей. Попросите оставить достаточно длины, чтобы убирать волосы в привычный хвост или пучок. Короткие пряди у щёк могут красиво смотреться распущенными, но затем выпадать из любой собранной причёски. Лучше заранее решить, готовы ли вы каждый раз укладывать их отдельно. Это полезнее, чем выбирать длину только по фотографии.